Путин об идее Трампа быстро закончить войну: Мы это поддерживаем
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что не знает конкретного плана Дональда Трампа относительно завершения войны в Украине, но относится "серьезно" к готовности Дональда Трампа быстро завершить войну в Украине.
Об этом Путин сказал журналистам в четверг, его слова приводит российское пропагандистское агентство "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.
"То, что господин Трамп как кандидат в президенты заявляет о том, что он готов и хочет остановить войну в Украине, мы к этому относимся серьезно", - сказал Путин.
При этом он добавил, что "не знаком, разумеется, с возможными предложениями" того, как именно Трамп намерен это сделать.
Путин отметил, что конкретные предложения Трампа "это, конечно, ключевой вопрос".
"Я не сомневаюсь, что он говорит это искренне, и мы это поддерживаем", - заявил правитель РФ.
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https://www.yahoo.com/news/ukrainian-forces-pull-back-part-085303523.html
А що він цей план писав.
-п'яний слясар Дяля вася
на партійних зборах заявив:
-не знаю хто така Анжела
не знаю який в неї девіз
але якщо її не випустять
я не вийду на роботу
Тому я теж підтримую ядерний апокалипсис. Це швидке завершення війни.