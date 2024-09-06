Иран передал России баллистические ракеты малой дальности, - WSJ
Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.
Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников, информирует Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что передача Тегераном баллистических ракет России "даст Москве еще один мощный военный инструмент для использования в войне против Украины".
WSJ пишет, что передача ракет состоялась на фоне усиления ракетных ударов России по украинским городам и инфраструктуре, что привело к гибели десятков гражданских людей за последние дни.
Никаких деталей относительно количества и типов ракет, которые получила Россия, издание не приводит.
По словам европейских чиновников, Вашингтон недавно проинформировал своих союзников о действиях Ирана.
Ранее в Евросоюзе заявляли, что если Иран передаст России баллистические ракеты - Европейский Союз отреагирует на это.
Напомним, что накануне агентство Bloomberg писало, что европейские чиновники ожидают, что Иран неизбежно поставит баллистические ракеты в РФ.
Пожалуйста, подождите...
Іранське озброєння - багато вища якість і небезпека для України.
Бо обіцялиж "реагувати якщо "
А ось у болотних союзники є і не один.
росси из Магате поедет обниматься с оккупантами,
Крастный крест .... те вообще .уй знает чем занимаются,
Гутереш обеспокоится,
Байден - дименция
.... русню на ножи !!!
Тепер приймай Україно!
Будуть летіти підзюліни по енергетиці зимою так що не оговтатись.
Мало?
Поки що жодної ракети не поставлено.
За уточненнями звертайтесь до "неназваних єкспертів",яких розвелось як як собак нерізаних.
Товаріщ Козирь, Контора пішет??
А ті джавеліни врятували нас у 22. Але вишивала цього не пам'ятае.
«Ми попереджали про поглиблення партнерства в галузі безпеки між Росією та Іраном з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і стурбовані цими повідомленнями», - заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт.
«Будь-яка передача іранськими балістичними ракетами Росії означатиме драматичну ескалацію підтримки Іраном агресійної війни Росії проти України».
Кого попереджали?
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text Ось закон , республіканець Джонсон додав
(a) Transfer of Long-Range ATACMS Required.-As soon as practicable after the date of enactment of this division, the President shall transfer long range Army Tactical Missile Systems to the Government of Ukraine to assist the Government of Ukraine in defending itself and achieving victory against the Russian Federation.
Як тільки адміністрація Байден+Камала дозволить, відразу отримаємо
Що за педантизм і нав'язливість ?
Тому треба чекати посилення спочатку ракетних, а згодом і бомбових ударів по теритріях, що граничать з рашкою та білорашкою. Бульбаші не кращі, то мерзота терпильна ще більша.