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Новини Війна
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Операція України на Курщині ніяк не пов’язана із процесом вступу до ЄС, - Єврокомісія

У Єврокомісії відреагували на операцію ЗСУ в Курській області

У Єврокомісії наголосили, що Україна має право на захист, проводячи операцію в Курській області.

Про це заявив речник Єврокомісії Петер Стано, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Так, його попросили прокоментувати операцію ЗСУ на території Курської області з огляду на статус України кандидата на членство в ЄС.

"Україна веде оборонну війну з жорстоким агресором, яка триває третій рік. Те, що ми бачимо на полі бою – в Україні чи на російській території – є лише результатом і наслідком незаконних дій Путіна. Україна має абсолютне право захищатися і це ніяк не пов’язано із процесом вступу до ЄС, оскільки це паралельний трек між Україною та Європейським Союзом", - сказав Стано.

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Автор: 

Єврокомісія (2148) Стано Петер (110) Курськ (1099)


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Як це не повʼязана? Може курщина теж хоче в ЄС?
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20.08.2024 13:49 Відповісти
Не может а то4но хо4ет аж 6егом ♿
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21.08.2024 02:21 Відповісти
Только кацапорылые отбитые могут усмотреть тут связь.
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20.08.2024 13:52 Відповісти
 
 