Операція України на Курщині ніяк не пов’язана із процесом вступу до ЄС, - Єврокомісія

У Єврокомісії наголосили, що Україна має право на захист, проводячи операцію в Курській області.

Про це заявив речник Єврокомісії Петер Стано, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Так, його попросили прокоментувати операцію ЗСУ на території Курської області з огляду на статус України кандидата на членство в ЄС.

"Україна веде оборонну війну з жорстоким агресором, яка триває третій рік. Те, що ми бачимо на полі бою – в Україні чи на російській території – є лише результатом і наслідком незаконних дій Путіна. Україна має абсолютне право захищатися і це ніяк не пов’язано із процесом вступу до ЄС, оскільки це паралельний трек між Україною та Європейським Союзом", - сказав Стано.

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