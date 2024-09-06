Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності, - WSJ

Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

Про це пише видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що передання Тегераном балістичних ракет Росії "дасть Москві ще один потужний військовий інструмент для використання у війні проти України".

WSJ пише, що передача ракет відбулася на тлі посилення ракетних ударів Росії по українських містах та інфраструктурі, що призвело до загибелі десятків цивільних людей за останні дні.

Жодних деталей щодо кількості та типів ракет, які отримала Росія, видання не наводить.

За словами європейських посадовців, Вашингтон нещодавно проінформував своїх союзників про дії Ірану.

Раніше у Євросоюзі заявляли, що якщо Іран передасть Росії балістичні ракети - Європейський Союз відреагує на це.

Нагадаємо, що напередодні агентство Bloomberg писало, що європейські чиновники очікують, що Іран неминуче поставить балістичні ракети до РФ.

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