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В уряді з’явиться Міністерство повернення українців. Обговорюємо кандидатів, які могли б очолити, - "слуга народу" Арахамія

арахамія

У середу, 4 вересня, на засіданні фракції "Слуга народу" обговорювалося створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців.

Про це розповів очільник фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, повідомляє Цензор.НЕТ.

Наразі, за словами Арахамії, триває обговорення кандидатів, які могли б очолити це відомство. 

Нагадаємо, що 27 серпня під час пресконференції президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно повернути доросле населення, студентів і дітей в Україну без примусу. Він наголосив, що  нашій країні важливо не втратити 7,5 млн людей, які виїхали за кордон.

Читайте також: МЗС очолить Сибіга, а Верещук та Камишін переходять в Офіс президента, - "слуга народу" Арахамія про кадрові зміни

Автор: 

Кабмін (14082) Арахамія Давид (1104) Слуга народу (2812)


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Топ коментарі
+57
А щоб всі українці стали щасливими, сценаристи-кварталісти написали для Гундосика, що потрібно створити Міністерство Щастя.
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04.09.2024 21:33
+53
Призначте Дмитрука, він вже за кордоном - буде агітувати людей повертатися додому
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04.09.2024 21:34
+48
А можна створити міністерство повернення арахамій на історічєскую родіну?
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04.09.2024 21:45
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Ага , тепер зрозуміло чому різні швондєри рвонули писати заяви на звільнення. У нові міністерства лізуть?
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04.09.2024 23:00 Відповісти
І сниться їм трава, трава дурдома.
Кокосова... ні! коксова трава!
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04.09.2024 23:01 Відповісти
Є£анаріум !
І так всі міністрі ішаки безсловесні, на пляшці у єрмака сидять.
Та ще й нове жалюгідне створять !!! А нічого що є "міністерство" реінтеграції постійно втрачаємих територій? і ШО ©
Вже незнають де бабла попиляти!
А ви чули що щуриЗЕ вже побігли геть!! Навіть Кулеба
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04.09.2024 23:07 Відповісти
Підвищить ще тарифи раза в 2-3, введіть нові акцизи, підвищить податки на все що можливо, та навіть більше -- на всі мрії Гетьманцева, ну і головне, крадіть як зараз крадете . І в Україні тільки Міністерство ПУК і залишиться. Всі інші громадяни з"їбуть, кинувши все це нахєр
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04.09.2024 23:08 Відповісти
Треба зробити міністерство по вигнанню слуг із слуг. Та перелічити усіх кого вигнали поіменно
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04.09.2024 23:17 Відповісти
Для того чтобы вернуть в Украину молодняк и остальных беженцев нужно вам нужно будет сесть на нары со всем зеленым шоблом и поднять экономику в стране. А очердное министерство незламности только проедание денег налогоплательщиков
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04.09.2024 23:38 Відповісти
Черговий розпил бабла
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04.09.2024 23:46 Відповісти
А для здійснення програми Зє "Повернення українців" треба просто розчистити площу, зрубавши мільярд дерев, висаджених по програмі Зє "Зелена країна", під посадку яких були знесені дороги, побудовані по програмі Зє "Велике будівництво"...
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04.09.2024 23:58 Відповісти
Ці блазні з шапіто 95 го кварталу не розуміють дуже простоі речі- шо треба ствлрювати не Міністерство повернення Украінців а треба створювати такі умови в краіні щоб Украінці самі хотіли повертатись додому, Але нажаль наприклад майже всі кого я знаю хто виіхав - повертатись вже не збираються, І чим бідьше часу пройде тим менше буде бажаючих повертатись, взагалі Люди познаїодили роботу, діточки пішли до місчевих шкіл, життя налагодилось. А повертатись куди і щоб шо? Щоб бачити як зелене шобло розвалює та грабує краіну і не обов"язково повертатись......
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05.09.2024 00:01 Відповісти
Щоб їх не втратити достатньо зробити умови перебування ліпші ніж закордоном, і не треба ніяких грошей на міністерства.
Давайте ще зробимо міністерство по сходу і заходу сонця.
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05.09.2024 00:05 Відповісти
Зачем министерство, дебилы? Вы же страну в вертеп превратили, кто ж теперь захочет возвращаться, будь там хоть Министерство Счастья???
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05.09.2024 00:12 Відповісти
Как патриот, ветеран, активист, участник двух победивших революций, дважды кандидат в депутаты одесского горсовета, награжденный четырьмя медалями и высшей наградой ВО Свобода вернусь в Украину, при условии назначения меня на должность коменданта для уничтожения арестованных врагов нации при попытке нападения или попытке бегства.
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05.09.2024 00:12 Відповісти
дибіли, ***...
пс як не кепкуй, але старий кінь був правий.
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05.09.2024 00:16 Відповісти
Может Наумова? Или главу Киевгорстроя Кушнира, или Дмитрука?
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05.09.2024 01:06 Відповісти
А что вы тут прикалываетесь. Это между прочим не прикол. Скоро мы все пожалеем что не выехали, что бы нас потом возращали. Они там планируют всяких льготы, налоги убрать, и даже деньги платить. Это помимо тех денег которые будут платить страны, что бы народ от них уехал.
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05.09.2024 01:38 Відповісти
Міністерство свіжого повітря. І гімн вже є - ми нє сєєм нє пашем не строим, ми гордимся обществєнним строєм
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05.09.2024 03:20 Відповісти
схоже зеленські мародери-професіонали хочуть працевлаштувати на пристойні гроші усих своїх бєсполєзних родичів та знайомих з подальшим довічним пенсійним утриманням з рахунок злиденного бюджету України..
понавибирали вироків-виродків на нашу голову
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05.09.2024 03:46 Відповісти
Ще більше міністрів і міністерств, ще більше потужних обіцянок і то обов'язково сприяє поверненню
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05.09.2024 05:40 Відповісти
українець краще буде сидіти без паспорту (бо видачу нових по суті вже зеко-***** заборонила) і нелегалом закордоном, ніж повертатись в конц. табір цього жидка. ще й табір регулярно обстрілюють ракетами і дронами!
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05.09.2024 06:06 Відповісти
Нове міністерство,нові податки для народу.А як же ще накормити нових(старих)ZEщурів ? Захід надіюся не дасть гроші під цей корупційний прожект криворожанського наріка...
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05.09.2024 06:55 Відповісти
Так коню зрозуміло,треба ж десь пристроїть,які позвільнялися...
Не воювати ж їм іти...
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05.09.2024 06:58 Відповісти
Гетьманцев - це найкраща кандидатура, бо він знає як "непомітно" щіпати гусей(підприємців), то також непомітно поверне українців з закордону. Ніхто не помітить що вони повернулись.
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05.09.2024 08:56 Відповісти
"Безумие, прийди!
Твоей женой лишь буду!"
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05.09.2024 09:54 Відповісти
Міністерсто повернення Кріпаків!
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05.09.2024 10:19 Відповісти
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