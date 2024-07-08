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Новини
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Іран наростив виробництво ракет після домовленостей із РФ щодо їх постачання, - Reuters

Іран наростив виробництво ракет після домовленостей із РФ щодо їх постачання, - Reuters

Іран значно розширив два ключові об’єкти з виробництва балістичних ракет. Це відбулося після угоди від жовтня 2022 року, згідно з якою Тегеран нібито погодився надати ракети Росії.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на двох американських аналітиків, які вивчили супутникові фото, а також на трьох неназваних іранських посадовців, повідомляє Цензор.НЕТ.

На супутникових знімках військової бази Модаррес, зроблених у березні та виробничого комплексу Ходжир, зроблених у квітні, видно понад 30 нових споруд. На зображеннях видно чимало споруд, які оточені великими земляними валами.

За словами Джеффрі Льюїса з Міддлберійського інституту міжнародних досліджень, ці вали пов'язані з виробництвом ракет й призначені для того, щоб вибух в одній будівлі не призвів до детонації у сусідніх спорудах. Після аналізу супутникових знімків Льюїс зазначив, що розширення в Ходжирі почалося в серпні минулого року, а в Модарресі - в жовтні.

Читайте також: США запровадили санкції проти Ірану за передачу БпЛА РФ

Троє іранських посадовців на умовах анонімності розповіли Reuters, що розширення на об’єктах здійснюється з метою збільшення виробництва балістичних ракет. Один із чиновників розповів, що деякі з нових будівель також дозволять подвоїти виробництво безпілотників.

Один із співрозмовників Reuters сказав, що виготовлені там безпілотники та ракетні компоненти будуть продані Росії, частина безпілотників також надійде хуситам, а ракети - ліванському угрупованню "Хезболла".

Reuters зазначає, що наразі іранський арсенал є найбільшим на Близькому Сході та оцінюється більш ніж у 3000 ракет, включаючи модифікації, призначені для перевезення звичайних та ядерних боєголовок.

знімки

знімки

знімки

знімки

Нагадаємо, що раніше у НАТО заявляли, що Іран разом із КНДР та КНР допомагають Росії вести війну проти України. Тегеран постачає РФ зброю, безпілотники та боєприпаси. 

Дивіться також: Іран передав Росії новітні керовані авіабомби Qaem-5, - Bild. ФОТО

Автор: 

Іран (2071) виробництво (1659) балістичні ракети (445)


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Топ коментарі
+13
І це країна яка знаходиться під всіма можливими санкціями....
зелень - дирява, що ви взагалі робите з країною, де хочаб щось наше ?
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08.07.2024 22:41 Відповісти
+9
Иранские бармалеи стали изгоями и поэтому делают что хотят, ничем не связанные. А нашим приходится выполнять западные ссыкливые хотелки, чтобы хоть что- то давали. Я так понимаю это ссыкливый запад нам не разрешает наделать много тактических ракет, хотя у нас для этого есть всё необходимое- заводы, оборудование, технологии, наработки, специалисты. А может еще и агент Дерьмак и Оманский договорняк.
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08.07.2024 22:59 Відповісти
+7
Іран - якого обсіли санкціі - клепає зброю для рашки
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08.07.2024 22:43 Відповісти
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І це країна яка знаходиться під всіма можливими санкціями....
зелень - дирява, що ви взагалі робите з країною, де хочаб щось наше ?
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08.07.2024 22:41 Відповісти
Иранские бармалеи стали изгоями и поэтому делают что хотят, ничем не связанные. А нашим приходится выполнять западные ссыкливые хотелки, чтобы хоть что- то давали. Я так понимаю это ссыкливый запад нам не разрешает наделать много тактических ракет, хотя у нас для этого есть всё необходимое- заводы, оборудование, технологии, наработки, специалисты. А может еще и агент Дерьмак и Оманский договорняк.
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08.07.2024 22:59 Відповісти
Типа, не надо вам, украинцам, много дальних ракет, а то вы так еще не дай бог ядерку вернуть задумаете, и доставлять этими ракетами. Нельзя, не положено, а то будет глубокая обеспокоенность и эскалация. Так воюйте, людьми, без ракет.
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08.07.2024 23:02 Відповісти
Так саме захід не дає нам виробляти свої ракети, ті які клоун закатав у асфальт як тільки дорвався до влади.
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08.07.2024 23:23 Відповісти
****** хусіти, аятолла і дажє хамейні!!!!
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08.07.2024 22:42 Відповісти
Іран - якого обсіли санкціі - клепає зброю для рашки
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08.07.2024 22:43 Відповісти
А у нас - пообещал Миллион видосиков. Это Потужно! ✊
Я ничего плохого не хотел сказать, но государство кое не демонстрирует инстинкта самосохранения имеет некоторые шансы исчезнуть как субъект и дефакто и де-юре. Только не паникуйте, а то покажется что ыпсо.. нам свое робить! Невсеремось
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08.07.2024 22:51 Відповісти
Навіть ячкийсь Іран може наростити об"єми ракет та шахедів та продавати,
а наші блдь, нічого не можуть, тільки красти та клянчити гроші
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09.07.2024 08:31 Відповісти
Так - в Ірану є нафта - вони входять в п"ятірку світових продавців - своі виробництва вони заховали в тунелі в горах - от і клепають - ім ніхто не знищує енергетику - а шо в нас - Ви знаєте
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09.07.2024 10:21 Відповісти
Ми теж могли зробити під землею, приклад підземні поверхи Азовсталь, які кацапи нічим не могли знищити
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09.07.2024 10:27 Відповісти
Могли - десь в Карпатах - але завод та шеи в горах за рік не робиться - в Ірану на це пішло 10 - 20р
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09.07.2024 10:34 Відповісти
А у нас на лишний километр применишь оружие "партнеров", так наверное вообще поставки прекратят...
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08.07.2024 22:46 Відповісти
И корабли ихни будут тонуть и вообще иранские обьекты добавить в очередь на ликвидацию - гдето после гойсийских нпз и складов
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08.07.2024 22:48 Відповісти
Норм.
І вертіли вони на одному місці всі санкції.
Зате нам можна бити тільки про прикордонною!
Демократія, мать вашу.....
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08.07.2024 22:58 Відповісти
Особенно цинично выглядит запрет бить по самолетам на аэродромах... Можно только в воздухе их пытаться сбить западным оружие.
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08.07.2024 23:07 Відповісти
Евросоюз нарастил озабоченность...Буба нарастил "потужні відоси". Байден нарастил маразм. Нам будет чем ответить на эти "вызовы"
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08.07.2024 23:03 Відповісти
Європа таки мріє про встряску на своїй теріторії, бо тільки власні біди їх вставляють.
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08.07.2024 23:10 Відповісти
Ой та не смішіть ..не вірте в ті подоляківські квзки
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09.07.2024 06:23 Відповісти
Вы уверены что их тогда вставит? Тут некоторые даже объясняют кошмарную европейскую недееспособность демократией. До конца верят в своих кумиров.
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09.07.2024 07:40 Відповісти
Вони хочуть спробувати. Мабудь як і ви, вони поки не впевнені чи вставить їх від ракет по їхніх домівках.
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09.07.2024 08:27 Відповісти
Трішечки не розумію українську військову промисловість :
"Росія вийшла на плато виробництва...
Іран збільшив виробництво ракет...
Північна Корея наростила виробництво...."
В Україна ??? Де Україна ? Що Україна ?
Продовжує закидувати ворога українцями?
Вибачайте але на 3 му році війни вона виглядає імпотентом. Якщо додати що вона є самою багатою країною Європи за ресурсом і самою останньою і ніщею за прибутком, виникає питання : а що власне захищати ?
Я розумію незадоволення патріотів, але 2+2 як не міркуй виходе 4.
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08.07.2024 23:33 Відповісти
У нас же промисловість не мобілізували а мобілізують тільки мясо
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09.07.2024 06:22 Відповісти
 
 