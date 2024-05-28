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Іран передав Росії новітні керовані авіабомби Qaem-5, - Bild. ФОТО

Іран міг передати Російській Федерації новітні авіабомби для ударів по Україні.

Про заявив експерт з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, коментуючи відео з Курської області РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bild

Видання нагадує, що нещодавно там розбився важкий іранський безпілотник Qods Mohajer-6.

"Він ніс на борту новітні іранські керовані авіабомби Qaem-5 ("Каїм-5"). У самому Ірані їх поставили на озброєння тільки 2019 року. Очевидно, дрон мав атакувати Сумську область, але з невідомої причини впав", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США наклали санкції на мережу, яка допомагала передавати іранські дрони РФ

Розбився Mohajer-6
Розбився Mohajer-6

Також зазначається, що раніше війська РФ не застосовували високоточні авіабомби"Каїм-5" в Україні. На думку Рьопке, їхнє використання свідчить про "новий рівень" військового співробітництва Тегерана і Москви.

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Топ коментарі
+68
Саме той факт, що в паскудних напівдиких країнах третього світу, де панує диктатура, важливі рішення приймаються на порядок швидше та простіше, і знищить цивілізовану, але боягузливу Європу в недалекому майбутньому.
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28.05.2024 06:45
+38
Нема і не було ніяких еліт, а тим паче політичних. Україною керують кримінальні недобитки 90х,ласкаво легалізовані рудим псом кучмою.
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28.05.2024 08:11
+35
А Україні союзники передали високоточне занепокоєння
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28.05.2024 07:30
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Саме той факт, що в паскудних напівдиких країнах третього світу, де панує диктатура, важливі рішення приймаються на порядок швидше та простіше, і знищить цивілізовану, але боягузливу Європу в недалекому майбутньому.
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28.05.2024 06:45 Відповісти
Діктатури чі імперіі завжди роблять так,як що вони не можуть дати свому стаду те що обіцяють,то треба розвязати війну.Приклад мафіозно-фашистьськой рашки,фанатиків Ірану та інших.
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28.05.2024 06:54 Відповісти
Не тільки диктатури і імперіі, а і фактично демократична Україна і іі політ еліти з 91 року вішали локшину на вуха своїм громадянам
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28.05.2024 07:07 Відповісти
Нема і не було ніяких еліт, а тим паче політичних. Україною керують кримінальні недобитки 90х,ласкаво легалізовані рудим псом кучмою.
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28.05.2024 08:11 Відповісти
Негайно зменшити прийом наркоти !!!
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28.05.2024 08:25 Відповісти
шо громадяни хотіли то ім і "вішали"
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28.05.2024 10:11 Відповісти
История ни чему не учит.Пример-- римская империя была разрушена варварами.Морголо-татары захватили практически 2 континента и т.д .Сейчас может все повторится-все идет к 3 мировой войне.Демократия спит а диктатуры высоко и быстро поднимают голову и в добавок обьединяются.
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28.05.2024 12:34 Відповісти
Пора смело посмотреть правде в глаза. Так решили, а не потому что медленные. А Европа просто физически ничего не может (хотя очень хочет). Кто ничего не может, всегда очень много говорит.
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28.05.2024 07:46 Відповісти
Треба терміново приєднуватись до росії?
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28.05.2024 09:01 Відповісти
Треба перестать писать чушь про эффективность диктатур.
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28.05.2024 09:08 Відповісти
Давайте подивимось правді в очі.
Угорщина за вказівкою москви блокує всі ініціативи ЄС з допомоги Україні, і з нею нічого зробити не можуть. В той же час Китай, Іран і КНДР не вставляють жодних палок в колеса росії, навпаки.
Можливості ВПК росії вже зараз в рази переважають увесь Захід, і продовжують зростати.
росія не відчуває браку особового складу на фронті через розгалужену мережу рекрутинга в інших країнах, в той час як країни ЄС навіть вже існуючі снаряди не можуть півроку викупити.
росія успішно проводить дезінформаційні кампанії в ЄС і США, втручається у вибори, в той час як ніхто не може зробити нічого подібного на території росії.
росія не має проблем з фінансуванням своїх війн, в той час як ті ж США дуже довго не можуть виділити гроші
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28.05.2024 09:20 Відповісти
Только не надо про Угорщину, это как яйца плохого танцора. В перевагу рашки над ВПК Америки я не верю. США готовятся к Тайваню. А насчет втручання, ну привели к власти "ультраправых" (как всех конкурентов называют леваки-социалисты) в Италии и Финляндии. Это им сильно помогло?
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28.05.2024 09:32 Відповісти
Чому ж не треба про Угорщину?



В Словаччині допомогло. В Болгарії. І вибори у Європарламент ще попереду.

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28.05.2024 09:39 Відповісти
Европа как целое - ничего не может, да. Но каждая страна индивидуально может заключить многолетние контракты со своими производителями и начать производить нам танки, самолеты, ракеты, и т.д. Германия, Франция и Англия наверняка могут делать по несколько десятков танков в год - в сумме могли бы дать нам под 100 новых танков ежегодно - мало конечно, но лучше чем ничего. Тот же Рейнметалл жаловался что не видит смысла расширять производство, потому что нет долгосрочных заказов.
А так согласен с вами, запад сам решил как себя вести.
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28.05.2024 12:38 Відповісти
главно дєло шоб Круглоуніверситетська 12 була надійно прикрита "петріотом".
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28.05.2024 07:01 Відповісти
Не зря таки вертолет ишака ударился в гору,может им отобьют желание орков оружием снабжать.
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28.05.2024 07:07 Відповісти
Хтось дуже радів погибелі Райсі...
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28.05.2024 07:10 Відповісти
То було попередження невірним псам! Після цієї новини думаю порадіємо ще дивному зникненню(спаленню, знищенню, потрапляння у смертельні дтп, розстрілу із автоматично керованої зброї) безчесних та похзорних аятол, що ухвалювали таке рішення!
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28.05.2024 09:13 Відповісти
Скільки там пройшло з дня його гибелі? Ти що думаєш цю хню вчора передали, а сьогодні вона вже полетіла?))
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28.05.2024 11:14 Відповісти
аятоллу у гелікоптер, терміново
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28.05.2024 07:13 Відповісти
!!!!!!!!
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28.05.2024 08:26 Відповісти
Можна й на "Мохаджер 6" -- синьою ізолєнтою примотати.

"пущай полєтаєт", як казали московити свого часу.
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28.05.2024 09:05 Відповісти
Нічого собі прогрес - безпілотник ніс на собі безпілотні керовані бімби .
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28.05.2024 07:15 Відповісти
І що? Американці й ізраїльтяни вже давно таке застосовують!
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28.05.2024 07:22 Відповісти
В соцсетях гуляет видео как россияне запускают крылатую ракету с вертолета... Очень хочется верить, что фейк. Но если правда, то это плохие новости для нас
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28.05.2024 07:32 Відповісти
Гм.. а які принципові проблеми такого запуску?
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28.05.2024 09:06 Відповісти
Ну я не эксперт, но по идее, такие запуски с вертолетов труднее будет отследить, как и сами вертолеты. Но правда и дальность таких ракет должна быть ниже.
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28.05.2024 09:23 Відповісти
Враховуючи поставки ф-16 у червні цього року, знищення їхніх гелікоптерів, як і всієї авіації, окрім дальніх стратегічних бомбардувальників(поки що) буде лузканням насіння для ВПС
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28.05.2024 09:16 Відповісти
Не стоит так надеяться на F-16, это не "чудо-оружие". Они хороши, когда у противника нет ПВО, а у РФ хватает ПВО и средств для поражения аэродромов. Да и не факт что нам дадут их вообще в ближайшем будущем.
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28.05.2024 09:21 Відповісти
Дають старі Ф-16 не модернізовані 70-х років..
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28.05.2024 10:06 Відповісти
F-16 не сильно відрізняються за характеристиками від нових кацапських Су-35.

Важливе те, які ракети дозволять Україні повісити.
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28.05.2024 11:56 Відповісти
Заявлені під.оршкою характеристики і те що є насправді завди відрізняється
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28.05.2024 12:05 Відповісти
Сеьозно?! А саме електроніка (радари)! Прям 1:1
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28.05.2024 20:40 Відповісти
А Україні союзники передали високоточне занепокоєння
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28.05.2024 07:30 Відповісти
Новітні бомби...
І це - персюки, які вже довго під санкціями!
Мимоволі виникає підозра, що Захід знаходиться під набагато страшнішими таємними санкціями.
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28.05.2024 07:45 Відповісти
Рєптілоїди виявилися мусульманами.
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28.05.2024 07:54 Відповісти
Ми під санкціями олігархату ще довше...
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28.05.2024 07:55 Відповісти
Санкції..
Зараз в елітах Європи та США вистачає муслімів, які продвигають свої наративи.
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28.05.2024 10:04 Відповісти
Не лише муслов, але й лівих, неомарксистів, які, власне, й грають на боці диктатур, ісламістів, комуністів тощо. Бо вбачають в них інструмент повалення цивілізованого світу. Їм потрібна ультрадиктатура, і заради цього вони ладні знищити цивілізацію, яка, зрештою, поховає під своїми уламками й їх самих.
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29.05.2024 08:16 Відповісти
А Байден із Шольцем дозволяли?
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28.05.2024 07:53 Відповісти
Проте Зеля є чемпіоном по виробнництву відосіків з закликами в нікуди.
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28.05.2024 08:00 Відповісти
Юліан Рьопке прокинувся після запою та з бодуна видав?
Ще у жовтні 2022 року ....
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/dzhekpot_z_povitrja_jaki_tajemnitsi_mozhe_rozpovisti_iranskij_bpla_mohajer_6_z_qaem_5_jakij_akuratno_privodnili_zsu-9157.html Українські фахівці отримали можливість детально дослідити іранський БПЛА Mohajer-6 та бомбу Qaem-5
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28.05.2024 08:06 Відповісти
Технически это не бомба, а управляемая ракета, которая считается копией ракет комплекса TOW.
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28.05.2024 08:09 Відповісти
как там посольство ирана в Украине, работает?! свет надеюсь у них не отключают!
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28.05.2024 08:22 Відповісти
І що, сказав по нам не бить, бо не хоче ескалації ? Боїться Шольца, Макрона, дідька лисого? Чи все таки передали з запискою «херячте куди хочете, нам насрать»
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28.05.2024 08:43 Відповісти
Цікаво чому Ізраїль досі не знищив воєнно-промисловий комплекс Ірану? Однієї атаки було не досить, чи знову добалакались про мир завдяки дядечку Сему?🤔
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28.05.2024 09:34 Відповісти
Что поражает, заявления союзников , не вздумайте термиты бить по России нашим оружием , просто тупой , озабоченный ****** ....
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28.05.2024 09:40 Відповісти
Ви до сих пір не зрозуміли, що Україну вирішили зачистити від українців і заселити її іншими народами??
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28.05.2024 09:42 Відповісти
хто вирішив і якими народами? розвивай думку. бо якщо одним народом то його точно не вистачить заселити. якщо іншим - найбільшим, то хто це вирішив?
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28.05.2024 13:24 Відповісти
Тут все дуже просто: хтось в якості "панівного класу", "касти новітніх рабовласників", а інші - атомізована, люмпенізована мульті-культі (тобто безкультурна) маса, не здатна до жодної самосвідомості, передусім, національної, з якою можна робити будь-що.
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29.05.2024 08:24 Відповісти
не все так просто виходить навіть по найдосконалішому плану. на користь моєї позиції говорить "виконання " плану "Київ за два дня".
теоретично багато чого здається можливим. скажімо побудова комунізму по сценарію маркса з його послідовниками. А насправді все пішло зовсім своїм - природнім шляхом.
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29.05.2024 12:50 Відповісти
скоро побачиш, якими , якщо тобi пощастить ( чи не пощастить).
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29.05.2024 10:21 Відповісти
ой, товариш такий поінформований! певно всі таємні уряди світу радяться з таким розумним і всемогутнім насвайком.
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29.05.2024 12:51 Відповісти
Це твоя думка.
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29.05.2024 20:46 Відповісти
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28.05.2024 09:43 Відповісти
#висдєлаліетовмєстє.
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28.05.2024 09:56 Відповісти
Проти шахедів можна використовувати поршневі літаки озбррєні кулеметами та авіаційними гарматами ,даже АН-2 встановіть на нього ДШК і вже є чим зупинити Шахеди".
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28.05.2024 10:04 Відповісти
Але - "оно нам нєнада"
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29.05.2024 08:25 Відповісти
Поки до влади не прийде президент з рівнем інтелекту хоча б вище середнього, нічого не буде. І обов'язково справка від нарколога і психіатричне обстеження.
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28.05.2024 11:02 Відповісти
І виборців перед допуском на вибори на розумову відсталість перевіряти, бо саме тупориле стадо обирає недієздатних президентів.
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28.05.2024 11:38 Відповісти
Занадто пізно, тут елементарний закон не можуть прописати місяцями, а тут такі високі матерії про інтелект. Це вже схоже на кінець.
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28.05.2024 13:58 Відповісти
Іран навіть не боіться єскалаціі зі сторони США. А як так?

Кулеба, може тут за справедливість позаліваєш Блінкену по телефону? Кулеба взагалі ти де?
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28.05.2024 11:41 Відповісти
Жре Бігмак з бодуна, як в студентські роки
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28.05.2024 20:43 Відповісти
дипломатичні стосунки з персами й після цього не розірвані? мерзенна кулебо, я не помилився - усе норм?
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28.05.2024 11:45 Відповісти
Все правильно -- і з біломосковією теж. "Дружба, співробітництво, партнерство".
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28.05.2024 11:58 Відповісти
Пані Ірино Дашківська! Поясніть мені, коли Ваша ласка, різницю між "передав" і "міг передати". Чи, може, Ви вважаєте, що акакаяразніца?
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28.05.2024 12:04 Відповісти
помойка которая более 40 лет находится под санкциями, делает беспилотники, ракеты и т.д а тут один помойный бенин Нарик за три года уничтожил все и уже два года полномасштабной войны кроме как записывать видосики для Умалишенных и обвинять всех кроме себя Дегенерата и повального разворовывания во главе с фсбэшником Елдаком ни Х,,,Я.......
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28.05.2024 12:17 Відповісти
Ну цей був вже наркозалежним ще у кварталі, а взагалі той що не втік мало в чому винен, а все почалося дуже давно, просто цей чиряк виліс на нім.
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28.05.2024 14:02 Відповісти
Мало в чем *****!!! разминированный Чонгар, шашлыки, асфальт, баканов, резников, тимошенко, вагнеровцы, фсбэшник Елдак, заморозка программ ПВО, дело клистронов, Мотор Сич, цемах, татаров с шурмой, суды над патриотами и боевыми генералами, Червинский, Кривонос, Марченко и т.д все что сейчас происходит в Украине благодаря этому Нарко петуху, этого Дегенерата кремль ждал 28 лет и отупевшие зелеДрочеры сделали им подарок, а ты видать с Марса или секты любителей олега винника, раз у тебя Оманский ни в чем не виноват...Оно ужу насидело как минимум на три пожизненных....
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28.05.2024 19:36 Відповісти
А християнин Ющенко не винен, коли підтримав православного, богопоклонника Януковича? Весь нарід винен. Ющ такий дегенерат як і порох і.д. Ті хто спілкувався з цією істотою наживо підтвердять. Порох, то взагалі демон.
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28.05.2024 22:24 Відповісти
Любые боевые действия, это не только проверка оружия и боеприпасов, но и реклама, Репке занимается именно скрытой рекламой.
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28.05.2024 13:41 Відповісти
И что??? Дали обезьяне в руки гранату? Или калаш?

https://www.youtube.com/watch?v=Qel5cxMgteo
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28.05.2024 16:13 Відповісти
Якого @уя до цих пір у Києві працює іранське посольство?
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28.05.2024 16:48 Відповісти
Чому влада не покарає іранців як кацапів?? Надішліть кілька "малюків" на їх нафтопромисли і я вас запевняю іран потім навіть іржавого цівяха росії не передасть!
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28.05.2024 18:02 Відповісти
все в курсе какая часть скупленного у фермеров зерна ( по дешевке) за которыми стоят побежденные ЗЕ Нариком олигархи и в том числе фсбэшник Елдак идет в иран???
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28.05.2024 19:41 Відповісти
Да зависть берёт за Иран! Отлично, молодцы! 35 лет санкций! Почти готовое яо, масса современого оружия, все за одного, один за всех---вот это и есть нация. И давно предавно, для стёба но правда, абсолютные лидеры продаж чёрной икры на мировой рынок. 40 лет запросто валюта течёт речкой бурной!
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28.05.2024 20:11 Відповісти
Як для @овбойобів непогано тримаються. Скільки смертоносного, богоугодного роблять.
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28.05.2024 22:29 Відповісти
Так ведь Персия ещё со времен Римской империи стоит. Там история сильная. И культура и прочее. Счёт идёт на тысячи лет. Удержались.
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29.05.2024 18:37 Відповісти
не с теми союзниками мы подписали буд. меморандум...
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29.05.2024 01:03 Відповісти
А "Швецию просили приостановить планы по поставкам Gripen Украине"

Какая-то мерзость творится кругом.
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28.05.2024 23:19 Відповісти
Так и не было других союзников тогда. А те что якобы были и взялись быть гарантами и гарантами не оказались и как союзники не смогли уже сегодня. Когда дозируют помощь---это подачка. Только одна причина с их точки зрения здесь обоснована. Мы же сами 30 лет государство не строили. Таким не столько не помогают, сколько не сильно доверяют. В этом наша беда---кстати историческая.
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29.05.2024 18:33 Відповісти
 
 