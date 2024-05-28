Иран передал России новейшие управляемые авиабомбы Qaem-5, - Bild. ФОТО
Иран мог передать Российской Федерации новейшие авиабомбы для ударов по Украине.
Об этом заявил эксперт по анализу открытых данных Юлиан Репке, комментируя видео из Курской области РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.
Издание напоминает, что недавно там разбился тяжелый иранский беспилотник Qods Mohajer-6.
"Он нес на борту новейшие иранские управляемые авиабомбы Qaem-5 ("Каим-5"). В самом Иране их поставили на вооружение только в 2019 году. Очевидно, дрон должен был атаковать Сумскую область, но по неизвестной причине упал", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что ранее войска РФ не применяли высокоточные авиабомбы "Каим-5" в Украине. По мнению Репке, их использование свидетельствует о "новом уровне" военного сотрудничества Тегерана и Москвы.
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Угорщина за вказівкою москви блокує всі ініціативи ЄС з допомоги Україні, і з нею нічого зробити не можуть. В той же час Китай, Іран і КНДР не вставляють жодних палок в колеса росії, навпаки.
Можливості ВПК росії вже зараз в рази переважають увесь Захід, і продовжують зростати.
росія не відчуває браку особового складу на фронті через розгалужену мережу рекрутинга в інших країнах, в той час як країни ЄС навіть вже існуючі снаряди не можуть півроку викупити.
росія успішно проводить дезінформаційні кампанії в ЄС і США, втручається у вибори, в той час як ніхто не може зробити нічого подібного на території росії.
росія не має проблем з фінансуванням своїх війн, в той час як ті ж США дуже довго не можуть виділити гроші
В Словаччині допомогло. В Болгарії. І вибори у Європарламент ще попереду.
А так согласен с вами, запад сам решил как себя вести.
"пущай полєтаєт", як казали московити свого часу.
Важливе те, які ракети дозволять Україні повісити.
І це - персюки, які вже довго під санкціями!
Мимоволі виникає підозра, що Захід знаходиться під набагато страшнішими таємними санкціями.
Зараз в елітах Європи та США вистачає муслімів, які продвигають свої наративи.
Ще у жовтні 2022 року ....
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/dzhekpot_z_povitrja_jaki_tajemnitsi_mozhe_rozpovisti_iranskij_bpla_mohajer_6_z_qaem_5_jakij_akuratno_privodnili_zsu-9157.html Українські фахівці отримали можливість детально дослідити іранський БПЛА Mohajer-6 та бомбу Qaem-5
теоретично багато чого здається можливим. скажімо побудова комунізму по сценарію маркса з його послідовниками. А насправді все пішло зовсім своїм - природнім шляхом.
Кулеба, може тут за справедливість позаліваєш Блінкену по телефону? Кулеба взагалі ти де?
https://www.youtube.com/watch?v=Qel5cxMgteo
Какая-то мерзость творится кругом.