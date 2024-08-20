Операция Украины на Курщине никак не связана с процессом вступления в ЕС, - Еврокомиссия

В Еврокомиссии подчеркнули, что Украина имеет право на защиту, проводя операцию в Курской области.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Так, его попросили прокомментировать операцию ВСУ на территории Курской области , учитывая статус Украины кандидата на членство в ЕС.

"Украина ведет оборонительную войну с жестоким агрессором, которая длится третий год. То, что мы видим на поле боя - в Украине или на российской территории - является лишь результатом и следствием незаконных действий Путина. Украина имеет абсолютное право защищаться и это никак не связано с процессом вступления в ЕС, поскольку это параллельный трек между Украиной и Европейским Союзом", - сказал Стано.

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