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Шмигаль про пріоритети уряду: Сили оборони, економіка та реформи на шляху до ЄС

Шмигаль назвав пріоритети для уряду

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав ключові завдання Кабінету Міністрів на найближчий час.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це глава уряду заявив на пресконференції.

Він нагадав про три ключових завдання для уряду, які оголосили у березні.

"Перше – це забезпечення наших Сил безпеки і оборони всім необхідним. Це завдання залишається абсолютно незмінним. Ми всі це розуміємо з вами. Друге завдання – це наша економічна і макрофінансова стійкість. Також продовжуємо цю роботу. Третє завдання – це реформа на шляху до Європейського Союзу. Активно рухаємось в цьому (напрямку. - Ред.)", - сказав прем'єр.

Також, за словами Шмигаля, пріоритетами для уряду залишається ще низка завдань - енергетика, підготовка до опалювального сезону, захист енергетичного сектору від обстрілів, безпечна освіта та цифровізація в усіх сферах.

"Сьогодні насправді кожен міністр знає про персональну відповідальності, знає про визначені напрямки і проєкти, які має реалізовувати", - додав він.

Читайте: Україна - найбільш забезпечена генераторами країна у світі, - Шмигаль

Автор: 

Кабмін (14085) Шмигаль Денис (4572)


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Ну нашмыгалил... Этого деятеля хочется обнять и плакать... А потом отвести к прокурору. Хотя с прокурорами (действительно прокурорами) у нас сильный дефицит... Ну прямо как на рабссее...
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10.09.2024 13:39 Відповісти
Денис, ти ж і себе не забудь. А то я вже роплакався від щастя
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10.09.2024 13:42 Відповісти
"Сьогодні насправді кожен міністр знає про персональну відповідальності..." Джерело:

Звісно, що знає: впорався/не впорався, вкрав мало/багато, а проводять з посади з оплесками, випишуть премію, дадуть виїхати за кордон (навіть якщо чоловік і мобілізаційного віку) та дозволять жити в стилі "кінця епохи бідності" в своє задоволення. А може й послом кудись призначать...
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10.09.2024 13:47 Відповісти
Ти повинен готуватися до продовження війни,до опалювального сезону, відновлення енергетики,та не 3,14здобольством,який отстой,зовсім.
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10.09.2024 13:57 Відповісти
Воно все ще досить на шляху )))))
Шов 6й рік керівництва монопартією країни.
Мені то нагадує радянські часи.
Там також слово " на шляху" і "на горизонті" було повсюди )))
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10.09.2024 14:13 Відповісти
Прочитав і аж прослізився! Яке щастя,шо у нас є Шмигалик!
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10.09.2024 14:28 Відповісти
 
 