РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8302 посетителя онлайн
Новости
3 695 23

Иран нарастил производство ракет после договоренностей с РФ относительно их поставки, - Reuters

Іран наростив виробництво ракет після домовленостей із РФ щодо їх постачання, - Reuters

Иран значительно расширил два ключевых объекта по производству баллистических ракет. Это произошло после соглашения от октября 2022 года, согласно которому Тегеран якобы согласился предоставить ракеты России.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на двух американских аналитиков, изучивших спутниковые фото, а также на трех неназванных иранских чиновников, сообщает Цензор.НЕТ.

На спутниковых снимках военной базы Модаррес, сделанных в марте, и производственного комплекса Ходжир, сделанных в апреле, видно более 30 новых сооружений. На изображениях видно немало сооружений, которые окружены большими земляными валами.

По словам Джеффри Льюиса из Миддлберийского института международных исследований, эти валы связаны с производством ракет и предназначены для того, чтобы взрыв в одном здании не привел к детонации в соседних сооружениях. После анализа спутниковых снимков Льюис отметил, что расширение в Ходжире началось в августе прошлого года, а в Модарресе - в октябре.

Читайте также: США ввели санкции против Ирана за передачу БПЛА РФ

Трое иранских чиновников на условиях анонимности рассказали Reuters, что расширение на объектах осуществляется с целью увеличения производства баллистических ракет. Один из чиновников рассказал, что некоторые из новых зданий также позволят удвоить производство беспилотников.

Один из собеседников Reuters сказал, что изготовленные там беспилотники и ракетные компоненты будут проданы России, часть беспилотников также поступит хуситам, а ракеты - ливанской группировке "Хезболла".

Reuters отмечает, что сейчас иранский арсенал является крупнейшим на Ближнем Востоке и оценивается более чем в 3000 ракет, включая модификации, предназначенные для перевозки обычных и ядерных боеголовок.

знімки

знімки

знімки

знімки

Напомним, что ранее в НАТО заявляли, что Иран вместе с КНДР и КНР помогают России вести войну против Украины. Тегеран поставляет РФ оружие, беспилотники и боеприпасы.

Смотрите также: Иран передал России новейшие управляемые авиабомбы Qaem-5, - Bild. ФОТО

Автор: 

Иран (1831) производство (480) баллистические ракеты (413)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
І це країна яка знаходиться під всіма можливими санкціями....
зелень - дирява, що ви взагалі робите з країною, де хочаб щось наше ?
показать весь комментарий
08.07.2024 22:41 Ответить
+9
Иранские бармалеи стали изгоями и поэтому делают что хотят, ничем не связанные. А нашим приходится выполнять западные ссыкливые хотелки, чтобы хоть что- то давали. Я так понимаю это ссыкливый запад нам не разрешает наделать много тактических ракет, хотя у нас для этого есть всё необходимое- заводы, оборудование, технологии, наработки, специалисты. А может еще и агент Дерьмак и Оманский договорняк.
показать весь комментарий
08.07.2024 22:59 Ответить
+7
Іран - якого обсіли санкціі - клепає зброю для рашки
показать весь комментарий
08.07.2024 22:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І це країна яка знаходиться під всіма можливими санкціями....
зелень - дирява, що ви взагалі робите з країною, де хочаб щось наше ?
показать весь комментарий
08.07.2024 22:41 Ответить
Иранские бармалеи стали изгоями и поэтому делают что хотят, ничем не связанные. А нашим приходится выполнять западные ссыкливые хотелки, чтобы хоть что- то давали. Я так понимаю это ссыкливый запад нам не разрешает наделать много тактических ракет, хотя у нас для этого есть всё необходимое- заводы, оборудование, технологии, наработки, специалисты. А может еще и агент Дерьмак и Оманский договорняк.
показать весь комментарий
08.07.2024 22:59 Ответить
Типа, не надо вам, украинцам, много дальних ракет, а то вы так еще не дай бог ядерку вернуть задумаете, и доставлять этими ракетами. Нельзя, не положено, а то будет глубокая обеспокоенность и эскалация. Так воюйте, людьми, без ракет.
показать весь комментарий
08.07.2024 23:02 Ответить
Так саме захід не дає нам виробляти свої ракети, ті які клоун закатав у асфальт як тільки дорвався до влади.
показать весь комментарий
08.07.2024 23:23 Ответить
****** хусіти, аятолла і дажє хамейні!!!!
показать весь комментарий
08.07.2024 22:42 Ответить
Іран - якого обсіли санкціі - клепає зброю для рашки
показать весь комментарий
08.07.2024 22:43 Ответить
А у нас - пообещал Миллион видосиков. Это Потужно! ✊
Я ничего плохого не хотел сказать, но государство кое не демонстрирует инстинкта самосохранения имеет некоторые шансы исчезнуть как субъект и дефакто и де-юре. Только не паникуйте, а то покажется что ыпсо.. нам свое робить! Невсеремось
показать весь комментарий
08.07.2024 22:51 Ответить
Навіть ячкийсь Іран може наростити об"єми ракет та шахедів та продавати,
а наші блдь, нічого не можуть, тільки красти та клянчити гроші
показать весь комментарий
09.07.2024 08:31 Ответить
Так - в Ірану є нафта - вони входять в п"ятірку світових продавців - своі виробництва вони заховали в тунелі в горах - от і клепають - ім ніхто не знищує енергетику - а шо в нас - Ви знаєте
показать весь комментарий
09.07.2024 10:21 Ответить
Ми теж могли зробити під землею, приклад підземні поверхи Азовсталь, які кацапи нічим не могли знищити
показать весь комментарий
09.07.2024 10:27 Ответить
Могли - десь в Карпатах - але завод та шеи в горах за рік не робиться - в Ірану на це пішло 10 - 20р
показать весь комментарий
09.07.2024 10:34 Ответить
А у нас на лишний километр применишь оружие "партнеров", так наверное вообще поставки прекратят...
показать весь комментарий
08.07.2024 22:46 Ответить
И корабли ихни будут тонуть и вообще иранские обьекты добавить в очередь на ликвидацию - гдето после гойсийских нпз и складов
показать весь комментарий
08.07.2024 22:48 Ответить
Норм.
І вертіли вони на одному місці всі санкції.
Зате нам можна бити тільки про прикордонною!
Демократія, мать вашу.....
показать весь комментарий
08.07.2024 22:58 Ответить
Особенно цинично выглядит запрет бить по самолетам на аэродромах... Можно только в воздухе их пытаться сбить западным оружие.
показать весь комментарий
08.07.2024 23:07 Ответить
Евросоюз нарастил озабоченность...Буба нарастил "потужні відоси". Байден нарастил маразм. Нам будет чем ответить на эти "вызовы"
показать весь комментарий
08.07.2024 23:03 Ответить
Європа таки мріє про встряску на своїй теріторії, бо тільки власні біди їх вставляють.
показать весь комментарий
08.07.2024 23:10 Ответить
Ой та не смішіть ..не вірте в ті подоляківські квзки
показать весь комментарий
09.07.2024 06:23 Ответить
Вы уверены что их тогда вставит? Тут некоторые даже объясняют кошмарную европейскую недееспособность демократией. До конца верят в своих кумиров.
показать весь комментарий
09.07.2024 07:40 Ответить
Вони хочуть спробувати. Мабудь як і ви, вони поки не впевнені чи вставить їх від ракет по їхніх домівках.
показать весь комментарий
09.07.2024 08:27 Ответить
Трішечки не розумію українську військову промисловість :
"Росія вийшла на плато виробництва...
Іран збільшив виробництво ракет...
Північна Корея наростила виробництво...."
В Україна ??? Де Україна ? Що Україна ?
Продовжує закидувати ворога українцями?
Вибачайте але на 3 му році війни вона виглядає імпотентом. Якщо додати що вона є самою багатою країною Європи за ресурсом і самою останньою і ніщею за прибутком, виникає питання : а що власне захищати ?
Я розумію незадоволення патріотів, але 2+2 як не міркуй виходе 4.
показать весь комментарий
08.07.2024 23:33 Ответить
У нас же промисловість не мобілізували а мобілізують тільки мясо
показать весь комментарий
09.07.2024 06:22 Ответить
 
 