Науседа про приїзд Орбана до Москви: Підриває довіру до угорського головування в Раді ЄС

Президент Литви Гітанас Науседа прокоментував поїздку угорського лідера Віктора Орбана до Москви.

Як передає Цензор.НЕТ про це йдеться в дописі Науседи у твіттері.

"Одностороннє рішення Віктора Орбана вирушити до Москви жодним чином не відображає позицію ЄС. Також воно підриває довіру до угорського головування. Якщо ви справді прагнете миру, ви не потискаєте руку кривавому диктатору, ви докладаєте всіх зусиль для підтримки України" ", – написав президент Литви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляєн може скасувати свій візит до Угорщини через поїздку Орбана до РФ, - речник Єврокомісії Маммер

Візит Орбана до Москви

Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан через кілька днів після візиту до Києва хоче відвідати з візитом Москву.

Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що під час поїздки в Росію, прем'єр Угорщини Віктор Орбан не має мандата говорити з Путіним від імені ЄС.

Орбан заявив, що мирними переговорами щодо України "керуватимуть великі країни".

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що своїм візитом Орбан не представляє Євросоюз.

5 липня 2024 року стало відомо, що Орбан прибув до Москви, де зустрінеться із диктатором Путіним.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала візит прем'єра Угорщини Віктора Орбана до Москви, заявивши, що умиротворення не зупинить Путіна.