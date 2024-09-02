В ЕС очікують, що Іран поставить Росії балістичні ракети, - Bloomberg

Європейські чиновники очікують, що Іран неминуче поставить балістичні ракети до РФ.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Іран надав Росії сотні безпілотників, але потенційна передача балістичних ракет означатиме тривожний розвиток конфлікту, вважають співрозмовники агенства, які говорили на умовах анонімності.

Джерела Bloomberg відмовилися надати оцінку типу та обсягу поставок або термінів, хоча один із офіційних осіб сказав, що поставки можуть розпочатися протягом кількох днів.

Нагадуємо, 29 серпня високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі запевнив, що його країна не збирається передавати країні-агресору Росії балістичні ракети.

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