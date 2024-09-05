Если Иран передаст России баллистические ракеты - Европейский Союз отреагирует на это, - Стано

В Еврокомиссии пока воздерживаются от комментариев относительно передачи Ираном баллистических ракет России. Однако обещают отреагировать, если это произойдет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил представитель Европейской комиссии Петер Стано.

На вопрос о возможной реакции ЕС на возможные поставки Ираном баллистических ракет России в будущем, спикер ответил, что Евросоюз "конечно отреагирует".

В то же время по его словам, пока он не может комментировать сообщения от Bloomberg, ведь нет официального подтверждения.

В то же время Стано подчеркнул, что "вопрос ракет и в целом военной поддержки Ираном незаконной агрессии России против украинского народа - это то, за чем ЕС очень внимательно следит и что обсуждает".

Напоминаем, 29 августа высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заверил, что его страна не собирается передавать стране-агрессору России баллистические ракеты.

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