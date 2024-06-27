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Столтенберг: Иран, КНДР и Китай помогают России, НАТО на саммите обсудит это с партнерами

Єнс Столтенберг

В июле на саммите в Вашингтоне представители стран-членов НАТО встретятся с Азиатско-Тихоокеанскими партнерами из-за того, что Иран, Северная Корея и Китай помогают России вести войну против Украины.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире Альянса с премьер-министром Эстонии Кайей Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Чиновник анонсировал, что члены Альянса во время саммита обратятся к глобальным партнерам, особенно Индо-Тихоокеанским партнерам и Европейскому союзу.

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Генсек отметил: захватническая война РФ против Украины демонстрирует, что безопасность Альянса - не региональная, а глобальная, поскольку Иран и Северная Корея предоставляют оружие, беспилотники и боеприпасы России, чтобы та имела возможность продолжать боевые действия.

К тому же НАТО видит, как Китайская народная республика поддерживает российскую военную экономику, позволяя РФ вести войну против Украины, отметил Столтенберг.

Соответственно, добавил чиновник, для Альянса важно встретиться с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона - это произойдет на Вашингтонском саммите.

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Саммит НАТО должен пройти в американской столице 9-11 июля.

Автор: 

НАТО (10045) саммит (1188) Столтенберг Йенс (1620)


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Вже незабаром Кім прийшла війська, а ви що обговорюєте? Червоні лінії, ціну на нафту, може пєте валерінку, бо стривожені.
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27.06.2024 18:44 Ответить
лише говоруни залишилися
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27.06.2024 18:47 Ответить
Якась ганьба,одні обговорення.Замість зайняти жорстку,серйозну позицію і почати клепати зброю,ППО,і дати зрозуміти що Україна отримає все що є,і битиме куди захоче.І сядуть пацаки,обітруться,гусей подавлять бульдозерами і все.
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27.06.2024 18:55 Ответить
дуже потужні слова. Сподіваюсь, окрім розмов НАТО пообіцяє уважно стежити.
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27.06.2024 18:53 Ответить
Куколди
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27.06.2024 18:58 Ответить
Іран, КНДР та Китай допомагають, НАТО говорить.
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27.06.2024 19:02 Ответить
А за 10 років була хоч одна гідна заява НАТО з приводу цієї війни, крім гасел? Якщо так, то зараз вони або передумали або нас обдурили. Якщо ні, то нас свої обдурили казками про НАТО.
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27.06.2024 19:09 Ответить
А глибока занепокоєнність де?
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27.06.2024 19:10 Ответить
 
 