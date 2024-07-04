РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11333 посетителя онлайн
Новости
19 646 129

Путин об идее Трампа быстро закончить войну: Мы это поддерживаем

Володимир Путін та Дональд Трамп

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что не знает конкретного плана Дональда Трампа относительно завершения войны в Украине, но относится "серьезно" к готовности Дональда Трампа быстро завершить войну в Украине.

Об этом Путин сказал журналистам в четверг, его слова приводит российское пропагандистское агентство "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

"То, что господин Трамп как кандидат в президенты заявляет о том, что он готов и хочет остановить войну в Украине, мы к этому относимся серьезно", - сказал Путин.

Читайте также: Зеленский об участии Путина во втором Саммите мира: Он боится выезжать из РФ. Возможно, к этому моменту в Кремле будет уже другой человек.

При этом он добавил, что "не знаком, разумеется, с возможными предложениями" того, как именно Трамп намерен это сделать.

Путин отметил, что конкретные предложения Трампа "это, конечно, ключевой вопрос".

"Я не сомневаюсь, что он говорит это искренне, и мы это поддерживаем", - заявил правитель РФ.

Читайте также: Трамп надеется, что Байден не выйдет из гонки, потому что считает, что его будет легко победить, - WP

Автор: 

путин владимир (31560) Трамп Дональд (5651)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
Трамп=шестерка ху&ла
показать весь комментарий
04.07.2024 20:31 Ответить
+18
Спалил агента
показать весь комментарий
04.07.2024 20:48 Ответить
+12
Яких ще доказів бракує прихильникам трампа. Я ще можу зрозуміти американців...але українців трампістів ніяк, це все одно що підхуцловці
показать весь комментарий
04.07.2024 20:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Це піздєц - чув дзвін - та не знає де він
показать весь комментарий
04.07.2024 21:07 Ответить
Так, а звідки ***** знає шо у Трампа в голові?
показать весь комментарий
04.07.2024 21:17 Ответить
Уявляє, яке їбало буде в *****, коли він дізнається, ЯК Трамп хоче швидко закінчити війну в Україні!
показать весь комментарий
04.07.2024 21:21 Ответить
Швидко у...буй з України, ми також не проти
показать весь комментарий
04.07.2024 21:25 Ответить
А потім Трамп такий після обрання президентом,хлабись! І зробив все навпаки)) Дав ракет більше,літаків,більше санкцій. А хто його зна що у нього насправді в голові. Може,це чергова політична гра.
показать весь комментарий
04.07.2024 21:27 Ответить
У трампа в голові усе перетрахалось з усім.
показать весь комментарий
04.07.2024 21:43 Ответить
От я й про що))
показать весь комментарий
04.07.2024 22:13 Ответить
Проблема у тім, що він непередбачуваний у будь чому, але стосовно України цей рудий поц дуже впевнено говорить та діяти буде так само, якщо дорветься до влади. Він вже нас здав ***** та розвалив НАТО.
показать весь комментарий
04.07.2024 22:32 Ответить
Сполучені Штати надали надто мало допомоги, і тепер Україна втрачає більше землі замість того, щоб повертати ту землю, яку вона вже втратила.
https://www.yahoo.com/news/ukrainian-forces-pull-back-part-085303523.html
показать весь комментарий
04.07.2024 21:45 Ответить
Іх оставалось только троє..... Карлсон поштар. Вітюша Орбан човник. А мінтяра Колокольцев з оказією доставив Трампу шпаргалет, який х......оголосив серед тюбетєйок, пошитих в Шанхаях. Зараз поштар набивається до Хрипатого поца а човник прямує в Гниловодськ щоб з перших вуст доложить по інстанції. Отже. Х...., Оранжевий донні, Вітюша Орбан затєялі сиграть мірняк.
показать весь комментарий
04.07.2024 21:50 Ответить
Путін "план трампа" не читав, але підтримує - що це значить ?
А що він цей план писав.
показать весь комментарий
04.07.2024 21:56 Ответить
Ждемо пiдтримку плана Трампа-Путiна Китаем на Угорщиной!
показать весь комментарий
04.07.2024 22:04 Ответить
показать весь комментарий
04.07.2024 22:05 Ответить
в радянські часи був анекдот стосовно Анжели Девіс:
-п'яний слясар Дяля вася
на партійних зборах заявив:
-не знаю хто така Анжела
не знаю який в неї девіз
але якщо її не випустять
я не вийду на роботу
показать весь комментарий
04.07.2024 22:15 Ответить
Не треба було починати війну. Смерть кацапії! Путлер капут!
показать весь комментарий
04.07.2024 22:21 Ответить
показать весь комментарий
04.07.2024 22:23 Ответить
***** и рыжий чёрт за одно.
показать весь комментарий
04.07.2024 22:29 Ответить
заодно
показать весь комментарий
05.07.2024 12:48 Ответить
Обмін ядерними ударами по важливих місцях планети дуже швидко закінчать війну. А радіаційне зараження земної кулі завершить мирний процес.
Тому я теж підтримую ядерний апокалипсис. Це швидке завершення війни.
показать весь комментарий
04.07.2024 22:52 Ответить
показать весь комментарий
04.07.2024 23:32 Ответить
показать весь комментарий
05.07.2024 08:29 Ответить
МОЛЬ !!!
показать весь комментарий
05.07.2024 08:29 Ответить
Та путєн може підримувати шо завгодно, ***** на це створіння
показать весь комментарий
05.07.2024 10:03 Ответить
ну, з куйла підтримка, як з трампа скромняга, швидше вонь
показать весь комментарий
05.07.2024 11:31 Ответить
Десь посередині Бнр
показать весь комментарий
05.07.2024 13:46 Ответить
два ******
показать весь комментарий
05.07.2024 14:22 Ответить
..любые переговоры,любого,Требую считать предателем Ukrainy...Аксиома..
показать весь комментарий
05.07.2024 15:08 Ответить
Страница 2 из 2
 
 