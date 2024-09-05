Если Иран передаст России баллистические ракеты - Европейский Союз отреагирует на это, - Стано
В Еврокомиссии пока воздерживаются от комментариев относительно передачи Ираном баллистических ракет России. Однако обещают отреагировать, если это произойдет.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил представитель Европейской комиссии Петер Стано.
На вопрос о возможной реакции ЕС на возможные поставки Ираном баллистических ракет России в будущем, спикер ответил, что Евросоюз "конечно отреагирует".
В то же время по его словам, пока он не может комментировать сообщения от Bloomberg, ведь нет официального подтверждения.
В то же время Стано подчеркнул, что "вопрос ракет и в целом военной поддержки Ираном незаконной агрессии России против украинского народа - это то, за чем ЕС очень внимательно следит и что обсуждает".
Напоминаем, 29 августа высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заверил, что его страна не собирается передавать стране-агрессору России баллистические ракеты.
Пожалуйста, подождите...
Сподіваємось не тільки емоційно, але і раціонально. Головне, щоб не забули про іранську ядерну програму, з якою скрепоносці путіна мають тривалі, але зараз нестійкі звʼязки.
Оператори ракетних комплексів з нацистської россії вже навчаются на Ірані. Кількість балістики, що підлягає постачанню - 1000 шт. ( перша партія).
Наші ракетні програми зеленський закрив в серпні 2019.
А ракети Іран вже півтора роки "передає".
1 ступінь- Просто стурбованість
2 ступінь- стурбованість
3 ступінь - глибока стурбованість.
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48 ступінь - надзвичайна стурбованість з занепокоєнням
От якщо навпаки кацапи передали для ударів по Ізраїлю тоді б були інші рішення