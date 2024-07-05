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Науседа про приїзд Орбана до Москви: Підриває довіру до угорського головування в Раді ЄС

Гітанас Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа прокоментував поїздку угорського лідера Віктора Орбана до Москви.

Як передає Цензор.НЕТ про це йдеться в дописі Науседи у твіттері.

"Одностороннє рішення Віктора Орбана вирушити до Москви жодним чином не відображає позицію ЄС. Також воно підриває довіру до угорського головування. Якщо ви справді прагнете миру, ви не потискаєте руку кривавому диктатору, ви докладаєте всіх зусиль для підтримки України" ", – написав президент Литви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляєн може скасувати свій візит до Угорщини через поїздку Орбана до РФ, - речник Єврокомісії Маммер

Візит Орбана до Москви

Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан через кілька днів після візиту до Києва хоче відвідати з візитом Москву.

Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що під час поїздки в Росію, прем'єр Угорщини Віктор Орбан не має мандата говорити з Путіним від імені ЄС.

Орбан заявив, що мирними переговорами щодо України "керуватимуть великі країни".

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що своїм візитом Орбан не представляє Євросоюз.

5 липня 2024 року стало відомо, що Орбан прибув до Москви, де зустрінеться із диктатором Путіним.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала візит прем'єра Угорщини Віктора Орбана до Москви, заявивши, що умиротворення не зупинить Путіна.

Автор: 

Віктор Орбан (573) Науседа Гітанас (351)


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Топ коментарі
+5
Дивні люди. Це як знайти найвідомішого махрового підараса, зняти перед ним штані, розвернутися до нього сракою, стати рачки, а потім запитувати себе "ой! а шо це відбуваєтья? а як таке могло трапитись?"..
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05.07.2024 14:16 Відповісти
+5
Троянська коняка , потягла на московські болота.😁
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05.07.2024 14:19 Відповісти
+4
А нахрена в ЄС терплять подібну срань?
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05.07.2024 14:26 Відповісти
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Дивні люди. Це як знайти найвідомішого махрового підараса, зняти перед ним штані, розвернутися до нього сракою, стати рачки, а потім запитувати себе "ой! а шо це відбуваєтья? а як таке могло трапитись?"..
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05.07.2024 14:16 Відповісти
Троянська коняка , потягла на московські болота.😁
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05.07.2024 14:19 Відповісти
Хто ж міг подумати, що цей дурнуватий віршик, про прийом до ЄС Угорщини:
"Купила мама коника,
А коник без ноги"?
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05.07.2024 14:39 Відповісти
Вітя привіз Пуйлу запевнення Вальоді у том шо він намагається виконати омансьеі домовленості та донесення дЕрьмака про стан та плани ГШ ЗСУ.
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05.07.2024 14:22 Відповісти
європейці - безнадійні куколди вже давно треба було ********* цих мадярів з ЄС. але ліберали ще років 10 вмовлятимуть покидьків, поки вся структура не розвалиться
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05.07.2024 14:25 Відповісти
Викиньте того грязнодупого мадяра у вулик
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05.07.2024 14:26 Відповісти
А нахрена в ЄС терплять подібну срань?
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05.07.2024 14:26 Відповісти
Дивно, що там можна було ще щось підривати!
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05.07.2024 14:34 Відповісти
...шавка ******** поперлась лизать!!!
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05.07.2024 15:09 Відповісти
Терпили
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05.07.2024 15:19 Відповісти
Візит мадяра до ***** це демонстрація презирства до ЄС, США, всіх країн НАТО та України. Може ми чогось не знаємо і не розуміємо, бо реально не можна бути таким дурним...
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05.07.2024 15:39 Відповісти
Після візуту в Київ поперся на Москву, Вова з Єрмаком ведуть свою гру.
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05.07.2024 16:31 Відповісти
 
 