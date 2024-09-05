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Иран (1734) Стано (92) баллистические ракеты (324)

Если Иран передаст России баллистические ракеты - Европейский Союз отреагирует на это, - Стано

ракети,іран,балістичні

В Еврокомиссии пока воздерживаются от комментариев относительно передачи Ираном баллистических ракет России. Однако обещают отреагировать, если это произойдет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил представитель Европейской комиссии Петер Стано.

На вопрос о возможной реакции ЕС на возможные поставки Ираном баллистических ракет России в будущем, спикер ответил, что Евросоюз "конечно отреагирует".

В то же время по его словам, пока он не может комментировать сообщения от Bloomberg, ведь нет официального подтверждения.

В то же время Стано подчеркнул, что "вопрос ракет и в целом военной поддержки Ираном незаконной агрессии России против украинского народа - это то, за чем ЕС очень внимательно следит и что обсуждает".

Напоминаем, 29 августа высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заверил, что его страна не собирается передавать стране-агрессору России баллистические ракеты.

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Топ комментарии
+34
Стурбованістю та глибоким занепокоєнням , сподіваюсь
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05.09.2024 14:58
+30
Обеспокоится ?
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05.09.2024 14:58
+21
...надпотужною стурбованістю! (тричі)
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05.09.2024 14:58
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Обеспокоится ?
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05.09.2024 14:58 Ответить
Каже, що відреагує.
Сподіваємось не тільки емоційно, але і раціонально. Головне, щоб не забули про іранську ядерну програму, з якою скрепоносці путіна мають тривалі, але зараз нестійкі звʼязки.
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05.09.2024 15:08 Ответить
"держите меня, сейчас будет что-то страшное !"

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05.09.2024 15:21 Ответить
- Да, - сказал Остап. - Теперь я ясно вижу, что попал в общество некультурных людей, то есть босяков без высшего образования.
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05.09.2024 16:04 Ответить
Стурбованістю та глибоким занепокоєнням , сподіваюсь
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05.09.2024 14:58 Ответить
як завжди
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05.09.2024 15:05 Ответить
рішучим протестом
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05.09.2024 15:39 Ответить
Два варіанта виключено ,або стурбованість , або занепокоєність...крапка!!!
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05.09.2024 16:04 Ответить
...надпотужною стурбованістю! (тричі)
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05.09.2024 14:58 Ответить
Стурбованість буде чи занепокоєння?
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05.09.2024 14:59 Ответить
Обидва 😁
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05.09.2024 15:00 Ответить
Стурбованість занепокоєнням ...
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05.09.2024 15:39 Ответить
...причому такі сильні, що обмотка стурбометра перегорить.
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05.09.2024 15:39 Ответить
Будуть ще уважніше стежити та обговорювати не раз на місяць, а два.
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05.09.2024 15:00 Ответить
Ідіоти занепокоєні
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05.09.2024 15:00 Ответить
Було б смішно, якби не так трагічно!
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05.09.2024 15:01 Ответить
з вашої реакції вже кури сміються !
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05.09.2024 15:02 Ответить
Ой ***, налякали їжака голою сракою...
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05.09.2024 15:02 Ответить
Відреагуєте як і з приводу балістики з КНДР?
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05.09.2024 15:07 Ответить
Будуть так реагувати, як Польша "збиває" кислобздійні дрони над своєю територією.
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05.09.2024 15:07 Ответить
куколди знущаються
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05.09.2024 15:07 Ответить
Рішуче занепокояться. Вже можуть починати. Передача вже вирішена.
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05.09.2024 15:07 Ответить
Занепокоєність складе 10 мілімеркелів за шкалою ЄС
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05.09.2024 15:08 Ответить
Яким чином відреагують? Обурення,стривоження,так не гарно робити ? Реакція буди як завжди-ніяка.
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05.09.2024 15:08 Ответить
Реакция серебряного зеркала на евроунитаз...
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05.09.2024 15:08 Ответить
Іран передаст - навіть не сумніваитесь - ЄС иого вздрючить?
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05.09.2024 15:11 Ответить
дрючка нет, только такой как у байдена- на раз посцать
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05.09.2024 15:22 Ответить
Потужно відреагують?
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05.09.2024 15:11 Ответить
Стурбується в -надцятий раз? Чи виразить шкодування?
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05.09.2024 15:12 Ответить
Буде подвійна глибинна занепокоєність.

Оператори ракетних комплексів з нацистської россії вже навчаются на Ірані. Кількість балістики, що підлягає постачанню - 1000 шт. ( перша партія).
Наші ракетні програми зеленський закрив в серпні 2019.
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05.09.2024 15:13 Ответить
Почали (за прикладом навчання наших пілотів на F-16) з вивчення фарсі?
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05.09.2024 15:30 Ответить
Кінець буде персонажу на Цензорі який допомагає кацапам з їхніми ІПСО.
А ракети Іран вже півтора роки "передає".
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05.09.2024 15:28 Ответить
дебил ты, вон скоро по покровску, а дальше днепр это ипсо? так не на диване лежи , а иди покровск защищать, чтобы ипсы не было
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05.09.2024 16:17 Ответить
Думка та пророцтва кацапа мене не цікавлять.
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05.09.2024 16:21 Ответить
In your dreams, убог
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05.09.2024 17:56 Ответить
Поїдемо жить в ЕС раз так. Чого я буду мерзнуть в зиму
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05.09.2024 15:22 Ответить
Та передала вже!!!
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05.09.2024 15:24 Ответить
"Дайте мені точку опори(нафтову свердловину) і я переверну Свііт(балістичними ракетами)" (с).
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05.09.2024 15:25 Ответить
Наступний меморандум, "які вони стурбовані", буде написано жирним шрифтом на білому, бездоганному папері!!!
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05.09.2024 15:26 Ответить
Щоб підкреслити трагічність ситуації, напишуть червоним кольором!
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05.09.2024 16:16 Ответить
А чому Україна не збере рад. без. ООН і не поставит питаня про озброєння рашиських злочинців зброєю від маргіоналів ірану і кндр ,до речі остані поставили снарядів в рашистан більше чим всі країни заходу разом в Україну.росія неодноразово збирала рад. без про поставки зброї в Україну,а в нас на жаль клепки не хватає чи Єрмак не велить
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05.09.2024 15:28 Ответить
Ви ще про "Римське право" згадайте!!!
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05.09.2024 15:51 Ответить
Чим може відреагувати імпотент ? Отож
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05.09.2024 15:29 Ответить
Відреагують. Виразять дуже глибоке занепокоєння...
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05.09.2024 15:29 Ответить
Вже смішно.
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05.09.2024 15:30 Ответить
Якщо Іран передасть Росії балістичні ракети - Європейський Союз відреагує на це, Напад на Україну куйлом говорить.що реакція від ЄС,США І НАТО страшні слова ,але не страшні діла...
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05.09.2024 15:30 Ответить
Євросоюз відреагує? Може. Колись.
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05.09.2024 15:31 Ответить
Вже начасі робити градацію стурбованості.
1 ступінь- Просто стурбованість
2 ступінь- стурбованість
3 ступінь - глибока стурбованість.
...
...
...
48 ступінь - надзвичайна стурбованість з занепокоєнням
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05.09.2024 15:35 Ответить
49. Стурбованість з надзвичайним занепокоєнням
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05.09.2024 16:09 Ответить
Звичайно відреагує. Сяде на жидкій стул.
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05.09.2024 15:35 Ответить
Хотілося би більшої обізнаності! Яким чином буде реагування? занепокоєнням? стурбованістю? рішучим протестом? Бо це дуже важливо для Ірану і особливо для росії
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05.09.2024 15:37 Ответить
Треба визнати,що цю всю західну нікчемну шелупонь ***** застало зненацька війною проти України. Вони там собі давно вибудовували бульбашку з розслабонами і хотіли жити в ній вічно. А тепер просто не знають як і що робити. Мовби і гітлера давно немає а мовби і його дешева реінкарнація у вигляді ***** зараз що хоче те і витворяє.
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05.09.2024 16:45 Ответить
Ой-йой, як все запущено. Західну нікчемну шалупонь зненвцька застало не *****, бо вона про вторгнення занла майже за півроку. Дивлячись на дерзраду зеленського Україні давали три доби, максимум два тижня на опір. Західну нікчемну шалупонь, зеленського - підара і ***** застало зненацька населення України, коли це населення разхерячили другу армію мира. І тепер вони дійсно не знають що робити.
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05.09.2024 17:17 Ответить
Блаблаблабла... Закусуйте вуглеводами. Швидше попустить.
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06.09.2024 01:36 Ответить
Та ні. Це ти третій раз у калюжу вітра пустив. Не сумуй. Краще поміркуй, коли навколо тебе дегенерати, то чому так? Правильний висновок тобі не засмакує.
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06.09.2024 14:26 Ответить
панти
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05.09.2024 15:42 Ответить
Какой же страшной силой озабоченностью и беспрецендентной обеспокоиностью Европа ударит по этому распояшевшемуся Ирану!!
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05.09.2024 15:46 Ответить
Озабоченцы выразят "глубокую озабоченность" 🤦‍♂️
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05.09.2024 15:47 Ответить
Стурбованість 3,75 по шкалі Меркель.
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05.09.2024 15:54 Ответить
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05.09.2024 15:54 Ответить
Якщо Іран передасть росії балістичні ракети - Європейський Союз передасть Україні тактичне занепокоєння та стратегічну стурбованість! Знай наших!
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05.09.2024 15:56 Ответить
Куколди озаботілісь
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05.09.2024 16:00 Ответить
Та глибоко замастурбує що в підербюргерів аж по ногам потече...
От якщо навпаки кацапи передали для ударів по Ізраїлю тоді б були інші рішення
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05.09.2024 16:01 Ответить
Ну ви не перегибайте, досить простої стурбованості...
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05.09.2024 16:11 Ответить
Розвідка логістичних ланцюжків, визначення місць перебування персоналу, дислокації ПУ та відпрацювання на знищення всіма наявними засобами.
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05.09.2024 16:12 Ответить
Звісно відреагує. Пошлють Ірану "чіткий сигнал". Іран забаіцца.
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05.09.2024 16:39 Ответить
Еге ж, навіть знаємо як. Висловить стурбованість та занепокоєння 100501 левела
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05.09.2024 16:51 Ответить
Потупотять ніжками. Під столом. Дуже-дуже.
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05.09.2024 16:56 Ответить
Заборонять експортувати в Іран Кока-Колу?
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05.09.2024 18:23 Ответить
Турбулентно стурбуються.
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05.09.2024 18:42 Ответить
Треба до ЄС срочна Персен і Валер'янку надіслати. Бо щас як обєспокояться... жах...
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05.09.2024 18:53 Ответить
І шо?! Вони дуже стурбуються та у лужу перднуть,як завжди
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05.09.2024 19:08 Ответить
Видели мы как вы отреагировали на передачу баллистических ракет Кореей. Потужно обеспокояться и пойдут жрать круассаны. Ну ничего. После Украины и вы сполна хлебнете этой чаши
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05.09.2024 21:21 Ответить
 
 