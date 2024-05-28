Иран передал России новейшие управляемые авиабомбы Qaem-5, - Bild. ФОТО

Иран мог передать Российской Федерации новейшие авиабомбы для ударов по Украине.

Об этом заявил эксперт по анализу открытых данных Юлиан Репке, комментируя видео из Курской области РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.

Издание напоминает, что недавно там разбился тяжелый иранский беспилотник Qods Mohajer-6.

"Он нес на борту новейшие иранские управляемые авиабомбы Qaem-5 ("Каим-5"). В самом Иране их поставили на вооружение только в 2019 году. Очевидно, дрон должен был атаковать Сумскую область, но по неизвестной причине упал", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что ранее войска РФ не применяли высокоточные авиабомбы "Каим-5" в Украине. По мнению Репке, их использование свидетельствует о "новом уровне" военного сотрудничества Тегерана и Москвы.