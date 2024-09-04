В уряді з’явиться Міністерство повернення українців. Обговорюємо кандидатів, які могли б очолити, - "слуга народу" Арахамія
У середу, 4 вересня, на засіданні фракції "Слуга народу" обговорювалося створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців.
Про це розповів очільник фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, повідомляє Цензор.НЕТ.
Наразі, за словами Арахамії, триває обговорення кандидатів, які могли б очолити це відомство.
Нагадаємо, що 27 серпня під час пресконференції президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно повернути доросле населення, студентів і дітей в Україну без примусу. Він наголосив, що нашій країні важливо не втратити 7,5 млн людей, які виїхали за кордон.
Топ коментарі
+57 CrossFirenko
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+53 Roine S
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Кокосова... ні! коксова трава!
І так всі міністрі ішаки безсловесні, на пляшці у єрмака сидять.
Та ще й нове жалюгідне створять !!! А нічого що є "міністерство" реінтеграції постійно втрачаємих територій? і ШО ©
Вже незнають де бабла попиляти!
А ви чули що щуриЗЕ вже побігли геть!! Навіть Кулеба
Давайте ще зробимо міністерство по сходу і заходу сонця.
пс як не кепкуй, але старий кінь був правий.
понавибирали вироків-виродків на нашу голову
Не воювати ж їм іти...
Твоей женой лишь буду!"