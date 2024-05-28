Іран передав Росії новітні керовані авіабомби Qaem-5, - Bild. ФОТО
Іран міг передати Російській Федерації новітні авіабомби для ударів по Україні.
Про заявив експерт з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, коментуючи відео з Курської області РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.
Видання нагадує, що нещодавно там розбився важкий іранський безпілотник Qods Mohajer-6.
"Він ніс на борту новітні іранські керовані авіабомби Qaem-5 ("Каїм-5"). У самому Ірані їх поставили на озброєння тільки 2019 року. Очевидно, дрон мав атакувати Сумську область, але з невідомої причини впав", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що раніше війська РФ не застосовували високоточні авіабомби"Каїм-5" в Україні. На думку Рьопке, їхнє використання свідчить про "новий рівень" військового співробітництва Тегерана і Москви.
Будь ласка, зачекайте...
Угорщина за вказівкою москви блокує всі ініціативи ЄС з допомоги Україні, і з нею нічого зробити не можуть. В той же час Китай, Іран і КНДР не вставляють жодних палок в колеса росії, навпаки.
Можливості ВПК росії вже зараз в рази переважають увесь Захід, і продовжують зростати.
росія не відчуває браку особового складу на фронті через розгалужену мережу рекрутинга в інших країнах, в той час як країни ЄС навіть вже існуючі снаряди не можуть півроку викупити.
росія успішно проводить дезінформаційні кампанії в ЄС і США, втручається у вибори, в той час як ніхто не може зробити нічого подібного на території росії.
росія не має проблем з фінансуванням своїх війн, в той час як ті ж США дуже довго не можуть виділити гроші
В Словаччині допомогло. В Болгарії. І вибори у Європарламент ще попереду.
А так согласен с вами, запад сам решил как себя вести.
"пущай полєтаєт", як казали московити свого часу.
Важливе те, які ракети дозволять Україні повісити.
І це - персюки, які вже довго під санкціями!
Мимоволі виникає підозра, що Захід знаходиться під набагато страшнішими таємними санкціями.
Зараз в елітах Європи та США вистачає муслімів, які продвигають свої наративи.
Ще у жовтні 2022 року ....
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/dzhekpot_z_povitrja_jaki_tajemnitsi_mozhe_rozpovisti_iranskij_bpla_mohajer_6_z_qaem_5_jakij_akuratno_privodnili_zsu-9157.html Українські фахівці отримали можливість детально дослідити іранський БПЛА Mohajer-6 та бомбу Qaem-5
теоретично багато чого здається можливим. скажімо побудова комунізму по сценарію маркса з його послідовниками. А насправді все пішло зовсім своїм - природнім шляхом.
Кулеба, може тут за справедливість позаліваєш Блінкену по телефону? Кулеба взагалі ти де?
https://www.youtube.com/watch?v=Qel5cxMgteo
Какая-то мерзость творится кругом.