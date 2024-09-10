Україна - найбільш забезпечена генераторами країна у світі, - Шмигаль

Наразі наша держава є найбільш забезпеченою генераторами країною світу.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив сьогодні під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Україна на сьогодні, я просто впевнений в цьому, найбільш забезпечена генераторами країна у світі. Тому переконаний, що ми цю зиму пройдемо, і пройдемо стійко і впевнено", - запевнив він.

Також прем'єр детально розповів про забезпечення генераторами медичних та освітніх закладів.

"100% лікарень забезпечені генераторами, деякі навіть мають резервні потужності", - сказав Шмигаль.

Окрім того, він нагадав, що в Україні діють декілька програм кредитування купівлі енергообладнання для населення та бізнесу.

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Як інформував Цензор.НЕТ, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд знає, як проходити цю зиму в умовах можливих російських обстрілів.