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Росія готує нові удари по українській енергетиці, маємо розвіддані, - Шмигаль

Росія готує нові удари по українській енергетиці, маємо розвіддані, - Шмигаль

Росія вже готується до нових атак по українській енергосистемі.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ.

За словами очільника Кабінету Міністрів, Україна вже знає розвіддані про те, що готуються наступні масовані ракетні та дронові російські удари по енергосистемі нашої країни.

"Ми розуміємо, що ворог не буде давати нам такої "розкоші" просто жити спокійно, їхня терористична і геноцидна політика буде продовжуватись. Ми вже знаємо розвіддані про те, що готуються наступні масовані ракетні й дронові удари по нашій енергосистемі", - сказав глава уряду.

Шмигаль також розповів, що Україна втратила 9 гігаватів, що є половиною довоєнного об'єму споживання електроенергії. 

Читайте також: Захисні споруди на об’єктах "Укренерго" готові на 85%, – Шмигаль
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Топ коментарі
+33
Шмигаль за розвідку відповідає?В шапіто все можливо.А головне-для захисту зроблено рівно *****.Рішення проблеми-відключення світла,просто геніально.
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07.09.2024 00:07
+24
Тому ми зберегли народні гроші - вкладали їх не в суєту, яка буде зруйнована а в надійні офшори
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07.09.2024 00:13
+20
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07.09.2024 00:28
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Шмигаль за розвідку відповідає?В шапіто все можливо.А головне-для захисту зроблено рівно *****.Рішення проблеми-відключення світла,просто геніально.
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07.09.2024 00:07 Відповісти
Точно, потирив гроші на укриття, тепер з'їжає. Типовий зелений уй..бок.
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07.09.2024 07:10 Відповісти
Він ще й хрестиком вишивати вміє
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07.09.2024 14:24 Відповісти
Буданга доклав ??
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07.09.2024 00:10 Відповісти
то ви ж вже все захистили на 85 % , на бумазі брехлива зелена мерзота
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07.09.2024 00:12 Відповісти
Тому ми зберегли народні гроші - вкладали їх не в суєту, яка буде зруйнована а в надійні офшори
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07.09.2024 00:13 Відповісти
Кудрицькому премію в 40 лямів перед звільненням зате дали.
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07.09.2024 00:19 Відповісти
В "правільниє апшори", не в ті, що клятий бариґа.
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07.09.2024 00:43 Відповісти
Роскажіть це Галущенку.

Бо цей Деркачівський уйобок на повному серйозі запевняє, що все буде норм, якщо не буде не норм.
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07.09.2024 00:14 Відповісти
Для нас (с его слов), нормально пройти зиму, это 12 часов отключения в сутки. Ясно дело с сохранением отопления и водоснабжения для крупных городов
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07.09.2024 08:30 Відповісти
Сєріал. Шмигаль-члєн розвідки.
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07.09.2024 00:15 Відповісти
путін не посміє, бо наш потужний Лідор на черговому Рамштайні в Італії всім розказав, що путін брехун. Во!
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07.09.2024 00:17 Відповісти
Головне щоб кацапи були зі світлом.
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07.09.2024 00:18 Відповісти
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07.09.2024 00:28 Відповісти
Дивно, Шмигаль щось, як Прем'єр міністр глаголить??
Єрмак, мабуть, дозволив так, поки він зеленського, з челядниками зновпризначеними, по європах вигулює !!!
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07.09.2024 00:54 Відповісти
Для таких заяв розвіддані не потрібні. Достатньо постійних повітряних тривог і вибухів...
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07.09.2024 04:03 Відповісти
Йшов третій рік "великої війни" і от нарешті до шмигаля дійшли розвідані про удари по енергетиці і він повідомив українців Капець якийсь
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07.09.2024 05:26 Відповісти
Шмигалю присвоєно звання "капітан очевидність".
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07.09.2024 06:41 Відповісти
Я би так сказав : "Казковий Гальмук"!
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07.09.2024 15:36 Відповісти
Ахмєтов планує чергове підвищення тарифів.
І розвідка тут не до чого, піар-компанія вже стартувала.
Муляють йому польські ціни за кВт. Чим це не підстава до підвищення?
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07.09.2024 06:49 Відповісти
У нас в зоне обстрела трансформаторные станции Курской АЭС и теперь новыми беспилотникаами можем гасить подстанции вокруг Подмосковья чего еще надо?
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07.09.2024 06:55 Відповісти
Предыдущие деньги на "защиту объектов энергетики" уже освоили, их разбомбили, надо выделить новые деньги, после чего их разбомбят по-новой.
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07.09.2024 07:13 Відповісти
...маємо розвідданні від єрмака..
та пішов ти..
про це тобі кожен українець скаже
без єфєктивних "шпигунів" та чеченокіллерів
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07.09.2024 07:53 Відповісти
Ну хоть с разведкой у нас порядок,шмыргалевские мистеры Бонды вовремя ему докладывают как в Украине будет хреново в ближайшее время.
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07.09.2024 07:56 Відповісти
Напоминает ситуацию, когда все небо обложено грозовыми тучами, а нам заявляют: "На основании данных с наших метеоспутников, ожидается проливной ливень"
Я так понимаю, компетенция "капитан-очевидность" - это обязательное условие при приеме на работу в правительство Зеленского ...
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07.09.2024 08:25 Відповісти
А щось робите щоб отих ''ударів'' не було? Чи це лише статистика, підготовка людей до відключення електроенергії
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07.09.2024 08:39 Відповісти
це, як у грі морський бій.
всіх, навколо шмагаля втопили, але в шмигаля не попали.
от, шмигаль, з переляку, і генерує чергову маячню, зе!дегенерата.
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07.09.2024 09:01 Відповісти
Чмыгаль стал активней,видать уйдут скоро,хотя скорее порошок поменяли.
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07.09.2024 09:35 Відповісти
Канешна, Шмигаля обов*язково куратори з Маскви повіддомляють.
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07.09.2024 09:49 Відповісти
Та не може бути! Щоб підаруси…били по Україні…та ще й по енергетиці…не може бути!
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07.09.2024 09:58 Відповісти
половина повоєного споживання,- ким ?,- населеням ,промисловісттю чи ще кимось,- диявол в деталях ,а про них шмига мовчить ,а 9 Гигів це смішно,- 6 Гигів- Заес, ще 3 Гигі це смішно, як що рахувати ,що 7 гигів до 2022 року єкспортували
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07.09.2024 10:14 Відповісти
це натяк на "світло по 10,32 " ?
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07.09.2024 10:44 Відповісти
Твіттер почитав? Оракул, ля...
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07.09.2024 11:04 Відповісти
Оце рівень інтуїції, наша ж ти баба Ванга!
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07.09.2024 12:05 Відповісти
Очільник уряду мав би доповісти про готовність, організацію і забезпечення ППО і ПРО країни (зокрема енергосистеми), а не про те, як нас збираються пи.дячити. Кому потрібен такий уряд? І президент, доречі, теж такий самий.
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07.09.2024 12:59 Відповісти
Секрет Полишинеля. А Шмыгаль будет бегать и тенисной ракеткой мопеды отбивать.
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07.09.2024 14:45 Відповісти
т.е. на весь мир трубим,что у нас энергосистема стабилизировалась и ВНЕЗАПНО готовят новые удары
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07.09.2024 14:46 Відповісти
А чого готується?
Вони її знищують з 2022 року і не перестають цього робити.
Шмигаль вийди з "паузи"!
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07.09.2024 15:34 Відповісти
Ті зеленій кодлі краще мовчати, бо як щось ****...ть то хоч стій, хоч плач. Трускавецькі бурсаки на своїй хвилі...
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07.09.2024 20:49 Відповісти
Ти ба який... На будь-яку темку викаже ЩОСЬ... Тоді анекдот :

Після лекції товариства "Знання" про марксизм-ленінізм, трудящі розходяться по домам. Один каже іншому:

-Ти щось зрозумів?

- Не до кінця, але ясно одне: органи спіймали трьох євреїв: Маркса, Енгельса і якогось Гегеля, і у них знайшли крадену матерію. Хай шукають: може ще щось знайдуть.....
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07.09.2024 22:05 Відповісти
 
 