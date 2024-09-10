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Новини
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Ми підготовлені та розуміємо, як проходити цю зиму, - Шмигаль

Шмигаль розповів про підготовку до зими

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд знає, як проходити цю зиму в умовах можливих російських обстрілів.

Про це він заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу процитувати нашого президента, який запропонував не робити піару на питаннях енергетики. І це дуже важливо. Сьогодні ніхто не може сказати про 4 години, 16, або зовсім без відключень. Тому що росіяни мають свої плани терористичні - знищення нашої енергоінфраструктури, продовження своєї геноцидної політики, ми до цього готуємось. Розуміємо, як проходити цю зиму. Ми точно її пройдемо разом об'єднані, підготовлені до цієї зими", - сказав очільник уряду.

В яких умовах Україна проходитиме зиму, заявив Шмигаль, буде видно лише в міру того, як країна рухатиметься під час опалювального сезону.

Читайте: Захисні споруди на об’єктах "Укренерго" готові на 85%, – Шмигаль

"Сьогодні прорахувати і робити якісь сенсаційні заяви абсолютно неправильно. Ми так з вами не робитимемо", - додав прем'єр.

Також Шмигаль розповів про кроки, які робляться для того, щоб пройти зиму стабільно та впевнено. 

"Ми захищаємо наші енергооб'єкти першим та другим рівнями захисту. Перший - це габіони з піском. Другий - залізобетонні конструкції, здатні витримати прямі удари дронів та захищають від уламків ракет. На 85% сьогодні більшість об'єктів, які має бути захищено, вже захищено. Держава виділила для цього близько 19 млрд грн, "Укренерго" профінансувало ще близько 13 млрд грн з коштів партнерів, які виділені як кредити для компанії "Укренерго". Окремо всі наші газовидобувні підприємства, нафтопереробні також здійснили певні елементи захисту 1-2 рівнів. Плюс активний захист, це загалом система ППО. Переважно об'єкти енергоінфраструктури потрапляють під захист комплексів Patriot, IRIS-T, SAMP/T, Hawk", - пояснив глава уряду, додавши, що енергооб'єкти захистили РЕБами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія готує нові удари по українській енергетиці, маємо розвіддані, - Шмигаль

Автор: 

енергетика (2594) опалювальний сезон (1748) Шмигаль Денис (4572)


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Топ коментарі
+11
Та то що ви підготовлені і хатинки в марбельях заряжені кешом під сам дах ми знаємо
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10.09.2024 12:58
+10
Енергетика у нас теж була підготовлена до обстрілів, як і оборонні споруди на Харківщині.
Тому, особисто я дуже сумніваюся.
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10.09.2024 12:44
+7
Пане Шмигаль, ви точно не будете мерзнути, я, чомусь в цьому впевнена.
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10.09.2024 13:04
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Енергетика у нас теж була підготовлена до обстрілів, як і оборонні споруди на Харківщині.
Тому, особисто я дуже сумніваюся.
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10.09.2024 12:44 Відповісти
Пане Шмигаль, ви точно не будете мерзнути, я, чомусь в цьому впевнена.
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10.09.2024 13:04 Відповісти
Комісар ООН з прав людини Тюрк: "Я боюся за населення України цієї зими...?." Світ "боїться" за цивільних українців з огляду на наближення зими.."?? І ШО О О О-"БОЇТЬСЯ" це ж так багато, а де ж глибока стурбованість, співпережиття..? + рашу може зупинити тільки адекватна відповідь по їх енергетиці! А якщо тільки "бояться", Байден , Шольц, то хай готуються, по плану путіна, приймати мільйони українських біженців..?!
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10.09.2024 13:05 Відповісти
А в чому ви особисто сумніваєтесь? В тому, що уся та квартально-ригівська мерзота пи@дить, як і завжди? Так це поза сумнівів, зимувати нам прийдеться дуже весело. Найбільше горе - так це те, що не буде електроенергії, то не буде й телевізора. А як же жити без потужних гундосиків та байок про досягнення блазня обдовбаного?
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10.09.2024 13:18 Відповісти
За твердженнями декого, Трипільська ТЕС мала три рівні захисту.
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10.09.2024 12:48 Відповісти
Та то що ви підготовлені і хатинки в марбельях заряжені кешом під сам дах ми знаємо
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10.09.2024 12:58 Відповісти
зеле-ахметовське 3.14здло
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10.09.2024 12:59 Відповісти
Борщевой набор нада готовить
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10.09.2024 13:00 Відповісти
Вы то,да!
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10.09.2024 13:00 Відповісти
Віпендрьож,повний.
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10.09.2024 13:03 Відповісти
Готуємося до складної зими і не слухаємо Шморгаля.
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10.09.2024 13:07 Відповісти
Через 4 месяца посмотри, как подготовились. Шмыгаль ещё тот бульбомет.
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10.09.2024 13:14 Відповісти
Зі свічками, та багаттями на вулицях?
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10.09.2024 13:54 Відповісти
У пунктах потужної незламності.
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10.09.2024 15:01 Відповісти
Черговий пздьож. Вірю, я повірив (насправді ні)
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10.09.2024 14:01 Відповісти
Отож буде все навпаки як завжди
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10.09.2024 14:18 Відповісти
Спасение замерзающих это дело самих замерзающих..
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10.09.2024 15:04 Відповісти
 
 