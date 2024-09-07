Россия готовит новые удары по украинской энергетике, есть разведданные, - Шмыгаль

Россия уже готовится к новым атакам по украинской энергосистеме.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы Кабинета Министров, Украина уже знает разведданные о том, что готовятся следующие массированные ракетные и дроновые российские удары по энергосистеме нашей страны.

"Мы понимаем, что враг не будет давать нам такой "роскоши" просто жить спокойно, их террористическая и геноцидная политика будет продолжаться. Мы уже знаем разведданные о том, что готовятся следующие массированные ракетные и дроновые удары по нашей энергосистеме", - сказал глава правительства.

Шмыгаль также рассказал, что Украина потеряла 9 гигаватт, что является половиной довоенного объема потребления электроэнергии.

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