Росія готує нові удари по українській енергетиці, маємо розвіддані, - Шмигаль
Росія вже готується до нових атак по українській енергосистемі.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ.
За словами очільника Кабінету Міністрів, Україна вже знає розвіддані про те, що готуються наступні масовані ракетні та дронові російські удари по енергосистемі нашої країни.
"Ми розуміємо, що ворог не буде давати нам такої "розкоші" просто жити спокійно, їхня терористична і геноцидна політика буде продовжуватись. Ми вже знаємо розвіддані про те, що готуються наступні масовані ракетні й дронові удари по нашій енергосистемі", - сказав глава уряду.
Шмигаль також розповів, що Україна втратила 9 гігаватів, що є половиною довоєнного об'єму споживання електроенергії.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
Бо цей Деркачівський уйобок на повному серйозі запевняє, що все буде норм, якщо не буде не норм.
Єрмак, мабуть, дозволив так, поки він зеленського, з челядниками зновпризначеними, по європах вигулює !!!
І розвідка тут не до чого, піар-компанія вже стартувала.
Муляють йому польські ціни за кВт. Чим це не підстава до підвищення?
та пішов ти..
про це тобі кожен українець скаже
без єфєктивних "шпигунів" та чеченокіллерів
Я так понимаю, компетенция "капитан-очевидность" - это обязательное условие при приеме на работу в правительство Зеленского ...
всіх, навколо шмагаля втопили, але в шмигаля не попали.
от, шмигаль, з переляку, і генерує чергову маячню, зе!дегенерата.
Вони її знищують з 2022 року і не перестають цього робити.
Шмигаль вийди з "паузи"!
Після лекції товариства "Знання" про марксизм-ленінізм, трудящі розходяться по домам. Один каже іншому:
-Ти щось зрозумів?
- Не до кінця, але ясно одне: органи спіймали трьох євреїв: Маркса, Енгельса і якогось Гегеля, і у них знайшли крадену матерію. Хай шукають: може ще щось знайдуть.....