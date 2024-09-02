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В ЕС очікують, що Іран поставить Росії балістичні ракети, - Bloomberg

іранська балістична ракета

Європейські чиновники очікують, що Іран неминуче поставить балістичні ракети до РФ.

Про це повідомляє  Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Іран надав Росії сотні безпілотників, але потенційна передача балістичних ракет означатиме тривожний розвиток конфлікту, вважають співрозмовники агенства, які говорили на умовах анонімності.

Джерела Bloomberg відмовилися надати оцінку типу та обсягу поставок або термінів, хоча один із офіційних осіб сказав, що поставки можуть розпочатися протягом кількох днів. 

Нагадуємо, 29 серпня високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі запевнив, що його країна не збирається передавати країні-агресору Росії балістичні ракети.

Також читайте: Іран планує передати Росії балістичні ракети Fath-360 з радіусом дії 120 км, - Reuters

Автор: 

Іран (2023) росія (65073) балістичні ракети (406)


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Топ коментарі
+28
Сидять і очікують. Мразі.
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02.09.2024 20:01
+28
а импотенты в НАТО, в США и дальше будут запрещать бить по пидо..... рашке.
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02.09.2024 20:01
+14
очікують...?.....Томагавки давайте *****
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02.09.2024 20:03
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02.09.2024 20:00 Відповісти
В самому тексті Цензора посилання на трішки інший заголовок, ніж у вас.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-02/ukraine-allies-expect-iran-to-ship-missiles-to-russia-imminently
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02.09.2024 20:46 Відповісти
я погоджуюсь що різні заголовки статтей , й вибачаюсь за поспіх. Це заголовок статті за травень цього року . Але щодо слова expect в перекладі й на російську й на українську є нюанси -

I expect that he knows what he's doing. - Я полагаю, что он знает, что делает.
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02.09.2024 21:16 Відповісти
Томуя залишаюся бути дуже здивованою - усі російські ЗМІ перклали значно коректіше назву статті

В Европе считают, что Иран неизбежно поставит России баллистические ракеты - Bloomberg:

В Европе считают, что Иран впервые передаст России баллистические ракеты- Bloomberg:
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02.09.2024 21:19 Відповісти
але то таке вже -правда ? та от тільки увесь хайп тут якраз на слові ЧЕКАЮТЬ .
Це мені дуже нагадує реакцію на справи на Покровському напрямі - хайпувати , піджарюючи настрій українців для рашки
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02.09.2024 21:23 Відповісти
доречі: як виявилося випадково те саме БЛУМБЕРГ писав , тільки обережніше ще в травні, а тепер рашка перевела ще й ВПЕРШЕ ПЕРЕДАСТЬ ... Тобто в травні так й не передали...
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02.09.2024 21:26 Відповісти
Сидять і очікують. Мразі.
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02.09.2024 20:01 Відповісти
Сидять і очкують.
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02.09.2024 20:19 Відповісти
доочкувались до кімовських ракет, доочкуються й до іранських.

"хто вибирає очікування, той втрачає й очко та отримує війну"
Сер Уінстон Черчиль
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02.09.2024 20:55 Відповісти
Взагалі ЄС нікому нічого не повинен. Некуй було приводити до влади зеленського. Усі ракеті закатані у асфальт. Україні нікто не заважає виробляти свою зброю.
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02.09.2024 21:31 Відповісти
а импотенты в НАТО, в США и дальше будут запрещать бить по пидо..... рашке.
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02.09.2024 20:01 Відповісти
Бо сльозинка єврейського дитятки дорожча за життя української дитини.

єврейський гешефт:
ви не бьєте по рашці і рашка не дає ЯО іранцям та ракети хуситам
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02.09.2024 20:58 Відповісти
очікують...?.....Томагавки давайте *****
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02.09.2024 20:03 Відповісти
я там вище вже написав, але повторю: нам нікто нічого не повинен давати. Чому ти не ставиш питання до зеленського, де ГРІМ і чого він його не виробляє.
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02.09.2024 21:33 Відповісти
Зе и Ермачелло это нахер не надо...это надо только нам.
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02.09.2024 22:44 Відповісти
Что иран что лапти ложили на все эскалации и озабочености А за ракетами последует предложение "толерантным" подтереться своей озабоченостью Очередной раз
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02.09.2024 20:04 Відповісти
8 травня 2018

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про вихід США з угоди щодо ядерної програми Ірану. Також він вводить санкції проти Тегерана і його партнерів.

Угоду, відому як Спільний всеосяжний план дій, уклали в 2015 році за попередньої адміністрації Барака Обами. Крім Ірану та США, її підписали Велика Британія, Франція, Німеччина, ЄС, Росія і Китай.

Під час виступу в Білому домі, президент Трамп назвав угоду "гнилою", нездатною запобігти появі ядерної зброї в Ірану в недалекому майбутньому і пообіцяв відновити жорсткі санкції, які впливають на ядерну діяльність Тегерана.

"Будь-яка країна, яка допомагає Ірану в його прагненні здобути ядерну зброю, також може потрапити під жорсткі санкції Сполучених Штатів", - додав пан Трамп.

https://www.bbc.com/ukrainian/news-42521188 США застерегли Іран: "Світ стежить"

Раніше лідери Великої Британії, Франції та Німеччини підтримали чинну ядерну угоду з Іраном і заявили, що це найкращий спосіб зупинити нарощування зброї у цій країні.
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02.09.2024 22:02 Відповісти
С. Корея уже поставила, "тревожное развитие"- часть 2-я.
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02.09.2024 20:05 Відповісти
Ірану ніічого втрачати...
Йому -*****...
Я знаю...
І навіть нафту постачати-
Китаю...
Гори ісламськая звізда...
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02.09.2024 20:07 Відповісти
Очікуємо, що Іран заборонить бити ними по території України глибше ніж на 20 км. І тільки у Харківській та Донецькій областях.
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02.09.2024 20:08 Відповісти
Куколди очікують
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02.09.2024 20:09 Відповісти
їбать
очікувани (ждуни) й...обані
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02.09.2024 20:12 Відповісти
Прямо зараз хочу до ЄС.
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02.09.2024 20:13 Відповісти
якщо ЄС гвно, то що тоді рашка, Геннадій Геннадійович ?
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02.09.2024 21:00 Відповісти
"Сра..нь Господня" - сталий вираз 😂
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02.09.2024 22:05 Відповісти
вони вже третій рік сидять і чогось увесь час очікують.
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02.09.2024 20:17 Відповісти
Вони перемигуються - США та ЄС:

хто кого пєрєглядіт 👿
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02.09.2024 21:02 Відповісти
Це союзники а в нас одні сцьохі ****** западні левацкі лгбд тільки в туза гатити я можуть і озабочуватися потужньо
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02.09.2024 20:18 Відповісти
Та ви що? Прямо таки тривожний розвиток конфлікту? Зараз недостатньо тривожно?
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02.09.2024 20:23 Відповісти
Україна вже три роки очікує з обіцяного, західними брехунами багато чого і все ніяк не може дочекатися.Вже й 61 млрд американської допомоги Україні невідомо куди (на вибори) здулися .
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02.09.2024 20:23 Відповісти
В назві зайва буква. ЕС очкують!
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02.09.2024 20:26 Відповісти
Іран робить балістичні ракети, Україна не робить балістичні ракети.
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02.09.2024 20:26 Відповісти
Подобається Іран - чемодан, вокзал, Тегеран. Чи ти хочеш, щоб українці жили як іранці?
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02.09.2024 20:34 Відповісти
...на 2020 рік (він у них починається в березні) законодавчий орган Ірану ухвалив рішення про пільги тільки для зарплат у межах $230. У той час як за офіційними даними, мінімальна зарплата - $168, а середня - близько $1219.
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02.09.2024 20:49 Відповісти
Якщо б вам запропонували на доллар вищу ЗП і переїзд в Іран, то, чомусь думаю, що ви не задумуючись туда переїхали, захвативши з собою дружину і дочок, якщо вони у вас є.
Щоб вони там до скону кутались до самих очей в паранджу.
А ви самі були обмежені у всьому - які там музика, серіальчик американський під пивко, і тому подібне.
Це прям нагадує "мені немає різниці, як називається вулиця, аби вона була освітлена"
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02.09.2024 23:09 Відповісти
А ви хто по національності?
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02.09.2024 23:16 Відповісти
Ви вже вдруге в цій темі на репліку свого співрозмовника запитуєте про його національність.
Це якось дуже дивно, як на мене, замість відповіді на питання задати зустрічне питання, та ще й про національність.
Ну, окей, хто я такий, щоб дивуватися вивихам розуму інших Мені не складно відповісти. По національності - я українець. Мої батьки і діди (і тих діди) народилися і жили все своє життя в Україні.
Сподіваюсь, від моєї відповіді вам стало краще.

То як щодо гіпотетичної пропозиції вам отримати ЗП в $1220 і ви маєте переїхати жити всією сім'єю в квітучий Іран?
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03.09.2024 00:01 Відповісти
Замість відповіді на непряме питання, чому Іран робить балістичні ракети, а Україна не робить, мене спочатку лякають, що якщо ми будемо робити балістичні ракети, то будемо жити, як в Ірані, а коли я навів середню зарплату в Ірані, то мені радять переїхати в Іран. То як же не спитати національність таких відповідачів?... "В Ірані перебуває близько 850 громадян України. З них - близько 300 громадянок України, які одружилися з громадянами Ірану. Значною є українська громада у місті Бушер, де близько 550 українців разом з родинами задіяні на будівництві атомної електростанції." - й без мене там обійдуться.
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03.09.2024 08:11 Відповісти
Коли вас вперше "відправили" в Іран на ваше питання "Чому Іран робить балістичні ракети, а ми - ні", то було трохи недоречно.
Але я вважаю, що той, хто так вам відповів, мав на увазі, що країна з невеликим рівнем життя може витрачатися на гонку озброєнь лише за рахунок ще більшого пониження рівня життя громадян - а таке безболісно можна зробити лише при диктатурі, коли населення не може і пікнути щось проти.

І то була б хоч і дещо вірна думка, але не дуже релевантна думка, як щодо України.
У нас і мізків, і можливостей завжди було вдосталь, щоб виробляти і балістику, і крилаті ракети, тощо.
Але таке (щоб Україна мала зброю "відповіді") ніколи не подобалося раісі. І тому маючи всі важелі впливу на нас, а також тьму агентів впливу в нашому керівництві , раіся постійно протидіяла.
А решта керівництва, які не були агентами раші, просто сцялася перетнути червоні лінії, проведені раїсею.
І тому тільки зараз, коли всі червоні лінії раші стали коричневими, балістика, і крилаті ракети, обов'язково з'являться.

Вдруге в Іран вас "віпправив" відправ вже я, коли ви почали писати, що в Ірані кращі умови життя.
Бо то то як раз і звучало, як "яка різниця" - коли людина готова за зайвий долар продати велику частину своєї свободи.
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03.09.2024 10:15 Відповісти
Мужчина в неопознанной форме недавно заявил, что проводит испытания.
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02.09.2024 20:37 Відповісти
Ще ПІвнічну Корею згадай.
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02.09.2024 20:47 Відповісти
І Північна Корея робить, і Хезбола робить, а Україна не робить.
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02.09.2024 20:54 Відповісти
Якщо роблять, то мають гроші на те. Або відбирають останнє у людей і все закатують у снаряди та ракети, як Корея. Я ще раз в тебе питаю, ти готовий жити впроголодь, віддавати останнє, тільки б твоя держава наклепала пару десяток ракет, які спалила би за один день при такій інтенсивній війні. Ти мислиш дуже примітивно. Чому? Бо Віктор Федорович )))
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02.09.2024 21:42 Відповісти
Ти за кого голосував і чому саме за нього?
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02.09.2024 21:59 Відповісти
Я не голосую, бо я не наївний дурник, який думає, що ось виберемо правильного царя-батюшку, і він сам нам усе порішає.
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02.09.2024 22:22 Відповісти
Ясно...а ти по національності?
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02.09.2024 23:03 Відповісти
Іранська ядерна бомба майже готова, ракети у Ірана є, що чекаєте, європейські та американські політики?, чергового Перл-Харбора чи Дюнкерка?
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02.09.2024 20:33 Відповісти
Очікують, що само россосеться.
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02.09.2024 21:02 Відповісти
Який молодець цей ЕС. І на щож він розразовує при такому потужному очікуванні?
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02.09.2024 20:41 Відповісти
На якийсь прайд , чи як їх називають ,мать іх трижди
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02.09.2024 22:07 Відповісти
"европейские чиновники" хуже иранских ракет.
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02.09.2024 21:08 Відповісти
як Іран може не дати, коли Захід так довго цього очікує )
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02.09.2024 21:09 Відповісти
Всраті імпотенти, з ким ми на свою голову зв'язалися?
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02.09.2024 21:15 Відповісти
Це очікування у них щоб що? Мабуть ,щоб задовільнити свою "цікавість" хто -кого?
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02.09.2024 21:20 Відповісти
А чому відразу звинувачувати Захід і Штати?
Що зробило наше МЗС,щоб цього не сталося?
А у нас цілий міністр в турне по африках їздить.
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02.09.2024 21:44 Відповісти
Росія, КНДР та Іран вже воюють в третю світову. Акт перший
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02.09.2024 21:44 Відповісти
Во время сегодняшнего удара по Киеву россияне https://www.rbc.ua/ukr/news/pid-chas-udaru-kievu-rf-vikoristala-raketu-1725297387.html применили ракету 48Н6ДМ от С-400

Эти ракеты имеют очень низкую точность попадания и, в первую очередь, угрожают именно гражданской инфраструктуре и обычным жителям. Также ракеты обладают достаточно мощной боевой частью массой 180 килограммов и дальностью полета до 400 км. Ракета оснащена значительным количеством обломков, что усиливает эффект при попадании по объектам гражданской инфраструктуры.

Сегодня 48Н6ДМ сбила наша система ПВО.
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02.09.2024 21:59 Відповісти
А на чем они летают? Они начали производить микросхемы? Конечно нет. Их производит страна которая любит мир и у которой мы все покупаем. Как можно определить что ракеты поставляет Иран а не страна которя любит мир в комунизме?
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02.09.2024 22:07 Відповісти
Персюки, намйок пойняли, га?
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02.09.2024 22:40 Відповісти
А де Украине Томагавки? Цивилизованному свободному миру уже лет сорок как мулл к гуриям отправить было надо.
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03.09.2024 01:17 Відповісти
який дебільний заголовок!
звучить так ніби ЄС прямо і хоче, щоб сраний іран передав ракети *********.....
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03.09.2024 02:12 Відповісти
 
 