В ЕС очікують, що Іран поставить Росії балістичні ракети, - Bloomberg
Європейські чиновники очікують, що Іран неминуче поставить балістичні ракети до РФ.
Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Іран надав Росії сотні безпілотників, але потенційна передача балістичних ракет означатиме тривожний розвиток конфлікту, вважають співрозмовники агенства, які говорили на умовах анонімності.
Джерела Bloomberg відмовилися надати оцінку типу та обсягу поставок або термінів, хоча один із офіційних осіб сказав, що поставки можуть розпочатися протягом кількох днів.
Нагадуємо, 29 серпня високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі запевнив, що його країна не збирається передавати країні-агресору Росії балістичні ракети.
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-02/ukraine-allies-expect-iran-to-ship-missiles-to-russia-imminently
I expect that he knows what he's doing. - Я полагаю, что он знает, что делает.
В Европе считают, что Иран неизбежно поставит России баллистические ракеты - Bloomberg:
В Европе считают, что Иран впервые передаст России баллистические ракеты- Bloomberg:
Це мені дуже нагадує реакцію на справи на Покровському напрямі - хайпувати , піджарюючи настрій українців для рашки
"хто вибирає очікування, той втрачає й очко та отримує війну"
Сер Уінстон Черчиль
єврейський гешефт:
ви не бьєте по рашці і рашка не дає ЯО іранцям та ракети хуситам
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про вихід США з угоди щодо ядерної програми Ірану. Також він вводить санкції проти Тегерана і його партнерів.
Угоду, відому як Спільний всеосяжний план дій, уклали в 2015 році за попередньої адміністрації Барака Обами. Крім Ірану та США, її підписали Велика Британія, Франція, Німеччина, ЄС, Росія і Китай.
Під час виступу в Білому домі, президент Трамп назвав угоду "гнилою", нездатною запобігти появі ядерної зброї в Ірану в недалекому майбутньому і пообіцяв відновити жорсткі санкції, які впливають на ядерну діяльність Тегерана.
"Будь-яка країна, яка допомагає Ірану в його прагненні здобути ядерну зброю, також може потрапити під жорсткі санкції Сполучених Штатів", - додав пан Трамп.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-42521188 США застерегли Іран: "Світ стежить"
Раніше лідери Великої Британії, Франції та Німеччини підтримали чинну ядерну угоду з Іраном і заявили, що це найкращий спосіб зупинити нарощування зброї у цій країні.
Йому -*****...
Я знаю...
І навіть нафту постачати-
Китаю...
Гори ісламськая звізда...
очікувани (ждуни) й...обані
хто кого пєрєглядіт 👿
Щоб вони там до скону кутались до самих очей в паранджу.
А ви самі були обмежені у всьому - які там музика, серіальчик американський під пивко, і тому подібне.
Це прям нагадує "мені немає різниці, як називається вулиця, аби вона була освітлена"
Це якось дуже дивно, як на мене, замість відповіді на питання задати зустрічне питання, та ще й про національність.
Ну, окей, хто я такий, щоб дивуватися вивихам розуму інших Мені не складно відповісти. По національності - я українець. Мої батьки і діди (і тих діди) народилися і жили все своє життя в Україні.
Сподіваюсь, від моєї відповіді вам стало краще.
То як щодо гіпотетичної пропозиції вам отримати ЗП в $1220 і ви маєте переїхати жити всією сім'єю в квітучий Іран?
Але я вважаю, що той, хто так вам відповів, мав на увазі, що країна з невеликим рівнем життя може витрачатися на гонку озброєнь лише за рахунок ще більшого пониження рівня життя громадян - а таке безболісно можна зробити лише при диктатурі, коли населення не може і пікнути щось проти.
І то була б хоч і дещо вірна думка, але не дуже релевантна думка, як щодо України.
У нас і мізків, і можливостей завжди було вдосталь, щоб виробляти і балістику, і крилаті ракети, тощо.
Але таке (щоб Україна мала зброю "відповіді") ніколи не подобалося раісі. І тому маючи всі важелі впливу на нас, а також тьму агентів впливу в нашому керівництві , раіся постійно протидіяла.
А решта керівництва, які не були агентами раші, просто сцялася перетнути червоні лінії, проведені раїсею.
І тому тільки зараз, коли всі червоні лінії раші стали коричневими, балістика, і крилаті ракети, обов'язково з'являться.
Вдруге в Іран вас "віпправив" відправ вже я, коли ви почали писати, що в Ірані кращі умови життя.
Бо то то як раз і звучало, як "яка різниця" - коли людина готова за зайвий долар продати велику частину своєї свободи.
Що зробило наше МЗС,щоб цього не сталося?
А у нас цілий міністр в турне по африках їздить.
Эти ракеты имеют очень низкую точность попадания и, в первую очередь, угрожают именно гражданской инфраструктуре и обычным жителям. Также ракеты обладают достаточно мощной боевой частью массой 180 килограммов и дальностью полета до 400 км. Ракета оснащена значительным количеством обломков, что усиливает эффект при попадании по объектам гражданской инфраструктуры.
Сегодня 48Н6ДМ сбила наша система ПВО.
звучить так ніби ЄС прямо і хоче, щоб сраний іран передав ракети *********.....