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Новини Війна
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Іран планує передати Росії балістичні ракети Fath-360 з радіусом дії 120 км, - Reuters

Fath-360

За даними європейської розвідки, Іран може найближчим часом поставити Росії "сотні" балістичних ракет ближнього радіуса дії. Російські військові вже проходять курси навчання.

Як інформує Цензор.НЕТ. із посиланням на "Європейську правду", про це стало відомо агентству Reuters від двох джерел.

Так, джерела в розвідці країн Європи розповіли Reuters, що представники Росії ще в грудні 2023 року домовились із Тегераном про постачання балістичних ракет Fath-360 та балістичної ракетної системи під назвою Abibal.

За інформацією розвідки, російський персонал відвідав Іран, щоб навчитися керувати Fath-360 – системи, яка запускає балістичні ракети з максимальною дальністю 120 кілометрів і боєголовкою вагою 150 кілограмів.

Також читайте: РФ атакувала Київ північнокорейськими ракетами. Одна з них розвалилася в повітрі, - ЗМІ

Одне з джерел Reuters повідомило, що "єдиним наступним можливим" кроком після навчання буде фактична поставка ракет до Росії. Але жоден зі співрозмовників не зміг уточнити, коли це станеться.

Третє джерело Reuters у європейській розвідці підтвердило, що Росія відправила солдатів до Ірану для навчання застосування іранських балістичних ракетних систем, але не надало подробиць.

Високопосадовець Ірану на умовах анонімності розповів Reuters, що Тегеран продав Росії ракети і безпілотники, але не надав системи Fath-360. Він також наголосив, що юридичної заборони на продаж Іраном такої зброї для Москви не існує.

У США відмовились підтверджувати інформацію про можливе постачання балістичних ракет, але представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі наголосив, що союзники по НАТО і "Групі семи" готові до "швидкої та суворої реакції, якщо Іран здійснить таку передачу".

Зазначимо, що оборонна співпраця між Іраном і Росією посилилася після того, як РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Читайте також: Іран наростив виробництво ракет після домовленостей із РФ щодо їх постачання, - Reuters

Що відомо про Fath-360

Відомо, що іранські ракети Fath-360 можуть вражати цілі у радіусі 80-120 кілометрів. Вони мають боєголовки вагою 150 кг. Fath-360 може бути розташована на пусковій установці на базі вантажівки.

Деякі експерти зазначають, що за технічними характеристиками Fath 360 приблизно такі ж, як і HIMARS. Зокрема, вони мають можливість супутникового управління.

Автор: 

Іран (2011) росія (64935) балістичні ракети (397)


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Топ коментарі
+13
Сурова реакція засудження Заходом не забариться
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09.08.2024 22:06
+13
повний аналог нашої Вільхи, яку курва хомчак відмовився купувати, бо ЗЄля грошей не дав

ЗЄля, де наша Вільха?

чому при Пороху її розробили та виробляли, а при тобі НІ ? 👿
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09.08.2024 22:22
+9
А у якому місті , розвантажувати будуть ..? цікаво просто ...
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09.08.2024 22:07
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Будуть бомбити Воронеж?
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09.08.2024 22:04 Відповісти
********
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09.08.2024 22:14 Відповісти
повний аналог нашої Вільхи, яку курва хомчак відмовився купувати, бо ЗЄля грошей не дав

ЗЄля, де наша Вільха?

чому при Пороху її розробили та виробляли, а при тобі НІ ? 👿
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09.08.2024 22:22 Відповісти
Ніт! Це аятолли натякають, що ЗСУ треба брати Курськ. 😊
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09.08.2024 22:24 Відповісти
Сурова реакція засудження Заходом не забариться
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09.08.2024 22:06 Відповісти
А у якому місті , розвантажувати будуть ..? цікаво просто ...
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09.08.2024 22:07 Відповісти
якщо в Астрахані, то можна спробувати... 😕
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09.08.2024 22:16 Відповісти
Это пока они так планируют , пока их Израиль НЕ разе...ыл !
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09.08.2024 22:08 Відповісти
Це вісь зла, єдиний хто може вплинути на цей терористичний ісламський режим як і рашиський залишаєтся Китай.
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09.08.2024 22:12 Відповісти
а на Китай може "вплинути" США 😕
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09.08.2024 22:17 Відповісти
Який же ви наївний
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09.08.2024 22:46 Відповісти
Ну значит никакой войны с Израилем не будет.
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09.08.2024 22:13 Відповісти
вони хоч і рушники на голові носять, але не такі дурні як кацапи щоб з кимось починати війну
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09.08.2024 22:18 Відповісти
яка війна, іранцям ясно дали зрозуміти, самі винні що спецура просрала закладання бомби у "покоях" терориста. Ізраіль там типу ніпрічом, ракетами чи літаками не бомбив, тобто ану докажітє що не самі підірвали
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09.08.2024 22:22 Відповісти
"Ізраїль ні при чому" це сильно сказано, але таки да, інверсійного сліду в апартаменти вбитого шайтана ніхто не бачив 😂
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09.08.2024 22:25 Відповісти
Всі знають що це справа рук моссаду, але шайтана підірвали не у якийсь ригалівці, там охорони більше ніж відвідувачів

О це я розумію спецслужби, а не наші клоуни.
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09.08.2024 22:48 Відповісти
У нас теж були спецслужби, поки ними не взялися керувати клоуни.
Президент зливає спецоперацію, а Червінський тепер відбивається від "самого чесного суду"...
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10.08.2024 10:42 Відповісти
От кацапи прямо таки змушують ЗСУ розширити санітарну зону до мінімум 300 кілометрів від кордону України в сторону тимчасово окупованої кацапами території, а в світлі нової отриманої інформації щодо поставок запорєбріковим дикунам нових ракет, вірогідно, що 300 км. доведеться відміряти від кордонів звільнених колишніх територій України, тобто територій ******** Брянської, Курської, Ростовської областей 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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09.08.2024 22:14 Відповісти
ВСУ разбили колонну российских военных. Люди бегут от обстрелов. Удар по аэродрому в Липецке

https://www.youtube.com/watch?v=5MXbWPq3vLs

посмотрите...почитайте отзывы кацапов....приятного просмотра...любі малята...хлопці і дівчата...ми переможемо!
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09.08.2024 22:19 Відповісти
Але ж США виділили цілих 150 млн! Стінгерами будемо збивати балістичні ракети.
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09.08.2024 22:25 Відповісти
Ми й не сумнівались, що Іран передаст.
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09.08.2024 22:31 Відповісти
Тобто, воно в Ірані заїжджає в телепорт, і миттєво в росії виїжжає?
Та ж ***. його ж везуть якісь кораблі чи літаки. І всім *****.
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09.08.2024 22:39 Відповісти
Обосрались "вяликие" - вооружение сшибают, смитьё подворотное.
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09.08.2024 22:57 Відповісти
Чому Україна досі підтримує дипломатичні відносини з Іраном?
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09.08.2024 23:01 Відповісти
Напевно, тому, що 10 років у нас при владі патріоти. Дипломатичні відносини з кацапією були розірвані у 2022 році з початком повномасштабної.
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09.08.2024 23:20 Відповісти
..Теперь Украина имеет полное право срочно попросить у США высокоточные дальнобойные ракеты радиусом действия более 200км для противодействия иранским ракетам..
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09.08.2024 23:08 Відповісти
а сша имеет полное право опять не дать
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10.08.2024 01:47 Відповісти
А когда и что Штаты Украине что-то не давали? Кроме авианосцев и атомных бомб..
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10.08.2024 06:42 Відповісти
це типу стьоб?
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10.08.2024 17:27 Відповісти
М-да.... Самое главное, кацапы не спрашивают у персов разрешения на удары по Украине. В принципе, и так понятно для чего они берут.

И я хер его, как этому противодействовать. Только разведка, уничтожение всех Дронов-рпзведчиков противника и привентивные удары чем-то типа ольхи с осколочным поражением по площадям.
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09.08.2024 23:33 Відповісти
Вот тебе и Иран!? И правда молодцы! Как же убого мы выглядим на фоне таком!? Сильная и древняя нация персы!
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09.08.2024 23:51 Відповісти
і знову ************ в коментах.

дебілам смішно, поки все це не полетить на нас.
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10.08.2024 01:48 Відповісти
І головне Іран не переймається ескалацією ескалації ! Без шуму й пилу !
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10.08.2024 14:06 Відповісти
 
 