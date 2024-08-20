Операція України на Курщині ніяк не пов’язана із процесом вступу до ЄС, - Єврокомісія
У Єврокомісії наголосили, що Україна має право на захист, проводячи операцію в Курській області.
Про це заявив речник Єврокомісії Петер Стано, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Так, його попросили прокоментувати операцію ЗСУ на території Курської області з огляду на статус України кандидата на членство в ЄС.
"Україна веде оборонну війну з жорстоким агресором, яка триває третій рік. Те, що ми бачимо на полі бою – в Україні чи на російській території – є лише результатом і наслідком незаконних дій Путіна. Україна має абсолютне право захищатися і це ніяк не пов’язано із процесом вступу до ЄС, оскільки це паралельний трек між Україною та Європейським Союзом", - сказав Стано.
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