Россия готовит новые удары по украинской энергетике, есть разведданные, - Шмыгаль
Россия уже готовится к новым атакам по украинской энергосистеме.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ.
По словам главы Кабинета Министров, Украина уже знает разведданные о том, что готовятся следующие массированные ракетные и дроновые российские удары по энергосистеме нашей страны.
"Мы понимаем, что враг не будет давать нам такой "роскоши" просто жить спокойно, их террористическая и геноцидная политика будет продолжаться. Мы уже знаем разведданные о том, что готовятся следующие массированные ракетные и дроновые удары по нашей энергосистеме", - сказал глава правительства.
Шмыгаль также рассказал, что Украина потеряла 9 гигаватт, что является половиной довоенного объема потребления электроэнергии.
Пожалуйста, подождите...
Бо цей Деркачівський уйобок на повному серйозі запевняє, що все буде норм, якщо не буде не норм.
Єрмак, мабуть, дозволив так, поки він зеленського, з челядниками зновпризначеними, по європах вигулює !!!
І розвідка тут не до чого, піар-компанія вже стартувала.
Муляють йому польські ціни за кВт. Чим це не підстава до підвищення?
та пішов ти..
про це тобі кожен українець скаже
без єфєктивних "шпигунів" та чеченокіллерів
Я так понимаю, компетенция "капитан-очевидность" - это обязательное условие при приеме на работу в правительство Зеленского ...
всіх, навколо шмагаля втопили, але в шмигаля не попали.
от, шмигаль, з переляку, і генерує чергову маячню, зе!дегенерата.
Вони її знищують з 2022 року і не перестають цього робити.
Шмигаль вийди з "паузи"!
Після лекції товариства "Знання" про марксизм-ленінізм, трудящі розходяться по домам. Один каже іншому:
-Ти щось зрозумів?
- Не до кінця, але ясно одне: органи спіймали трьох євреїв: Маркса, Енгельса і якогось Гегеля, і у них знайшли крадену матерію. Хай шукають: може ще щось знайдуть.....