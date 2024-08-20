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Новости Война
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Операция Украины на Курщине никак не связана с процессом вступления в ЕС, - Еврокомиссия

У Єврокомісії відреагували на операцію ЗСУ в Курській області

В Еврокомиссии подчеркнули, что Украина имеет право на защиту, проводя операцию в Курской области.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Так, его попросили прокомментировать операцию ВСУ на территории Курской области , учитывая статус Украины кандидата на членство в ЕС.

"Украина ведет оборонительную войну с жестоким агрессором, которая длится третий год. То, что мы видим на поле боя - в Украине или на российской территории - является лишь результатом и следствием незаконных действий Путина. Украина имеет абсолютное право защищаться и это никак не связано с процессом вступления в ЕС, поскольку это параллельный трек между Украиной и Европейским Союзом", - сказал Стано.

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Автор: 

Еврокомиссия (1446) Стано Петер (92) Курск (1088)


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Як це не повʼязана? Може курщина теж хоче в ЄС?
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20.08.2024 13:49 Ответить
Не может а то4но хо4ет аж 6егом ♿
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21.08.2024 02:21 Ответить
Только кацапорылые отбитые могут усмотреть тут связь.
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20.08.2024 13:52 Ответить
 
 