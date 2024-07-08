Иран нарастил производство ракет после договоренностей с РФ относительно их поставки, - Reuters

Иран значительно расширил два ключевых объекта по производству баллистических ракет. Это произошло после соглашения от октября 2022 года, согласно которому Тегеран якобы согласился предоставить ракеты России.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на двух американских аналитиков, изучивших спутниковые фото, а также на трех неназванных иранских чиновников, сообщает Цензор.НЕТ.

На спутниковых снимках военной базы Модаррес, сделанных в марте, и производственного комплекса Ходжир, сделанных в апреле, видно более 30 новых сооружений. На изображениях видно немало сооружений, которые окружены большими земляными валами.

По словам Джеффри Льюиса из Миддлберийского института международных исследований, эти валы связаны с производством ракет и предназначены для того, чтобы взрыв в одном здании не привел к детонации в соседних сооружениях. После анализа спутниковых снимков Льюис отметил, что расширение в Ходжире началось в августе прошлого года, а в Модарресе - в октябре.

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Трое иранских чиновников на условиях анонимности рассказали Reuters, что расширение на объектах осуществляется с целью увеличения производства баллистических ракет. Один из чиновников рассказал, что некоторые из новых зданий также позволят удвоить производство беспилотников.

Один из собеседников Reuters сказал, что изготовленные там беспилотники и ракетные компоненты будут проданы России, часть беспилотников также поступит хуситам, а ракеты - ливанской группировке "Хезболла".

Reuters отмечает, что сейчас иранский арсенал является крупнейшим на Ближнем Востоке и оценивается более чем в 3000 ракет, включая модификации, предназначенные для перевозки обычных и ядерных боеголовок.

Напомним, что ранее в НАТО заявляли, что Иран вместе с КНДР и КНР помогают России вести войну против Украины. Тегеран поставляет РФ оружие, беспилотники и боеприпасы.

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