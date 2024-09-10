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энергетика (2471) отопительный сезон (528) Шмыгаль Денис (2596)

Мы подготовлены и понимаем, как проходить эту зиму, - Шмыгаль

Шмигаль розповів про підготовку до зими

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство знает, как проходить эту зиму в условиях возможных российских обстрелов.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу процитировать нашего президента, который предложил не делать пиара на вопросах энергетики. И это очень важно. Сегодня никто не может сказать о 4 часах, 16, или совсем без отключений. Потому что россияне имеют свои планы террористические - уничтожение нашей энергоинфраструктуры, продолжение своей геноцидной политики, мы к этому готовимся. Понимаем, как проходить эту зиму. Мы точно ее пройдем вместе объединенные, подготовленные к этой зиме", - сказал глава правительства.

В каких условиях Украина будет проходить зиму, заявил Шмыгаль, будет видно лишь по мере того, как страна будет двигаться во время отопительного сезона.

Читайте: Защитные сооружения на объектах "Укрэнерго" готовы на 85%, - Шмыгаль

"Сегодня просчитывать и делать какие-то сенсационные заявления абсолютно неправильно. Мы так с вами не будем делать", - добавил премьер.

Также Шмыгаль рассказал о шагах, которые делаются для того, чтобы пройти зиму стабильно и уверенно.

"Мы защищаем наши энергообъекты первым и вторым уровнями защиты. Первый - это габионы с песком. Второй - железобетонные конструкции, способные выдержать прямые удары дронов и защищают от обломков ракет. На 85% сегодня большинство объектов, которые должны быть защищены, уже защищены. Государство выделило для этого около 19 млрд грн, "Укрэнерго" профинансировало еще около 13 млрд грн из средств партнеров, которые выделены как кредиты для компании "Укрэнерго". Отдельно все наши газодобывающие предприятия, нефтеперерабатывающие также осуществили определенные элементы защиты 1-2 уровней. Плюс активная защита, это в целом система ПВО. В основном объекты энергоинфраструктуры попадают под защиту комплексов Patriot, IRIS-T, SAMP/T, Hawk", - пояснил глава правительства, добавив, что энергообъекты защитили РЭБами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия готовит новые удары по украинской энергетике, есть разведданные, - Шмыгаль
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Топ комментарии
+11
Та то що ви підготовлені і хатинки в марбельях заряжені кешом під сам дах ми знаємо
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10.09.2024 12:58
+10
Енергетика у нас теж була підготовлена до обстрілів, як і оборонні споруди на Харківщині.
Тому, особисто я дуже сумніваюся.
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10.09.2024 12:44
+7
Пане Шмигаль, ви точно не будете мерзнути, я, чомусь в цьому впевнена.
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10.09.2024 13:04
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Енергетика у нас теж була підготовлена до обстрілів, як і оборонні споруди на Харківщині.
Тому, особисто я дуже сумніваюся.
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10.09.2024 12:44 Ответить
Пане Шмигаль, ви точно не будете мерзнути, я, чомусь в цьому впевнена.
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10.09.2024 13:04 Ответить
Комісар ООН з прав людини Тюрк: "Я боюся за населення України цієї зими...?." Світ "боїться" за цивільних українців з огляду на наближення зими.."?? І ШО О О О-"БОЇТЬСЯ" це ж так багато, а де ж глибока стурбованість, співпережиття..? + рашу може зупинити тільки адекватна відповідь по їх енергетиці! А якщо тільки "бояться", Байден , Шольц, то хай готуються, по плану путіна, приймати мільйони українських біженців..?!
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10.09.2024 13:05 Ответить
А в чому ви особисто сумніваєтесь? В тому, що уся та квартально-ригівська мерзота пи@дить, як і завжди? Так це поза сумнівів, зимувати нам прийдеться дуже весело. Найбільше горе - так це те, що не буде електроенергії, то не буде й телевізора. А як же жити без потужних гундосиків та байок про досягнення блазня обдовбаного?
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10.09.2024 13:18 Ответить
За твердженнями декого, Трипільська ТЕС мала три рівні захисту.
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10.09.2024 12:48 Ответить
Та то що ви підготовлені і хатинки в марбельях заряжені кешом під сам дах ми знаємо
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10.09.2024 12:58 Ответить
зеле-ахметовське 3.14здло
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10.09.2024 12:59 Ответить
Борщевой набор нада готовить
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10.09.2024 13:00 Ответить
Вы то,да!
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10.09.2024 13:00 Ответить
Віпендрьож,повний.
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10.09.2024 13:03 Ответить
Готуємося до складної зими і не слухаємо Шморгаля.
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10.09.2024 13:07 Ответить
Через 4 месяца посмотри, как подготовились. Шмыгаль ещё тот бульбомет.
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10.09.2024 13:14 Ответить
Зі свічками, та багаттями на вулицях?
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10.09.2024 13:54 Ответить
У пунктах потужної незламності.
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10.09.2024 15:01 Ответить
Черговий пздьож. Вірю, я повірив (насправді ні)
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10.09.2024 14:01 Ответить
Отож буде все навпаки як завжди
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10.09.2024 14:18 Ответить
Спасение замерзающих это дело самих замерзающих..
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10.09.2024 15:04 Ответить
 
 