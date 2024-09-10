Шмыгаль о приоритетах правительства: Силы обороны, экономика и реформы на пути в ЕС
Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал ключевые задачи Кабинета Министров на ближайшее время.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом глава правительства заявил на пресс-конференции.
Он напомнил о трех ключевых задачах для правительства, которые объявили в марте.
"Первое - это обеспечение наших Сил безопасности и обороны всем необходимым. Эта задача остается абсолютно неизменной. Мы все это понимаем с вами. Вторая задача - это наша экономическая и макрофинансовая устойчивость. Также продолжаем эту работу. Третья задача - это реформа на пути в Европейский Союз. Активно движемся в этом (направлении. - Ред.)", - сказал премьер.
Также, по словам Шмыгаля, приоритетами для правительства остается еще ряд задач - энергетика, подготовка к отопительному сезону, защита энергетического сектора от обстрелов, безопасное образование и цифровизация во всех сферах.
"Сегодня на самом деле каждый министр знает о персональной ответственности, знает об определенных направлениях и проектах, которые должен реализовывать", - добавил он.
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Звісно, що знає: впорався/не впорався, вкрав мало/багато, а проводять з посади з оплесками, випишуть премію, дадуть виїхати за кордон (навіть якщо чоловік і мобілізаційного віку) та дозволять жити в стилі "кінця епохи бідності" в своє задоволення. А може й послом кудись призначать...
Шов 6й рік керівництва монопартією країни.
Мені то нагадує радянські часи.
Там також слово " на шляху" і "на горизонті" було повсюди )))