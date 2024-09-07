Росія готує нові удари по українській енергетиці, маємо розвіддані, - Шмигаль

Росія вже готується до нових атак по українській енергосистемі.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ.

За словами очільника Кабінету Міністрів, Україна вже знає розвіддані про те, що готуються наступні масовані ракетні та дронові російські удари по енергосистемі нашої країни.

"Ми розуміємо, що ворог не буде давати нам такої "розкоші" просто жити спокійно, їхня терористична і геноцидна політика буде продовжуватись. Ми вже знаємо розвіддані про те, що готуються наступні масовані ракетні й дронові удари по нашій енергосистемі", - сказав глава уряду.

Шмигаль також розповів, що Україна втратила 9 гігаватів, що є половиною довоєнного об'єму споживання електроенергії.

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