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Іран (1972) Стано (110) балістичні ракети (354)

Якщо Іран передасть Росії балістичні ракети - Європейський Союз відреагує на це, - Стано

ракети,іран,балістичні

У Єврокомісії наразі утримуються від коментарів щодо передачі Іраном балістичних ракет Росії. Проте обіцяють відреагувати, якщо це станеться.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду,  про це заявив речник Європейської комісії Петер Стано.

На запитання про можливу реакцію ЄС на ймовірне постачання Іраном балістичних ракет Росії у майбутньому, речник відповів, що Євросоюз "звичайно відреагує".

Водночас за його словами, наразі він не може коментувати повідомлення від Bloomberg, адже немає офіційного підтвердження.

Водночас Стано наголосив, що "питання ракет і в цілому військової підтримки Іраном незаконної агресії Росії проти українського народу – це те, за чим ЄС дуже уважно стежить і що обговорює".

Нагадуємо, 29 серпня високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі запевнив, що його країна не збирається передавати країні-агресору Росії балістичні ракети.

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Топ коментарі
+34
Стурбованістю та глибоким занепокоєнням , сподіваюсь
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05.09.2024 14:58
+30
Обеспокоится ?
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05.09.2024 14:58
+21
...надпотужною стурбованістю! (тричі)
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05.09.2024 14:58
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Обеспокоится ?
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05.09.2024 14:58 Відповісти
Каже, що відреагує.
Сподіваємось не тільки емоційно, але і раціонально. Головне, щоб не забули про іранську ядерну програму, з якою скрепоносці путіна мають тривалі, але зараз нестійкі звʼязки.
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05.09.2024 15:08 Відповісти
"держите меня, сейчас будет что-то страшное !"

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05.09.2024 15:21 Відповісти
- Да, - сказал Остап. - Теперь я ясно вижу, что попал в общество некультурных людей, то есть босяков без высшего образования.
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05.09.2024 16:04 Відповісти
Стурбованістю та глибоким занепокоєнням , сподіваюсь
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05.09.2024 14:58 Відповісти
як завжди
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05.09.2024 15:05 Відповісти
рішучим протестом
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05.09.2024 15:39 Відповісти
Два варіанта виключено ,або стурбованість , або занепокоєність...крапка!!!
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05.09.2024 16:04 Відповісти
...надпотужною стурбованістю! (тричі)
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05.09.2024 14:58 Відповісти
Стурбованість буде чи занепокоєння?
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05.09.2024 14:59 Відповісти
Обидва 😁
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05.09.2024 15:00 Відповісти
Стурбованість занепокоєнням ...
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05.09.2024 15:39 Відповісти
...причому такі сильні, що обмотка стурбометра перегорить.
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05.09.2024 15:39 Відповісти
Будуть ще уважніше стежити та обговорювати не раз на місяць, а два.
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05.09.2024 15:00 Відповісти
Ідіоти занепокоєні
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05.09.2024 15:00 Відповісти
Було б смішно, якби не так трагічно!
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05.09.2024 15:01 Відповісти
з вашої реакції вже кури сміються !
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05.09.2024 15:02 Відповісти
Ой ***, налякали їжака голою сракою...
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05.09.2024 15:02 Відповісти
Відреагуєте як і з приводу балістики з КНДР?
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05.09.2024 15:07 Відповісти
Будуть так реагувати, як Польша "збиває" кислобздійні дрони над своєю територією.
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05.09.2024 15:07 Відповісти
куколди знущаються
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05.09.2024 15:07 Відповісти
Рішуче занепокояться. Вже можуть починати. Передача вже вирішена.
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05.09.2024 15:07 Відповісти
Занепокоєність складе 10 мілімеркелів за шкалою ЄС
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05.09.2024 15:08 Відповісти
Яким чином відреагують? Обурення,стривоження,так не гарно робити ? Реакція буди як завжди-ніяка.
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05.09.2024 15:08 Відповісти
Реакция серебряного зеркала на евроунитаз...
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05.09.2024 15:08 Відповісти
Іран передаст - навіть не сумніваитесь - ЄС иого вздрючить?
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05.09.2024 15:11 Відповісти
дрючка нет, только такой как у байдена- на раз посцать
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05.09.2024 15:22 Відповісти
Потужно відреагують?
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05.09.2024 15:11 Відповісти
Стурбується в -надцятий раз? Чи виразить шкодування?
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05.09.2024 15:12 Відповісти
Буде подвійна глибинна занепокоєність.

Оператори ракетних комплексів з нацистської россії вже навчаются на Ірані. Кількість балістики, що підлягає постачанню - 1000 шт. ( перша партія).
Наші ракетні програми зеленський закрив в серпні 2019.
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05.09.2024 15:13 Відповісти
Почали (за прикладом навчання наших пілотів на F-16) з вивчення фарсі?
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05.09.2024 15:30 Відповісти
Кінець буде персонажу на Цензорі який допомагає кацапам з їхніми ІПСО.
А ракети Іран вже півтора роки "передає".
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05.09.2024 15:28 Відповісти
дебил ты, вон скоро по покровску, а дальше днепр это ипсо? так не на диване лежи , а иди покровск защищать, чтобы ипсы не было
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05.09.2024 16:17 Відповісти
Думка та пророцтва кацапа мене не цікавлять.
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05.09.2024 16:21 Відповісти
In your dreams, убог
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05.09.2024 17:56 Відповісти
Поїдемо жить в ЕС раз так. Чого я буду мерзнуть в зиму
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05.09.2024 15:22 Відповісти
Та передала вже!!!
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05.09.2024 15:24 Відповісти
"Дайте мені точку опори(нафтову свердловину) і я переверну Свііт(балістичними ракетами)" (с).
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05.09.2024 15:25 Відповісти
Наступний меморандум, "які вони стурбовані", буде написано жирним шрифтом на білому, бездоганному папері!!!
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05.09.2024 15:26 Відповісти
Щоб підкреслити трагічність ситуації, напишуть червоним кольором!
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05.09.2024 16:16 Відповісти
А чому Україна не збере рад. без. ООН і не поставит питаня про озброєння рашиських злочинців зброєю від маргіоналів ірану і кндр ,до речі остані поставили снарядів в рашистан більше чим всі країни заходу разом в Україну.росія неодноразово збирала рад. без про поставки зброї в Україну,а в нас на жаль клепки не хватає чи Єрмак не велить
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05.09.2024 15:28 Відповісти
Ви ще про "Римське право" згадайте!!!
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05.09.2024 15:51 Відповісти
Чим може відреагувати імпотент ? Отож
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05.09.2024 15:29 Відповісти
Відреагують. Виразять дуже глибоке занепокоєння...
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05.09.2024 15:29 Відповісти
Вже смішно.
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05.09.2024 15:30 Відповісти
Якщо Іран передасть Росії балістичні ракети - Європейський Союз відреагує на це, Напад на Україну куйлом говорить.що реакція від ЄС,США І НАТО страшні слова ,але не страшні діла...
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05.09.2024 15:30 Відповісти
Євросоюз відреагує? Може. Колись.
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05.09.2024 15:31 Відповісти
Вже начасі робити градацію стурбованості.
1 ступінь- Просто стурбованість
2 ступінь- стурбованість
3 ступінь - глибока стурбованість.
...
...
...
48 ступінь - надзвичайна стурбованість з занепокоєнням
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05.09.2024 15:35 Відповісти
49. Стурбованість з надзвичайним занепокоєнням
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05.09.2024 16:09 Відповісти
Звичайно відреагує. Сяде на жидкій стул.
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05.09.2024 15:35 Відповісти
Хотілося би більшої обізнаності! Яким чином буде реагування? занепокоєнням? стурбованістю? рішучим протестом? Бо це дуже важливо для Ірану і особливо для росії
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05.09.2024 15:37 Відповісти
Треба визнати,що цю всю західну нікчемну шелупонь ***** застало зненацька війною проти України. Вони там собі давно вибудовували бульбашку з розслабонами і хотіли жити в ній вічно. А тепер просто не знають як і що робити. Мовби і гітлера давно немає а мовби і його дешева реінкарнація у вигляді ***** зараз що хоче те і витворяє.
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05.09.2024 16:45 Відповісти
Ой-йой, як все запущено. Західну нікчемну шалупонь зненвцька застало не *****, бо вона про вторгнення занла майже за півроку. Дивлячись на дерзраду зеленського Україні давали три доби, максимум два тижня на опір. Західну нікчемну шалупонь, зеленського - підара і ***** застало зненацька населення України, коли це населення разхерячили другу армію мира. І тепер вони дійсно не знають що робити.
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05.09.2024 17:17 Відповісти
Блаблаблабла... Закусуйте вуглеводами. Швидше попустить.
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06.09.2024 01:36 Відповісти
Та ні. Це ти третій раз у калюжу вітра пустив. Не сумуй. Краще поміркуй, коли навколо тебе дегенерати, то чому так? Правильний висновок тобі не засмакує.
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06.09.2024 14:26 Відповісти
панти
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05.09.2024 15:42 Відповісти
Какой же страшной силой озабоченностью и беспрецендентной обеспокоиностью Европа ударит по этому распояшевшемуся Ирану!!
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05.09.2024 15:46 Відповісти
Озабоченцы выразят "глубокую озабоченность" 🤦‍♂️
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05.09.2024 15:47 Відповісти
Стурбованість 3,75 по шкалі Меркель.
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05.09.2024 15:54 Відповісти
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05.09.2024 15:54 Відповісти
Якщо Іран передасть росії балістичні ракети - Європейський Союз передасть Україні тактичне занепокоєння та стратегічну стурбованість! Знай наших!
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05.09.2024 15:56 Відповісти
Куколди озаботілісь
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05.09.2024 16:00 Відповісти
Та глибоко замастурбує що в підербюргерів аж по ногам потече...
От якщо навпаки кацапи передали для ударів по Ізраїлю тоді б були інші рішення
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05.09.2024 16:01 Відповісти
Ну ви не перегибайте, досить простої стурбованості...
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05.09.2024 16:11 Відповісти
Розвідка логістичних ланцюжків, визначення місць перебування персоналу, дислокації ПУ та відпрацювання на знищення всіма наявними засобами.
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05.09.2024 16:12 Відповісти
Звісно відреагує. Пошлють Ірану "чіткий сигнал". Іран забаіцца.
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05.09.2024 16:39 Відповісти
Еге ж, навіть знаємо як. Висловить стурбованість та занепокоєння 100501 левела
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05.09.2024 16:51 Відповісти
Потупотять ніжками. Під столом. Дуже-дуже.
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05.09.2024 16:56 Відповісти
Заборонять експортувати в Іран Кока-Колу?
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05.09.2024 18:23 Відповісти
Турбулентно стурбуються.
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05.09.2024 18:42 Відповісти
Треба до ЄС срочна Персен і Валер'янку надіслати. Бо щас як обєспокояться... жах...
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05.09.2024 18:53 Відповісти
І шо?! Вони дуже стурбуються та у лужу перднуть,як завжди
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05.09.2024 19:08 Відповісти
Видели мы как вы отреагировали на передачу баллистических ракет Кореей. Потужно обеспокояться и пойдут жрать круассаны. Ну ничего. После Украины и вы сполна хлебнете этой чаши
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05.09.2024 21:21 Відповісти
 
 