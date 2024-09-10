Украина - наиболее обеспеченная генераторами страна в мире, - Шмыгаль
Сейчас наше государство является наиболее обеспеченной генераторами страной мира.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил сегодня во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
"Украина на сегодня, я просто уверен в этом, наиболее обеспеченная генераторами страна в мире. Поэтому убежден, что мы эту зиму пройдем, и пройдем устойчиво и уверенно", - заверил он.
Также премьер подробно рассказал об обеспечении генераторами медицинских и образовательных учреждений.
"100% больниц обеспечены генераторами, некоторые даже имеют резервные мощности", - сказал Шмыгаль.
Кроме того, он напомнил, что в Украине действуют несколько программ кредитования покупки энергооборудования для населения и бизнеса.
Как информировал Цензор.НЕТ, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство знает, как проходить эту зиму в условиях возможных российских обстрелов.
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Всі лохи
Здається, що 0, або навіть -.
і скільки же тих генераторів в квартирах багатоповерхівок міст мільйонників?
2. Укрнафта" скасувала 11 тендерів на газові електростанції. Немає пропозицій
Українськими урядовцями тут й не пахне!
Вони мають пишатися розкраденими фортифікаціями знищених ТЕС, подарованими ворогу ЗАЕС та Чорнрбилем, постійним асваєнієм бюджетів і зовнішніх грантів. Оце прям шмигла та його кодли.
І що будуть робити коли от реально в кожній квартирі появиться генератор та почнуться масові отруєння випускними газами і про пожежну безпеку в багатоквартирних утеплених пінопластом будинках навіть не згадую...
Реальний п...ц замість закупвлі і встановлення децентралізованих потужностей, розширення мереж для підтримки СЕС і будівництва засобів зберігання енергії
вони вивалюють нову лапшу ... тільки от цікаво для кого... для заходу? та їм пох.... якби Шмигаль мав трохи розуму а не пульт управління у Рижого то почав б говорити що необхідні децентралізовані потужності і просив б їх терміново у партнерів.... Амерів можна розвести на Тесла станції зберігання, думаю що вони раді б виділити на таке кошти
А також потужно, і незламно.
Шоб ти всрався!