Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності, - WSJ
Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.
Про це пише видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців, інформує Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що передання Тегераном балістичних ракет Росії "дасть Москві ще один потужний військовий інструмент для використання у війні проти України".
WSJ пише, що передача ракет відбулася на тлі посилення ракетних ударів Росії по українських містах та інфраструктурі, що призвело до загибелі десятків цивільних людей за останні дні.
Жодних деталей щодо кількості та типів ракет, які отримала Росія, видання не наводить.
За словами європейських посадовців, Вашингтон нещодавно проінформував своїх союзників про дії Ірану.
Раніше у Євросоюзі заявляли, що якщо Іран передасть Росії балістичні ракети - Європейський Союз відреагує на це.
Нагадаємо, що напередодні агентство Bloomberg писало, що європейські чиновники очікують, що Іран неминуче поставить балістичні ракети до РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Іранське озброєння - багато вища якість і небезпека для України.
Бо обіцялиж "реагувати якщо "
А ось у болотних союзники є і не один.
росси из Магате поедет обниматься с оккупантами,
Крастный крест .... те вообще .уй знает чем занимаются,
Гутереш обеспокоится,
Байден - дименция
.... русню на ножи !!!
Тепер приймай Україно!
Будуть летіти підзюліни по енергетиці зимою так що не оговтатись.
Мало?
Поки що жодної ракети не поставлено.
За уточненнями звертайтесь до "неназваних єкспертів",яких розвелось як як собак нерізаних.
Товаріщ Козирь, Контора пішет??
А ті джавеліни врятували нас у 22. Але вишивала цього не пам'ятае.
«Ми попереджали про поглиблення партнерства в галузі безпеки між Росією та Іраном з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і стурбовані цими повідомленнями», - заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт.
«Будь-яка передача іранськими балістичними ракетами Росії означатиме драматичну ескалацію підтримки Іраном агресійної війни Росії проти України».
Кого попереджали?
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text Ось закон , республіканець Джонсон додав
(a) Transfer of Long-Range ATACMS Required.-As soon as practicable after the date of enactment of this division, the President shall transfer long range Army Tactical Missile Systems to the Government of Ukraine to assist the Government of Ukraine in defending itself and achieving victory against the Russian Federation.
Як тільки адміністрація Байден+Камала дозволить, відразу отримаємо
Що за педантизм і нав'язливість ?
Тому треба чекати посилення спочатку ракетних, а згодом і бомбових ударів по теритріях, що граничать з рашкою та білорашкою. Бульбаші не кращі, то мерзота терпильна ще більша.