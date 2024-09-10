Україна - найбільш забезпечена генераторами країна у світі, - Шмигаль
Наразі наша держава є найбільш забезпеченою генераторами країною світу.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив сьогодні під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
"Україна на сьогодні, я просто впевнений в цьому, найбільш забезпечена генераторами країна у світі. Тому переконаний, що ми цю зиму пройдемо, і пройдемо стійко і впевнено", - запевнив він.
Також прем'єр детально розповів про забезпечення генераторами медичних та освітніх закладів.
"100% лікарень забезпечені генераторами, деякі навіть мають резервні потужності", - сказав Шмигаль.
Окрім того, він нагадав, що в Україні діють декілька програм кредитування купівлі енергообладнання для населення та бізнесу.
Як інформував Цензор.НЕТ, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд знає, як проходити цю зиму в умовах можливих російських обстрілів.
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Всі лохи
Здається, що 0, або навіть -.
і скільки же тих генераторів в квартирах багатоповерхівок міст мільйонників?
2. Укрнафта" скасувала 11 тендерів на газові електростанції. Немає пропозицій
Українськими урядовцями тут й не пахне!
Вони мають пишатися розкраденими фортифікаціями знищених ТЕС, подарованими ворогу ЗАЕС та Чорнрбилем, постійним асваєнієм бюджетів і зовнішніх грантів. Оце прям шмигла та його кодли.
І що будуть робити коли от реально в кожній квартирі появиться генератор та почнуться масові отруєння випускними газами і про пожежну безпеку в багатоквартирних утеплених пінопластом будинках навіть не згадую...
Реальний п...ц замість закупвлі і встановлення децентралізованих потужностей, розширення мереж для підтримки СЕС і будівництва засобів зберігання енергії
вони вивалюють нову лапшу ... тільки от цікаво для кого... для заходу? та їм пох.... якби Шмигаль мав трохи розуму а не пульт управління у Рижого то почав б говорити що необхідні децентралізовані потужності і просив б їх терміново у партнерів.... Амерів можна розвести на Тесла станції зберігання, думаю що вони раді б виділити на таке кошти
А також потужно, і незламно.
Шоб ти всрався!