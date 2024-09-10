Ми підготовлені та розуміємо, як проходити цю зиму, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд знає, як проходити цю зиму в умовах можливих російських обстрілів.

Про це він заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу процитувати нашого президента, який запропонував не робити піару на питаннях енергетики. І це дуже важливо. Сьогодні ніхто не може сказати про 4 години, 16, або зовсім без відключень. Тому що росіяни мають свої плани терористичні - знищення нашої енергоінфраструктури, продовження своєї геноцидної політики, ми до цього готуємось. Розуміємо, як проходити цю зиму. Ми точно її пройдемо разом об'єднані, підготовлені до цієї зими", - сказав очільник уряду.

В яких умовах Україна проходитиме зиму, заявив Шмигаль, буде видно лише в міру того, як країна рухатиметься під час опалювального сезону.

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"Сьогодні прорахувати і робити якісь сенсаційні заяви абсолютно неправильно. Ми так з вами не робитимемо", - додав прем'єр.

Також Шмигаль розповів про кроки, які робляться для того, щоб пройти зиму стабільно та впевнено.

"Ми захищаємо наші енергооб'єкти першим та другим рівнями захисту. Перший - це габіони з піском. Другий - залізобетонні конструкції, здатні витримати прямі удари дронів та захищають від уламків ракет. На 85% сьогодні більшість об'єктів, які має бути захищено, вже захищено. Держава виділила для цього близько 19 млрд грн, "Укренерго" профінансувало ще близько 13 млрд грн з коштів партнерів, які виділені як кредити для компанії "Укренерго". Окремо всі наші газовидобувні підприємства, нафтопереробні також здійснили певні елементи захисту 1-2 рівнів. Плюс активний захист, це загалом система ППО. Переважно об'єкти енергоінфраструктури потрапляють під захист комплексів Patriot, IRIS-T, SAMP/T, Hawk", - пояснив глава уряду, додавши, що енергооб'єкти захистили РЕБами.

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