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Іран (1973) росія (63574) балістичні ракети (356)

Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності, - WSJ

Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності, - WSJ

Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

Про це пише видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що передання Тегераном балістичних ракет Росії "дасть Москві ще один потужний військовий інструмент для використання у війні проти України".

WSJ пише, що передача ракет відбулася на тлі посилення ракетних ударів Росії по українських містах та інфраструктурі, що призвело до загибелі десятків цивільних людей за останні дні.

Жодних деталей щодо кількості та типів ракет, які отримала Росія, видання не наводить.

За словами європейських посадовців, Вашингтон нещодавно проінформував своїх союзників про дії Ірану.

Раніше у Євросоюзі заявляли, що якщо Іран передасть Росії балістичні ракети - Європейський Союз відреагує на це.

Нагадаємо, що напередодні агентство Bloomberg писало, що європейські чиновники очікують, що Іран неминуче поставить балістичні ракети до РФ.

Читайте також: Якщо Іран передасть Росії балістичні ракети - Європейський Союз відреагує на це, - Стано
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Топ коментарі
+50
А для них вбивство українців не ескалація, вони вже до цього звикли, а от якщо почнуть ємєлі масово гинути на рашці- то всьо, червоні лінії
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06.09.2024 21:37
+39
Дивно,й тепер Захід не боїться ескалації(((
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06.09.2024 21:31
+38
Не факт. Сциклива деменція не здатна на серйозні кроки
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06.09.2024 21:37
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Дивно,й тепер Захід не боїться ескалації(((
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06.09.2024 21:31 Відповісти
А для них вбивство українців не ескалація, вони вже до цього звикли, а от якщо почнуть ємєлі масово гинути на рашці- то всьо, червоні лінії
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06.09.2024 21:37 Відповісти
Такі справи.
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06.09.2024 21:32 Відповісти
ну що тепер реакція стікливих імпотентів !
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06.09.2024 21:33 Відповісти
А що ці ракети по західних країнах будуть летіти? Їм то що?
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06.09.2024 22:07 Відповісти
А Зеленський, рашистів вжарить шашликами та асфальтом, з аброхаміям??? Єрмак мабуть блокує??
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06.09.2024 21:34 Відповісти
асфальтом -то ескалація...Не можна..Тільки шашликами.
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06.09.2024 21:43 Відповісти
У Зєлєнского є потужний козир - військова машина Татаров і робокоп Малюк, які можуть вбивати іранців так само, як і чеченців(с). Чи таки не можуть? 🤔
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06.09.2024 22:02 Відповісти
ці потужні менеджери команди найвеличнішого лідора після чеченців мабуть зосередились північнокорейцях, потім візьмуться з іранців, але не точно...
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06.09.2024 23:15 Відповісти
Застосування рашистами іранської балістики проти України має стати останньою краплею, яка спонукатиме США дати свій дозвіл ЗСУ на використання ATACMS по території пітьми.
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06.09.2024 21:35 Відповісти
Не факт. Сциклива деменція не здатна на серйозні кроки
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06.09.2024 21:37 Відповісти
Приліт ракет з Пн. Кореї не стала то чого Ірану має, навіть санкції проти неї не посили .... зараз як таких санкцій вже немає проти того концтабору туди йдуть поставки продовольтства, техніки з Японії і Китаю та ін...
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06.09.2024 21:40 Відповісти
Ну от чого б це?Хіба Іран по НАТО стріляє?
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06.09.2024 22:08 Відповісти
Корейськими кізяками стріляли і жодної реакції.Тапер ще ракетами від мусляцьких чортів будуть обстрілювати.
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07.09.2024 11:48 Відповісти
Корейські ракети виявились низької якості і до того ж небезпечними для рашистської обслуги пускових установок і майданчиків. Тому були відправлені на доопрацювання.
Іранське озброєння - багато вища якість і небезпека для України.
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07.09.2024 12:13 Відповісти
Сра*и чурки на ваши беспокойства и "убийственные" санкции
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06.09.2024 21:36 Відповісти
Давайте реагуйте!!!
Бо обіцялиж "реагувати якщо "
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06.09.2024 21:36 Відповісти
Відреагують - потужною стурбованістю ...
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06.09.2024 21:37 Відповісти
О це і є союзники, а не лицемірні "підор..и"
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06.09.2024 21:36 Відповісти
А хто вам сказав що у України є СОЮЗНИКИ? Покажіть хочь ОДИН союзний договір. Дякуйте всім що хоть щось дають з таким найвеличнишім лідОром та дєрьмаком і зеленими слугами...
А ось у болотних союзники є і не один.
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06.09.2024 21:43 Відповісти
Так і я ж про це.
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06.09.2024 22:03 Відповісти
Передав же з такою умовою , як і нам передають - тобто іранські ракети , кацапи , не можуть використовувати по території України ?
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06.09.2024 21:36 Відповісти
авжеж ! тільки по Курщині і... Воронєжу (скоро)
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06.09.2024 23:50 Відповісти
І навколішки їх ніхто не вмовляв, і без анонсів, преса 20 разів не пережовувала. І червоні лінії нам проводять союзники, а не їм, і гарантії безпеки у вигляді *********** червоних ліній захід надає росії, а не нам
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06.09.2024 21:36 Відповісти
Іран заборонив стріляти ракетами по території України та використовувати лише на території кацапії?
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06.09.2024 21:37 Відповісти
папа опять встретится с трансами,
росси из Магате поедет обниматься с оккупантами,
Крастный крест .... те вообще .уй знает чем занимаются,
Гутереш обеспокоится,
Байден - дименция
.... русню на ножи !!!
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06.09.2024 21:40 Відповісти
Радіус пораження 120км знов під ударом прифронтові міста.... А в мене в сусідів знов нардние гуляния. Вот так комусь на голови бомби і ракети на голову, а комусь благодать.
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06.09.2024 21:40 Відповісти
підтримую Ваше обурення. Під час війни така поведінка є неприпустимою!
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06.09.2024 22:05 Відповісти
США надували губи та грізно махали пальцем, що за передачу ракет покарають, але схоже на те, що каралка відпала і тепер імпотенти можуть лише стурбовано обурюватись. Чи що вони там роблять.
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06.09.2024 21:41 Відповісти
США обосрались даже когда полотенцеголовые разбомбили американскую базу на ближнем востоке с убитыми и раненными американскими солдатами. Молча язык засунули в жопу и все проглотили. Так что нам тем более особо не нужно надеяться что США за нас будут сильно впрягаться.
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06.09.2024 21:48 Відповісти
Там не было солдат. Иран заранее предупредил.
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06.09.2024 22:18 Відповісти
США робить то що вигідно для ЇХ країни, а Україною повинен опікуватися лІдор та слуги. Досить вже розносити дєрьмаки від опешешки. Треба дякувати за те що дають бо інакше ходили би наші воїни як бомжі, з одними саперскими лопатками в бій підганяємі марьяною безумною в красних шароварах і кожанці. бо і так одягали своїх солдат прості люди своїми грошима коли зедене кодло крало, краде і буде красти поки при владі.
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06.09.2024 21:48 Відповісти
Акуєнно, КНДР передали, Іран передав.
Тепер приймай Україно!
Будуть летіти підзюліни по енергетиці зимою так що не оговтатись.
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06.09.2024 21:43 Відповісти
Вони далі прифронтових міст не полетять. Дальності не вистачить.
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06.09.2024 22:21 Відповісти
Фронт більше 1000 км. Вистачить.
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07.09.2024 12:21 Відповісти
Нічого не зрозумів... Яким чином ширина фронту відноситься до глибини удару??? Навіть розувся, щоб точніше обрахувати... ну..малограмотний я...
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08.09.2024 10:34 Відповісти
На глибині 120 км по лінії фронту знаходяться такі обласні центри як: Суми, Харків, Запоріжжя, Херсон. Не кажучи вже про міста поменше.
Мало?
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08.09.2024 13:28 Відповісти
Дальність іранських ракет починається від 36 км.
Поки що жодної ракети не поставлено.

За уточненнями звертайтесь до "неназваних єкспертів",яких розвелось як як собак нерізаних.
Товаріщ Козирь, Контора пішет??
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08.09.2024 07:44 Відповісти
И никто никакие Орбаны ни Байдены не визжат что ето ескалация. Тупо питарасы против Украины все визжат
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06.09.2024 21:46 Відповісти
Але факт, що россія самостійно не може.
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06.09.2024 21:46 Відповісти
Вона може, раз на тиждень, а хоче кожен день ,та ще й балістикою
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07.09.2024 12:05 Відповісти
Ну, тепер і Лисий орденоносець звалить...
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06.09.2024 21:48 Відповісти
Навіть не можу собі уявити, наскільки глибоку стурбованість нам тепер висловлять і яку серйозну підтримку пообіцяють.
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06.09.2024 21:49 Відповісти
Оце і є справжнє союзництво у війні, а не відібрати ядерну зброю, а взамін передати 50 джавелінів без дозволу ударів по ворожій території.
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06.09.2024 21:52 Відповісти
Ти дебіл. Ядерну зброю ніхто не відбирав окрім прямого власника.
А ті джавеліни врятували нас у 22. Але вишивала цього не пам'ятае.
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06.09.2024 22:22 Відповісти
І хер вони з ****** ложили на всякі санкції. А нам в далі будуть забороняти бити по козлостану.
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06.09.2024 21:54 Відповісти
І що, жодних обмежень куди стріляти? Америко, ось так треба підтримувати!
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06.09.2024 21:57 Відповісти
У них свій Рамштайн і він ***** працює.
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06.09.2024 22:03 Відповісти
Ждем реакцию западных импотентов😁
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06.09.2024 22:36 Відповісти
Чітко працюють, оце серйозні в орків союзники... Нето шо західні імпотенти.
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06.09.2024 23:13 Відповісти
А союзники України що? А союзники України можливо передадуть кілька комплексів ППО, але не зараз,а десь через півроку і це ще не точно...
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06.09.2024 23:27 Відповісти
у******
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06.09.2024 23:34 Відповісти
от мені цікаво, ****** зелена потвора й після цього не розірве дипвідносини з персами?!!!
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07.09.2024 00:22 Відповісти
Іранське посольства в Україні має бути закритим, а всі без винятку іранці депортовані геть з України. І тільки "нє надо про харошіх іранцєв" - це така ж казка як "харошіє руzкіє"!
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07.09.2024 00:35 Відповісти
Стісняюсь спитать: це та "балістика", якою рушники мали вдарити по державі богообраного народу, чи для допомоги братьям па аружию з рф додаткових наклепали?
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07.09.2024 00:41 Відповісти
Балістичні ракети, які вкрай необхідні Ірану для шантажу Ізраїля і саме тепер, раптом змінюють курс і летять бомбити Україну. Українські життя не так ціняться, як ізраїльські. Двоє лисих чекають третього рижого. Путін всіх переграє.
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07.09.2024 00:44 Відповісти
https://www.reuters.com/world/us-sees-potential-iran-transfer-missiles-russia-alarming-2024-09-06/ В оригіналі
«Ми попереджали про поглиблення партнерства в галузі безпеки між Росією та Іраном з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і стурбовані цими повідомленнями», - заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт.

«Будь-яка передача іранськими балістичними ракетами Росії означатиме драматичну ескалацію підтримки Іраном агресійної війни Росії проти України».

Кого попереджали?
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07.09.2024 01:51 Відповісти
Так Україні теж пообіцяли далекобійні ракти атакамс
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text Ось закон , республіканець Джонсон додав
(a) Transfer of Long-Range ATACMS Required.-As soon as practicable after the date of enactment of this division, the President shall transfer long range Army Tactical Missile Systems to the Government of Ukraine to assist the Government of Ukraine in defending itself and achieving victory against the Russian Federation.

Як тільки адміністрація Байден+Камала дозволить, відразу отримаємо
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07.09.2024 01:59 Відповісти
А вiд оркiв мабуть хоче чи вже отримав якiсь ядернi технологiї
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07.09.2024 08:04 Відповісти
І Іран дає ракети і КНДР, а США, Великобританія, Франція, Германія, Південна Корея, нам занепокоєння там ЗРК через рік , якісь союзники в нас чмошні, от ским союз потрібно робити так це з Румунами а там і інші підтянуться сусіди, з Польщею каші не зваришь і з Словаками, а поляки так озброюються що і претензії на Львів можуть висунути якщо ми слабкі будемо.
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07.09.2024 11:59 Відповісти
В цьому для "наших партнерів" не нічого страшного. От якби Іран передав такі ракети Хезболлі для ударів по Ізраїлю,тоді інша справа,крик би стояв всесвітній...
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07.09.2024 12:09 Відповісти
Вони це називають гевалт і рейвах...
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07.09.2024 15:01 Відповісти
Ви будетедуже здивовані, але Іран таки передає такі ракети і не тільки, хезболі.
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08.09.2024 08:04 Відповісти
Зазвичай при купівлі товару або при отриманні подарунка я не питаю в продавця / дарувальника дозволу на способи користування придбаним майном ...
Що за педантизм і нав'язливість ?
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07.09.2024 21:57 Відповісти
До речі, до кордонів Ірану з України всього 1200 км, наші дрони можуть долетіти, треба їм натякнути...
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08.09.2024 07:58 Відповісти
Так от, коли птн-птх в 2023 році зустрівся з іранським маджахедом, і пробачив їм всі їхні терористичні акти до яких вони були причетні на Північному Кавказі, Іранські душманські покидьк неоглошено оголосили джехад в Україні. Ця мусульманська мерзота навіть в мемчетях словами мулли оспівувала честь боротись з українськими шураві, як вони називають нас - козаків.
Тому треба чекати посилення спочатку ракетних, а згодом і бомбових ударів по теритріях, що граничать з рашкою та білорашкою. Бульбаші не кращі, то мерзота терпильна ще більша.
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08.09.2024 12:07 Відповісти
Реагуйте.
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08.09.2024 15:23 Відповісти
Питання - а в нас досі дипломатичні стосунки з Іраном не розірвані, так? Україна їм часом кукурудзу і зерно не постачає, нікого тут це не обурює..? Grain for Iran..
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08.09.2024 16:50 Відповісти
Іран рашистам, ракети, шахеди, збили наш літак з людьми на початку 22 року, а ми зараз кукурудзу ірану постачаємо, щоб були ситі і далі нас вбивали.
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08.09.2024 19:07 Відповісти
Впевнений,що ці обмеження вигадуються в Україні!Саме так,випрошують,а потім візжат вголос.
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08.09.2024 20:43 Відповісти
 
 