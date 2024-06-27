Столтенберг: Иран, КНДР и Китай помогают России, НАТО на саммите обсудит это с партнерами
В июле на саммите в Вашингтоне представители стран-членов НАТО встретятся с Азиатско-Тихоокеанскими партнерами из-за того, что Иран, Северная Корея и Китай помогают России вести войну против Украины.
Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире Альянса с премьер-министром Эстонии Кайей Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Чиновник анонсировал, что члены Альянса во время саммита обратятся к глобальным партнерам, особенно Индо-Тихоокеанским партнерам и Европейскому союзу.
Генсек отметил: захватническая война РФ против Украины демонстрирует, что безопасность Альянса - не региональная, а глобальная, поскольку Иран и Северная Корея предоставляют оружие, беспилотники и боеприпасы России, чтобы та имела возможность продолжать боевые действия.
К тому же НАТО видит, как Китайская народная республика поддерживает российскую военную экономику, позволяя РФ вести войну против Украины, отметил Столтенберг.
Соответственно, добавил чиновник, для Альянса важно встретиться с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона - это произойдет на Вашингтонском саммите.
Саммит НАТО должен пройти в американской столице 9-11 июля.
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