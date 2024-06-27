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Столтенберг: Іран, КНДР та Китай допомагають Росії, НАТО на саміті обговорить це з партнерами

Єнс Столтенберг

У липні на саміті у Вашингтоні представники країн-членів НАТО зустрінуться з Азійсько-Тихоокеанськими партнерами через те, що Іран, Північна Корея та Китай допомагають Росії вести війну проти України.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції у штаб-квартирі Альянсу з прем'єр-міністркою Естонії Каєю Каллас, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Посадовець анонсував, що члени Альянсу під час саміту звернуться до глобальних партнерів, особливо Індо-Тихоокеанських партнерів та Європейського союзу.

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Генсек зазначив: загарбницька війна РФ проти України демонструє, що безпека Альянсу – не регіональна, а глобальна, оскільки Іран та Північна Корея надають зброю, безпілотники та боєприпаси Росії, аби та мала можливість продовжувати бойові дії.

До того ж НАТО бачить, як Китайська народна республіка підтримує російську військову економіку, дозволяючи РФ вести війну проти України, зауважив Столтенберг.

Відповідно, додав посадовець, для Альянсу важливо зустрітися з партнерами з Азійсько-Тихоокеанського регіону – це відбудеться на Вашингтонському саміті.

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Саміт НАТО має пройти в американській столиці 9-11 липня.

Автор: 

НАТО (6506) саміт (781) Столтенберг Єнс (1596)


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Вже незабаром Кім прийшла війська, а ви що обговорюєте? Червоні лінії, ціну на нафту, може пєте валерінку, бо стривожені.
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27.06.2024 18:44 Відповісти
лише говоруни залишилися
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27.06.2024 18:47 Відповісти
Якась ганьба,одні обговорення.Замість зайняти жорстку,серйозну позицію і почати клепати зброю,ППО,і дати зрозуміти що Україна отримає все що є,і битиме куди захоче.І сядуть пацаки,обітруться,гусей подавлять бульдозерами і все.
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27.06.2024 18:55 Відповісти
дуже потужні слова. Сподіваюсь, окрім розмов НАТО пообіцяє уважно стежити.
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27.06.2024 18:53 Відповісти
Куколди
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27.06.2024 18:58 Відповісти
Іран, КНДР та Китай допомагають, НАТО говорить.
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27.06.2024 19:02 Відповісти
А за 10 років була хоч одна гідна заява НАТО з приводу цієї війни, крім гасел? Якщо так, то зараз вони або передумали або нас обдурили. Якщо ні, то нас свої обдурили казками про НАТО.
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27.06.2024 19:09 Відповісти
А глибока занепокоєнність де?
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27.06.2024 19:10 Відповісти
 
 