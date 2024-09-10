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Рішення щодо кадрових перестановок у Кабміні ухвалювала фракція "Слуга народу", - Шмигаль

Кабінет Міністрів України

Всі рішення щодо останніх кадрових призначень у Кабмін ухвалювала депутатська фракція партії "Слуга народу".

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я хочу відразу сказати, що рішення ухвалювала депутатська фракція партії "Слуга народу", я як прем'єр-міністр за поданням депутатської фракції вносив ці кандидатури. З кожним із кандидатів, звісно, в нас була не одна розмова, ми формували стратегію того, як будемо рухатися далі. Це відповідь на запитання, чи впливав я на кадрову політику", - сказав Шмигаль.

Прем'єр також наголосив, що до всіх міністрів воєнного часу в нього величезна повага й подяка за те, що вони робили й роблять свою роботу дуже відповідально й ефективно.

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"І тут ідеться не про претензії - ідеться про підвищення ефективності, йдеться про зміну викликів, про зміну напрямів і пріоритетів, про посилення того чи іншого напряму, тієї чи іншої команди, про зміну бачення, можливо, тому що змінюються обставини, й війна змінює нашу державу, змінює наше суспільство, і треба, відповідно, бути гнучким у цих умовах", - додав він.

Очільник уряду повідомив, що наразі з новопризначеними членами Кабміну триває напрацювання їхніх пріоритетів на традиційні 100 днів і на перший рік роботи.

"Цілі, які мають бути досягнуті, повинні бути реалізовані, тому що зараз немає часу на те, щоб експериментувати. Тому нам потрібен конкретний результат", - підсумував Шмигаль.

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Автор: 

Кабмін (14085) призначення (2286) відставка (1462) Шмигаль Денис (4572)


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Топ коментарі
+2
лайном і брехнею. Бо всі призначення справа рук Зеленського - Дєрмака. До речі, коли Рада, начебто, затверджувала новий склад Кабміну, то у Раді не було а ні президента,а ні спікера . ні самого Шмигаля. От таке ставлення до "зелених" міністрів і до фракції "прислуг"
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10.09.2024 14:22
+1
та ми ж бачимо що лайном тхне
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10.09.2024 14:03
+1
Авотніхуа!
Дерьмачелло сказав "нада", слух урод атвєтіл "єсть!"
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10.09.2024 14:04
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Правила форума Рада форумчан
та ми ж бачимо що лайном тхне
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10.09.2024 14:03 Відповісти
лайном і брехнею. Бо всі призначення справа рук Зеленського - Дєрмака. До речі, коли Рада, начебто, затверджувала новий склад Кабміну, то у Раді не було а ні президента,а ні спікера . ні самого Шмигаля. От таке ставлення до "зелених" міністрів і до фракції "прислуг"
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10.09.2024 14:22 Відповісти
Авотніхуа!
Дерьмачелло сказав "нада", слух урод атвєтіл "єсть!"
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10.09.2024 14:04 Відповісти
Вірю!!! Чесно вірю. Скільки там зараз членів в тій фракції, один?
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10.09.2024 14:04 Відповісти
зелені ухвалювали цей уряд і несуть повну відповідальність за весь цей безлад. Бо монобільшість.
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10.09.2024 14:05 Відповісти
Зе-більшість,треш,повний.
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10.09.2024 14:05 Відповісти
Тобто,вся відповідальність за стан в країні лежить на фракції сн і на тих 5-6 мененджерів,що стоять над цією фракцією
Премєр-в останню чергу,який приймає готові рішення від оп,через фракцію сн.
На Конституцію вони кладуть яка вказує на розмежування прав і обовязків кожної гілки влади.
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10.09.2024 14:06 Відповісти
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10.09.2024 18:57 Відповісти
Це вже зелена диктатура..
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10.09.2024 14:06 Відповісти
Так осінь на дворі.

Все зелене жовкне, жухне, дєрьмачєє...
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10.09.2024 14:12 Відповісти
"...до всіх міністрів воєнного часу в нього величезна повага..."

Тобто яйця по 17,00 грн./шт його задовольняли !?
Покидьки....
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10.09.2024 14:09 Відповісти
Перше,з чим асаціація- перестановка ліжок у борделі!
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10.09.2024 14:09 Відповісти
"Козирь" нє прі дєлах.
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10.09.2024 14:09 Відповісти
Тобто, всі 73/43зебіли, яки привели в Україну зелену зрадофільську владу - винуваті в наших економічних "досягненнях", (втім, як і у чинній війні з повномасштабним вторгненням касапів 24/02.22р.); і це саме вони спричинили оце безпредметне переставляння ліжок в борделі під кодовою назвою "кабмін".
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10.09.2024 14:11 Відповісти
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10.09.2024 14:19 Відповісти
... мы формировали стратегию того, как будем двигаться дальше,

... кому заносить.
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10.09.2024 14:43 Відповісти
То та партія, яка, як би вибори відбулися зараз, навіть у Раду не пройшла б? Я б сказав, що це офіґенно потужно!
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10.09.2024 14:47 Відповісти
лайно призначило лайно
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10.09.2024 16:08 Відповісти
А, ***** вообще нужен этот ШАВКА-ПРЕМЬЕР???
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10.09.2024 16:51 Відповісти
как не садитесь но в музыканты не годитесь
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10.09.2024 19:10 Відповісти
 
 