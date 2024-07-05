РФ наполягає на виведенні ЗСУ із "чотирьох нових регіонів", - Путін

Російський диктатор Володимир Путін на пресконференції з угорським прем'єром Віктором Орбаном заявив, що РФ наполягає на виведенні ЗСУ з усіх чотирьох окупованих областей України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ

"Москва наполягає на виведенні ЗСУ із чотирьох нових регіонів, є й інші умови миру, вони є предметом розгляду під час можливої ​​спільної роботи", - цитують диктатора видання.

Президент країни окупанта також заявив, що має бути не "перемир'я чи пауза доозброєння" України. За його словами, РФ нібито виступає за повне та остаточне завершення конфлікту.

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