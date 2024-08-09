Іран планує передати Росії балістичні ракети Fath-360 з радіусом дії 120 км, - Reuters
За даними європейської розвідки, Іран може найближчим часом поставити Росії "сотні" балістичних ракет ближнього радіуса дії. Російські військові вже проходять курси навчання.
Як інформує Цензор.НЕТ. із посиланням на "Європейську правду", про це стало відомо агентству Reuters від двох джерел.
Так, джерела в розвідці країн Європи розповіли Reuters, що представники Росії ще в грудні 2023 року домовились із Тегераном про постачання балістичних ракет Fath-360 та балістичної ракетної системи під назвою Abibal.
За інформацією розвідки, російський персонал відвідав Іран, щоб навчитися керувати Fath-360 – системи, яка запускає балістичні ракети з максимальною дальністю 120 кілометрів і боєголовкою вагою 150 кілограмів.
Одне з джерел Reuters повідомило, що "єдиним наступним можливим" кроком після навчання буде фактична поставка ракет до Росії. Але жоден зі співрозмовників не зміг уточнити, коли це станеться.
Третє джерело Reuters у європейській розвідці підтвердило, що Росія відправила солдатів до Ірану для навчання застосування іранських балістичних ракетних систем, але не надало подробиць.
Високопосадовець Ірану на умовах анонімності розповів Reuters, що Тегеран продав Росії ракети і безпілотники, але не надав системи Fath-360. Він також наголосив, що юридичної заборони на продаж Іраном такої зброї для Москви не існує.
У США відмовились підтверджувати інформацію про можливе постачання балістичних ракет, але представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі наголосив, що союзники по НАТО і "Групі семи" готові до "швидкої та суворої реакції, якщо Іран здійснить таку передачу".
Зазначимо, що оборонна співпраця між Іраном і Росією посилилася після того, як РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Що відомо про Fath-360
Відомо, що іранські ракети Fath-360 можуть вражати цілі у радіусі 80-120 кілометрів. Вони мають боєголовки вагою 150 кг. Fath-360 може бути розташована на пусковій установці на базі вантажівки.
Деякі експерти зазначають, що за технічними характеристиками Fath 360 приблизно такі ж, як і HIMARS. Зокрема, вони мають можливість супутникового управління.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ЗЄля, де наша Вільха?
чому при Пороху її розробили та виробляли, а при тобі НІ ? 👿
О це я розумію спецслужби, а не наші клоуни.
Президент зливає спецоперацію, а Червінський тепер відбивається від "самого чесного суду"...
https://www.youtube.com/watch?v=5MXbWPq3vLs
посмотрите...почитайте отзывы кацапов....приятного просмотра...любі малята...хлопці і дівчата...ми переможемо!
Та ж ***. його ж везуть якісь кораблі чи літаки. І всім *****.
И я хер его, как этому противодействовать. Только разведка, уничтожение всех Дронов-рпзведчиков противника и привентивные удары чем-то типа ольхи с осколочным поражением по площадям.
дебілам смішно, поки все це не полетить на нас.