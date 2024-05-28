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Иран передал России новейшие управляемые авиабомбы Qaem-5, - Bild. ФОТО

Иран мог передать Российской Федерации новейшие авиабомбы для ударов по Украине.

Об этом заявил эксперт по анализу открытых данных Юлиан Репке, комментируя видео из Курской области РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.

Издание напоминает, что недавно там разбился тяжелый иранский беспилотник Qods Mohajer-6.

"Он нес на борту новейшие иранские управляемые авиабомбы Qaem-5 ("Каим-5"). В самом Иране их поставили на вооружение только в 2019 году. Очевидно, дрон должен был атаковать Сумскую область, но по неизвестной причине упал", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США наложили санкции на сеть, которая помогала передавать иранские дроны РФ

Розбився Mohajer-6
Розбився Mohajer-6

Также отмечается, что ранее войска РФ не применяли высокоточные авиабомбы "Каим-5" в Украине. По мнению Репке, их использование свидетельствует о "новом уровне" военного сотрудничества Тегерана и Москвы.

Автор: 

бомба (370) Иран (1807) россия (95652)


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Топ комментарии
+68
Саме той факт, що в паскудних напівдиких країнах третього світу, де панує диктатура, важливі рішення приймаються на порядок швидше та простіше, і знищить цивілізовану, але боягузливу Європу в недалекому майбутньому.
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28.05.2024 06:45
+38
Нема і не було ніяких еліт, а тим паче політичних. Україною керують кримінальні недобитки 90х,ласкаво легалізовані рудим псом кучмою.
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28.05.2024 08:11
+35
А Україні союзники передали високоточне занепокоєння
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28.05.2024 07:30
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Саме той факт, що в паскудних напівдиких країнах третього світу, де панує диктатура, важливі рішення приймаються на порядок швидше та простіше, і знищить цивілізовану, але боягузливу Європу в недалекому майбутньому.
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28.05.2024 06:45 Ответить
Діктатури чі імперіі завжди роблять так,як що вони не можуть дати свому стаду те що обіцяють,то треба розвязати війну.Приклад мафіозно-фашистьськой рашки,фанатиків Ірану та інших.
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28.05.2024 06:54 Ответить
Не тільки диктатури і імперіі, а і фактично демократична Україна і іі політ еліти з 91 року вішали локшину на вуха своїм громадянам
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28.05.2024 07:07 Ответить
Нема і не було ніяких еліт, а тим паче політичних. Україною керують кримінальні недобитки 90х,ласкаво легалізовані рудим псом кучмою.
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28.05.2024 08:11 Ответить
Негайно зменшити прийом наркоти !!!
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28.05.2024 08:25 Ответить
шо громадяни хотіли то ім і "вішали"
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28.05.2024 10:11 Ответить
История ни чему не учит.Пример-- римская империя была разрушена варварами.Морголо-татары захватили практически 2 континента и т.д .Сейчас может все повторится-все идет к 3 мировой войне.Демократия спит а диктатуры высоко и быстро поднимают голову и в добавок обьединяются.
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28.05.2024 12:34 Ответить
Пора смело посмотреть правде в глаза. Так решили, а не потому что медленные. А Европа просто физически ничего не может (хотя очень хочет). Кто ничего не может, всегда очень много говорит.
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28.05.2024 07:46 Ответить
Треба терміново приєднуватись до росії?
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28.05.2024 09:01 Ответить
Треба перестать писать чушь про эффективность диктатур.
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28.05.2024 09:08 Ответить
Давайте подивимось правді в очі.
Угорщина за вказівкою москви блокує всі ініціативи ЄС з допомоги Україні, і з нею нічого зробити не можуть. В той же час Китай, Іран і КНДР не вставляють жодних палок в колеса росії, навпаки.
Можливості ВПК росії вже зараз в рази переважають увесь Захід, і продовжують зростати.
росія не відчуває браку особового складу на фронті через розгалужену мережу рекрутинга в інших країнах, в той час як країни ЄС навіть вже існуючі снаряди не можуть півроку викупити.
росія успішно проводить дезінформаційні кампанії в ЄС і США, втручається у вибори, в той час як ніхто не може зробити нічого подібного на території росії.
росія не має проблем з фінансуванням своїх війн, в той час як ті ж США дуже довго не можуть виділити гроші
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28.05.2024 09:20 Ответить
Только не надо про Угорщину, это как яйца плохого танцора. В перевагу рашки над ВПК Америки я не верю. США готовятся к Тайваню. А насчет втручання, ну привели к власти "ультраправых" (как всех конкурентов называют леваки-социалисты) в Италии и Финляндии. Это им сильно помогло?
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28.05.2024 09:32 Ответить
Чому ж не треба про Угорщину?



В Словаччині допомогло. В Болгарії. І вибори у Європарламент ще попереду.

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28.05.2024 09:39 Ответить
Европа как целое - ничего не может, да. Но каждая страна индивидуально может заключить многолетние контракты со своими производителями и начать производить нам танки, самолеты, ракеты, и т.д. Германия, Франция и Англия наверняка могут делать по несколько десятков танков в год - в сумме могли бы дать нам под 100 новых танков ежегодно - мало конечно, но лучше чем ничего. Тот же Рейнметалл жаловался что не видит смысла расширять производство, потому что нет долгосрочных заказов.
А так согласен с вами, запад сам решил как себя вести.
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28.05.2024 12:38 Ответить
главно дєло шоб Круглоуніверситетська 12 була надійно прикрита "петріотом".
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28.05.2024 07:01 Ответить
Не зря таки вертолет ишака ударился в гору,может им отобьют желание орков оружием снабжать.
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28.05.2024 07:07 Ответить
Хтось дуже радів погибелі Райсі...
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28.05.2024 07:10 Ответить
То було попередження невірним псам! Після цієї новини думаю порадіємо ще дивному зникненню(спаленню, знищенню, потрапляння у смертельні дтп, розстрілу із автоматично керованої зброї) безчесних та похзорних аятол, що ухвалювали таке рішення!
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28.05.2024 09:13 Ответить
Скільки там пройшло з дня його гибелі? Ти що думаєш цю хню вчора передали, а сьогодні вона вже полетіла?))
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28.05.2024 11:14 Ответить
аятоллу у гелікоптер, терміново
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28.05.2024 07:13 Ответить
!!!!!!!!
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28.05.2024 08:26 Ответить
Можна й на "Мохаджер 6" -- синьою ізолєнтою примотати.

"пущай полєтаєт", як казали московити свого часу.
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28.05.2024 09:05 Ответить
Нічого собі прогрес - безпілотник ніс на собі безпілотні керовані бімби .
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28.05.2024 07:15 Ответить
І що? Американці й ізраїльтяни вже давно таке застосовують!
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28.05.2024 07:22 Ответить
В соцсетях гуляет видео как россияне запускают крылатую ракету с вертолета... Очень хочется верить, что фейк. Но если правда, то это плохие новости для нас
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28.05.2024 07:32 Ответить
Гм.. а які принципові проблеми такого запуску?
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28.05.2024 09:06 Ответить
Ну я не эксперт, но по идее, такие запуски с вертолетов труднее будет отследить, как и сами вертолеты. Но правда и дальность таких ракет должна быть ниже.
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28.05.2024 09:23 Ответить
Враховуючи поставки ф-16 у червні цього року, знищення їхніх гелікоптерів, як і всієї авіації, окрім дальніх стратегічних бомбардувальників(поки що) буде лузканням насіння для ВПС
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28.05.2024 09:16 Ответить
Не стоит так надеяться на F-16, это не "чудо-оружие". Они хороши, когда у противника нет ПВО, а у РФ хватает ПВО и средств для поражения аэродромов. Да и не факт что нам дадут их вообще в ближайшем будущем.
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28.05.2024 09:21 Ответить
Дають старі Ф-16 не модернізовані 70-х років..
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28.05.2024 10:06 Ответить
F-16 не сильно відрізняються за характеристиками від нових кацапських Су-35.

Важливе те, які ракети дозволять Україні повісити.
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28.05.2024 11:56 Ответить
Заявлені під.оршкою характеристики і те що є насправді завди відрізняється
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28.05.2024 12:05 Ответить
Сеьозно?! А саме електроніка (радари)! Прям 1:1
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28.05.2024 20:40 Ответить
А Україні союзники передали високоточне занепокоєння
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28.05.2024 07:30 Ответить
Новітні бомби...
І це - персюки, які вже довго під санкціями!
Мимоволі виникає підозра, що Захід знаходиться під набагато страшнішими таємними санкціями.
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28.05.2024 07:45 Ответить
Рєптілоїди виявилися мусульманами.
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28.05.2024 07:54 Ответить
Ми під санкціями олігархату ще довше...
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28.05.2024 07:55 Ответить
Санкції..
Зараз в елітах Європи та США вистачає муслімів, які продвигають свої наративи.
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28.05.2024 10:04 Ответить
Не лише муслов, але й лівих, неомарксистів, які, власне, й грають на боці диктатур, ісламістів, комуністів тощо. Бо вбачають в них інструмент повалення цивілізованого світу. Їм потрібна ультрадиктатура, і заради цього вони ладні знищити цивілізацію, яка, зрештою, поховає під своїми уламками й їх самих.
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29.05.2024 08:16 Ответить
А Байден із Шольцем дозволяли?
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28.05.2024 07:53 Ответить
Проте Зеля є чемпіоном по виробнництву відосіків з закликами в нікуди.
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28.05.2024 08:00 Ответить
Юліан Рьопке прокинувся після запою та з бодуна видав?
Ще у жовтні 2022 року ....
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/dzhekpot_z_povitrja_jaki_tajemnitsi_mozhe_rozpovisti_iranskij_bpla_mohajer_6_z_qaem_5_jakij_akuratno_privodnili_zsu-9157.html Українські фахівці отримали можливість детально дослідити іранський БПЛА Mohajer-6 та бомбу Qaem-5
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28.05.2024 08:06 Ответить
Технически это не бомба, а управляемая ракета, которая считается копией ракет комплекса TOW.
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28.05.2024 08:09 Ответить
как там посольство ирана в Украине, работает?! свет надеюсь у них не отключают!
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28.05.2024 08:22 Ответить
І що, сказав по нам не бить, бо не хоче ескалації ? Боїться Шольца, Макрона, дідька лисого? Чи все таки передали з запискою «херячте куди хочете, нам насрать»
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28.05.2024 08:43 Ответить
Цікаво чому Ізраїль досі не знищив воєнно-промисловий комплекс Ірану? Однієї атаки було не досить, чи знову добалакались про мир завдяки дядечку Сему?🤔
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28.05.2024 09:34 Ответить
Что поражает, заявления союзников , не вздумайте термиты бить по России нашим оружием , просто тупой , озабоченный ****** ....
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28.05.2024 09:40 Ответить
Ви до сих пір не зрозуміли, що Україну вирішили зачистити від українців і заселити її іншими народами??
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28.05.2024 09:42 Ответить
хто вирішив і якими народами? розвивай думку. бо якщо одним народом то його точно не вистачить заселити. якщо іншим - найбільшим, то хто це вирішив?
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28.05.2024 13:24 Ответить
Тут все дуже просто: хтось в якості "панівного класу", "касти новітніх рабовласників", а інші - атомізована, люмпенізована мульті-культі (тобто безкультурна) маса, не здатна до жодної самосвідомості, передусім, національної, з якою можна робити будь-що.
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29.05.2024 08:24 Ответить
не все так просто виходить навіть по найдосконалішому плану. на користь моєї позиції говорить "виконання " плану "Київ за два дня".
теоретично багато чого здається можливим. скажімо побудова комунізму по сценарію маркса з його послідовниками. А насправді все пішло зовсім своїм - природнім шляхом.
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29.05.2024 12:50 Ответить
скоро побачиш, якими , якщо тобi пощастить ( чи не пощастить).
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29.05.2024 10:21 Ответить
ой, товариш такий поінформований! певно всі таємні уряди світу радяться з таким розумним і всемогутнім насвайком.
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29.05.2024 12:51 Ответить
Це твоя думка.
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29.05.2024 20:46 Ответить
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28.05.2024 09:43 Ответить
#висдєлаліетовмєстє.
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28.05.2024 09:56 Ответить
Проти шахедів можна використовувати поршневі літаки озбррєні кулеметами та авіаційними гарматами ,даже АН-2 встановіть на нього ДШК і вже є чим зупинити Шахеди".
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28.05.2024 10:04 Ответить
Але - "оно нам нєнада"
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29.05.2024 08:25 Ответить
Поки до влади не прийде президент з рівнем інтелекту хоча б вище середнього, нічого не буде. І обов'язково справка від нарколога і психіатричне обстеження.
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28.05.2024 11:02 Ответить
І виборців перед допуском на вибори на розумову відсталість перевіряти, бо саме тупориле стадо обирає недієздатних президентів.
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28.05.2024 11:38 Ответить
Занадто пізно, тут елементарний закон не можуть прописати місяцями, а тут такі високі матерії про інтелект. Це вже схоже на кінець.
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28.05.2024 13:58 Ответить
Іран навіть не боіться єскалаціі зі сторони США. А як так?

Кулеба, може тут за справедливість позаліваєш Блінкену по телефону? Кулеба взагалі ти де?
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28.05.2024 11:41 Ответить
Жре Бігмак з бодуна, як в студентські роки
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28.05.2024 20:43 Ответить
дипломатичні стосунки з персами й після цього не розірвані? мерзенна кулебо, я не помилився - усе норм?
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28.05.2024 11:45 Ответить
Все правильно -- і з біломосковією теж. "Дружба, співробітництво, партнерство".
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28.05.2024 11:58 Ответить
Пані Ірино Дашківська! Поясніть мені, коли Ваша ласка, різницю між "передав" і "міг передати". Чи, може, Ви вважаєте, що акакаяразніца?
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28.05.2024 12:04 Ответить
помойка которая более 40 лет находится под санкциями, делает беспилотники, ракеты и т.д а тут один помойный бенин Нарик за три года уничтожил все и уже два года полномасштабной войны кроме как записывать видосики для Умалишенных и обвинять всех кроме себя Дегенерата и повального разворовывания во главе с фсбэшником Елдаком ни Х,,,Я.......
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28.05.2024 12:17 Ответить
Ну цей був вже наркозалежним ще у кварталі, а взагалі той що не втік мало в чому винен, а все почалося дуже давно, просто цей чиряк виліс на нім.
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28.05.2024 14:02 Ответить
Мало в чем *****!!! разминированный Чонгар, шашлыки, асфальт, баканов, резников, тимошенко, вагнеровцы, фсбэшник Елдак, заморозка программ ПВО, дело клистронов, Мотор Сич, цемах, татаров с шурмой, суды над патриотами и боевыми генералами, Червинский, Кривонос, Марченко и т.д все что сейчас происходит в Украине благодаря этому Нарко петуху, этого Дегенерата кремль ждал 28 лет и отупевшие зелеДрочеры сделали им подарок, а ты видать с Марса или секты любителей олега винника, раз у тебя Оманский ни в чем не виноват...Оно ужу насидело как минимум на три пожизненных....
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28.05.2024 19:36 Ответить
А християнин Ющенко не винен, коли підтримав православного, богопоклонника Януковича? Весь нарід винен. Ющ такий дегенерат як і порох і.д. Ті хто спілкувався з цією істотою наживо підтвердять. Порох, то взагалі демон.
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28.05.2024 22:24 Ответить
Любые боевые действия, это не только проверка оружия и боеприпасов, но и реклама, Репке занимается именно скрытой рекламой.
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28.05.2024 13:41 Ответить
И что??? Дали обезьяне в руки гранату? Или калаш?

https://www.youtube.com/watch?v=Qel5cxMgteo
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28.05.2024 16:13 Ответить
Якого @уя до цих пір у Києві працює іранське посольство?
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28.05.2024 16:48 Ответить
Чому влада не покарає іранців як кацапів?? Надішліть кілька "малюків" на їх нафтопромисли і я вас запевняю іран потім навіть іржавого цівяха росії не передасть!
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28.05.2024 18:02 Ответить
все в курсе какая часть скупленного у фермеров зерна ( по дешевке) за которыми стоят побежденные ЗЕ Нариком олигархи и в том числе фсбэшник Елдак идет в иран???
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28.05.2024 19:41 Ответить
Да зависть берёт за Иран! Отлично, молодцы! 35 лет санкций! Почти готовое яо, масса современого оружия, все за одного, один за всех---вот это и есть нация. И давно предавно, для стёба но правда, абсолютные лидеры продаж чёрной икры на мировой рынок. 40 лет запросто валюта течёт речкой бурной!
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28.05.2024 20:11 Ответить
Як для @овбойобів непогано тримаються. Скільки смертоносного, богоугодного роблять.
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28.05.2024 22:29 Ответить
Так ведь Персия ещё со времен Римской империи стоит. Там история сильная. И культура и прочее. Счёт идёт на тысячи лет. Удержались.
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29.05.2024 18:37 Ответить
не с теми союзниками мы подписали буд. меморандум...
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29.05.2024 01:03 Ответить
А "Швецию просили приостановить планы по поставкам Gripen Украине"

Какая-то мерзость творится кругом.
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28.05.2024 23:19 Ответить
Так и не было других союзников тогда. А те что якобы были и взялись быть гарантами и гарантами не оказались и как союзники не смогли уже сегодня. Когда дозируют помощь---это подачка. Только одна причина с их точки зрения здесь обоснована. Мы же сами 30 лет государство не строили. Таким не столько не помогают, сколько не сильно доверяют. В этом наша беда---кстати историческая.
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29.05.2024 18:33 Ответить
 
 