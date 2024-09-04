В уряді з’явиться Міністерство повернення українців. Обговорюємо кандидатів, які могли б очолити, - "слуга народу" Арахамія

У середу, 4 вересня, на засіданні фракції "Слуга народу" обговорювалося створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців.

Про це розповів очільник фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, повідомляє Цензор.НЕТ.

Наразі, за словами Арахамії, триває обговорення кандидатів, які могли б очолити це відомство.

Нагадаємо, що 27 серпня під час пресконференції президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно повернути доросле населення, студентів і дітей в Україну без примусу. Він наголосив, що нашій країні важливо не втратити 7,5 млн людей, які виїхали за кордон.

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