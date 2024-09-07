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Россия готовит новые удары по украинской энергетике, есть разведданные, - Шмыгаль

Росія готує нові удари по українській енергетиці, маємо розвіддані, - Шмигаль

Россия уже готовится к новым атакам по украинской энергосистеме.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы Кабинета Министров, Украина уже знает разведданные о том, что готовятся следующие массированные ракетные и дроновые российские удары по энергосистеме нашей страны.

"Мы понимаем, что враг не будет давать нам такой "роскоши" просто жить спокойно, их террористическая и геноцидная политика будет продолжаться. Мы уже знаем разведданные о том, что готовятся следующие массированные ракетные и дроновые удары по нашей энергосистеме", - сказал глава правительства.

Шмыгаль также рассказал, что Украина потеряла 9 гигаватт, что является половиной довоенного объема потребления электроэнергии.

Также читайте: Иран передал России баллистические ракеты малой дальности, - WSJ
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Топ комментарии
+33
Шмигаль за розвідку відповідає?В шапіто все можливо.А головне-для захисту зроблено рівно *****.Рішення проблеми-відключення світла,просто геніально.
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07.09.2024 00:07
+24
Тому ми зберегли народні гроші - вкладали їх не в суєту, яка буде зруйнована а в надійні офшори
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07.09.2024 00:13
+20
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07.09.2024 00:28
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Шмигаль за розвідку відповідає?В шапіто все можливо.А головне-для захисту зроблено рівно *****.Рішення проблеми-відключення світла,просто геніально.
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07.09.2024 00:07 Ответить
Точно, потирив гроші на укриття, тепер з'їжає. Типовий зелений уй..бок.
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07.09.2024 07:10 Ответить
Він ще й хрестиком вишивати вміє
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07.09.2024 14:24 Ответить
Буданга доклав ??
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07.09.2024 00:10 Ответить
то ви ж вже все захистили на 85 % , на бумазі брехлива зелена мерзота
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07.09.2024 00:12 Ответить
Тому ми зберегли народні гроші - вкладали їх не в суєту, яка буде зруйнована а в надійні офшори
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07.09.2024 00:13 Ответить
Кудрицькому премію в 40 лямів перед звільненням зате дали.
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07.09.2024 00:19 Ответить
В "правільниє апшори", не в ті, що клятий бариґа.
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07.09.2024 00:43 Ответить
Роскажіть це Галущенку.

Бо цей Деркачівський уйобок на повному серйозі запевняє, що все буде норм, якщо не буде не норм.
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07.09.2024 00:14 Ответить
Для нас (с его слов), нормально пройти зиму, это 12 часов отключения в сутки. Ясно дело с сохранением отопления и водоснабжения для крупных городов
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07.09.2024 08:30 Ответить
Сєріал. Шмигаль-члєн розвідки.
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07.09.2024 00:15 Ответить
путін не посміє, бо наш потужний Лідор на черговому Рамштайні в Італії всім розказав, що путін брехун. Во!
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07.09.2024 00:17 Ответить
Головне щоб кацапи були зі світлом.
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07.09.2024 00:18 Ответить
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07.09.2024 00:28 Ответить
Дивно, Шмигаль щось, як Прем'єр міністр глаголить??
Єрмак, мабуть, дозволив так, поки він зеленського, з челядниками зновпризначеними, по європах вигулює !!!
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07.09.2024 00:54 Ответить
Для таких заяв розвіддані не потрібні. Достатньо постійних повітряних тривог і вибухів...
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07.09.2024 04:03 Ответить
Йшов третій рік "великої війни" і от нарешті до шмигаля дійшли розвідані про удари по енергетиці і він повідомив українців Капець якийсь
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07.09.2024 05:26 Ответить
Шмигалю присвоєно звання "капітан очевидність".
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07.09.2024 06:41 Ответить
Я би так сказав : "Казковий Гальмук"!
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07.09.2024 15:36 Ответить
Ахмєтов планує чергове підвищення тарифів.
І розвідка тут не до чого, піар-компанія вже стартувала.
Муляють йому польські ціни за кВт. Чим це не підстава до підвищення?
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07.09.2024 06:49 Ответить
У нас в зоне обстрела трансформаторные станции Курской АЭС и теперь новыми беспилотникаами можем гасить подстанции вокруг Подмосковья чего еще надо?
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07.09.2024 06:55 Ответить
Предыдущие деньги на "защиту объектов энергетики" уже освоили, их разбомбили, надо выделить новые деньги, после чего их разбомбят по-новой.
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07.09.2024 07:13 Ответить
...маємо розвідданні від єрмака..
та пішов ти..
про це тобі кожен українець скаже
без єфєктивних "шпигунів" та чеченокіллерів
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07.09.2024 07:53 Ответить
Ну хоть с разведкой у нас порядок,шмыргалевские мистеры Бонды вовремя ему докладывают как в Украине будет хреново в ближайшее время.
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07.09.2024 07:56 Ответить
Напоминает ситуацию, когда все небо обложено грозовыми тучами, а нам заявляют: "На основании данных с наших метеоспутников, ожидается проливной ливень"
Я так понимаю, компетенция "капитан-очевидность" - это обязательное условие при приеме на работу в правительство Зеленского ...
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07.09.2024 08:25 Ответить
А щось робите щоб отих ''ударів'' не було? Чи це лише статистика, підготовка людей до відключення електроенергії
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07.09.2024 08:39 Ответить
це, як у грі морський бій.
всіх, навколо шмагаля втопили, але в шмигаля не попали.
от, шмигаль, з переляку, і генерує чергову маячню, зе!дегенерата.
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07.09.2024 09:01 Ответить
Чмыгаль стал активней,видать уйдут скоро,хотя скорее порошок поменяли.
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07.09.2024 09:35 Ответить
Канешна, Шмигаля обов*язково куратори з Маскви повіддомляють.
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07.09.2024 09:49 Ответить
Та не може бути! Щоб підаруси…били по Україні…та ще й по енергетиці…не може бути!
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07.09.2024 09:58 Ответить
половина повоєного споживання,- ким ?,- населеням ,промисловісттю чи ще кимось,- диявол в деталях ,а про них шмига мовчить ,а 9 Гигів це смішно,- 6 Гигів- Заес, ще 3 Гигі це смішно, як що рахувати ,що 7 гигів до 2022 року єкспортували
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07.09.2024 10:14 Ответить
це натяк на "світло по 10,32 " ?
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07.09.2024 10:44 Ответить
Твіттер почитав? Оракул, ля...
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07.09.2024 11:04 Ответить
Оце рівень інтуїції, наша ж ти баба Ванга!
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07.09.2024 12:05 Ответить
Очільник уряду мав би доповісти про готовність, організацію і забезпечення ППО і ПРО країни (зокрема енергосистеми), а не про те, як нас збираються пи.дячити. Кому потрібен такий уряд? І президент, доречі, теж такий самий.
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07.09.2024 12:59 Ответить
Секрет Полишинеля. А Шмыгаль будет бегать и тенисной ракеткой мопеды отбивать.
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07.09.2024 14:45 Ответить
т.е. на весь мир трубим,что у нас энергосистема стабилизировалась и ВНЕЗАПНО готовят новые удары
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07.09.2024 14:46 Ответить
А чого готується?
Вони її знищують з 2022 року і не перестають цього робити.
Шмигаль вийди з "паузи"!
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07.09.2024 15:34 Ответить
Ті зеленій кодлі краще мовчати, бо як щось ****...ть то хоч стій, хоч плач. Трускавецькі бурсаки на своїй хвилі...
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07.09.2024 20:49 Ответить
Ти ба який... На будь-яку темку викаже ЩОСЬ... Тоді анекдот :

Після лекції товариства "Знання" про марксизм-ленінізм, трудящі розходяться по домам. Один каже іншому:

-Ти щось зрозумів?

- Не до кінця, але ясно одне: органи спіймали трьох євреїв: Маркса, Енгельса і якогось Гегеля, і у них знайшли крадену матерію. Хай шукають: може ще щось знайдуть.....
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07.09.2024 22:05 Ответить
 
 