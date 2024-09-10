Шмигаль про пріоритети уряду: Сили оборони, економіка та реформи на шляху до ЄС

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав ключові завдання Кабінету Міністрів на найближчий час.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це глава уряду заявив на пресконференції.

Він нагадав про три ключових завдання для уряду, які оголосили у березні.

"Перше – це забезпечення наших Сил безпеки і оборони всім необхідним. Це завдання залишається абсолютно незмінним. Ми всі це розуміємо з вами. Друге завдання – це наша економічна і макрофінансова стійкість. Також продовжуємо цю роботу. Третє завдання – це реформа на шляху до Європейського Союзу. Активно рухаємось в цьому (напрямку. - Ред.)", - сказав прем'єр.

Також, за словами Шмигаля, пріоритетами для уряду залишається ще низка завдань - енергетика, підготовка до опалювального сезону, захист енергетичного сектору від обстрілів, безпечна освіта та цифровізація в усіх сферах.

"Сьогодні насправді кожен міністр знає про персональну відповідальності, знає про визначені напрямки і проєкти, які має реалізовувати", - додав він.

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