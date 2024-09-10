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Україна - найбільш забезпечена генераторами країна у світі, - Шмигаль

Забезпечення еенераторами

Наразі наша держава є найбільш забезпеченою генераторами країною світу. 

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив сьогодні під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Україна на сьогодні, я просто впевнений в цьому, найбільш забезпечена генераторами країна у світі. Тому переконаний, що ми цю зиму пройдемо, і пройдемо стійко і впевнено", - запевнив він.

Також прем'єр детально розповів про забезпечення генераторами медичних та освітніх закладів. 

"100% лікарень забезпечені генераторами, деякі навіть мають резервні потужності", - сказав Шмигаль.

Окрім того, він нагадав, що в Україні діють декілька програм кредитування купівлі енергообладнання для населення та бізнесу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці за півтора місяці ввезли акумуляторів і зарядних станцій на понад 7 мільярдів

Як інформував Цензор.НЕТ, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд знає, як проходити цю зиму в умовах можливих російських обстрілів.

Автор: 

Шмигаль Денис (4572) генератор (198)


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Топ коментарі
+20
«Україна - найбільш забезпечена генераторами країна у світі» - а всі інші країни як лохи живуть без генераторів. Як круто що в Україні війна. Як би ми жили мирно без генераторів і з робочими електростанціями?
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10.09.2024 13:05
+20
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10.09.2024 13:06
+14
Який відсоток зусиль у цому шмигаля і уряду?!?!
Здається, що 0, або навіть -.
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10.09.2024 13:05
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10.09.2024 13:01 Відповісти
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10.09.2024 13:06 Відповісти
всрався, чи що ?
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10.09.2024 13:20 Відповісти
Потужний план. З дорожками
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10.09.2024 14:35 Відповісти
а я купив в Епіцентрі, він хрєн завівся вже два роки тяганини і до суда все йде
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10.09.2024 13:19 Відповісти
крути педалі далі !!!

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10.09.2024 13:23 Відповісти
Скільки гниє на прихованих складах ?
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10.09.2024 13:04 Відповісти
шмигаляка ти не бла-бла, а роби краще собака зелена
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10.09.2024 13:05 Відповісти
«Україна - найбільш забезпечена генераторами країна у світі» - а всі інші країни як лохи живуть без генераторів. Як круто що в Україні війна. Як би ми жили мирно без генераторів і з робочими електростанціями?
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10.09.2024 13:05 Відповісти
))) це точно
Всі лохи
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10.09.2024 13:07 Відповісти
Який відсоток зусиль у цому шмигаля і уряду?!?!
Здається, що 0, або навіть -.
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10.09.2024 13:05 Відповісти
А ще найбільш замінована, найбільш розвалена ракетами та бомбами! Знайшов чим втішатись зелений ..........(блін, слів забракло).
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10.09.2024 13:07 Відповісти
Потому мы поднимем акциз на топливо чтобы генераторы были, но пользоваться ими было совсем не по карману.
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10.09.2024 13:11 Відповісти
Шмигаль при цьому не згадує що генератори повинні працювати від якогось палива, але нащо то знати мудрому наріду.
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10.09.2024 13:14 Відповісти
За час відклюючень,ти соплі мовчки жував, та зараз став сміливий.
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10.09.2024 13:12 Відповісти
зимой увидим
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10.09.2024 13:15 Відповісти
Мовчало б вже, недолуге....
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10.09.2024 13:15 Відповісти
Середня температура по лікарні - морг і палата. афо про кафе куди зайшов ілон маск і в середньому там мійльйонерів побільшало. Яка гнида - при владі такий і "середній" аналіз.
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10.09.2024 13:16 Відповісти
ну-ну.
і скільки же тих генераторів в квартирах багатоповерхівок міст мільйонників?
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10.09.2024 13:17 Відповісти
у шмигаля є свій, власний. він не лох, у багатоповерхівках не живе. у нього все державне
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10.09.2024 13:19 Відповісти
Він дійсно не лох, бо свого генератора у нього немає. Є тількі державні. Мінімум два. Один основний, другий запасний.
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10.09.2024 13:25 Відповісти
вони це бородате ніщо випускають для розмаїття чи як?
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10.09.2024 13:17 Відповісти
А ТИ то що зробив для цього?
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10.09.2024 13:18 Відповісти
Ну раз в нас все так *******, то можна розслабитися.
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10.09.2024 13:22 Відповісти
1.- Комісар ООН з прав людини Тюрк: Я боюся за населення України цієї зими.
2. Укрнафта" скасувала 11 тендерів на газові електростанції. Немає пропозицій
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10.09.2024 13:23 Відповісти
да-да. И еще самая заасфальтрованая, антикоррупционная, зеля не наркоман, договоримся посередине. Коломойского никому не отдадим.
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10.09.2024 13:23 Відповісти
Україна-найбільш забезпечена *********** ( перепрошую за такі словеса )
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10.09.2024 13:25 Відповісти
А Кончена-Заспа, то взагалі може забезпечити електроенергією за рахунок генераторів якусь невелику європейську країну ))))
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10.09.2024 13:25 Відповісти
щастя яке нам ЗЄльоноє підвалило !!!!!!!!!!!!!!

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10.09.2024 13:26 Відповісти
Ви ще це собі як досягнення запишете в кінці, хоча про що це я, здається вже записали...
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10.09.2024 13:26 Відповісти
Людям треба не звіт про нестримне зростання кількості генераторів на кв. кілометр Конча-Заспи, а безперебійне електропостачання у них вдома.
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10.09.2024 13:27 Відповісти
Що воно *********. цей носій добрих новин?
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10.09.2024 13:28 Відповісти
Хай у тебе потріщить генератор під вікном і ейфорія пропаде
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10.09.2024 13:29 Відповісти
і по довб...бам у владі теж перше місце в світі
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10.09.2024 13:29 Відповісти
Ось тільки в основі цієї забезпеченості лежить приватна, волонтерська та міжнародна гуманітарна ініціатива.
Українськими урядовцями тут й не пахне!
Вони мають пишатися розкраденими фортифікаціями знищених ТЕС, подарованими ворогу ЗАЕС та Чорнрбилем, постійним асваєнієм бюджетів і зовнішніх грантів. Оце прям шмигла та його кодли.
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10.09.2024 13:31 Відповісти
Це він мабуть про ті установки що передані західними партнерами але не підключені до загальної системи

І що будуть робити коли от реально в кожній квартирі появиться генератор та почнуться масові отруєння випускними газами і про пожежну безпеку в багатоквартирних утеплених пінопластом будинках навіть не згадую...

Реальний п...ц замість закупвлі і встановлення децентралізованих потужностей, розширення мереж для підтримки СЕС і будівництва засобів зберігання енергії

вони вивалюють нову лапшу ... тільки от цікаво для кого... для заходу? та їм пох.... якби Шмигаль мав трохи розуму а не пульт управління у Рижого то почав б говорити що необхідні децентралізовані потужності і просив б їх терміново у партнерів.... Амерів можна розвести на Тесла станції зберігання, думаю що вони раді б виділити на таке кошти
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10.09.2024 13:33 Відповісти
И толку от етих генераторов если не будет бензина. Уже не говорю о заоблачной стоимости етой електроенергии которая само собой будет внесена в стоимость товаров
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10.09.2024 13:38 Відповісти
ой дурак ! солнечные панели нада раздавать людям
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10.09.2024 13:38 Відповісти
А так же дегенераторами во власти!🤡
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10.09.2024 13:46 Відповісти
А ще Україна найбільш забезпечена країна у світі дегенератами у владі!
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10.09.2024 13:46 Відповісти
ми цю зиму пройдемо, і пройдемо стійко і впевнено", - запевнив він. Джерело:

А також потужно, і незламно.

Шоб ти всрався!
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10.09.2024 13:52 Відповісти
Вони пройдуть, ми навіть ну сумніваємося.
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10.09.2024 14:03 Відповісти
Чергове "здобули" для плюсів Зельоних?
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10.09.2024 13:53 Відповісти
Купленими за свої гроші та втричі дорожче, у тому числі дякуючи митним поборам, які кришують шмигалі.
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10.09.2024 13:56 Відповісти
Мільярд генераторів
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10.09.2024 14:49 Відповісти
Якщо це усе досягнення зелені в енергетиці, то...
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10.09.2024 14:52 Відповісти
І не тільки генераторами, ще й буржуйками, дровами, торфом та кизяками. Ну і дебілами в Уряді, звісно.
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10.09.2024 15:11 Відповісти
яке відношення має шмигаль до забезпечення генераторами українців? на кордоні митники брали хабарі до недавна по 50 доларів за маленький генератор.
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10.09.2024 16:14 Відповісти
 
 