Шмигаль анонсував подальші зміни у Кабміні: Буде оптимізація
У майбутньому плануються подальші зміни у Кабміні з метою оптимізації.
Про це ем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"22 члени Кабміну було до кадрових змін, зараз 20 членів Кабміну. Це зменшення відбулось, хоча не до 17, як ми анонсували і прогнозували. Це ще попереду. Така оптимізація буде", - поінформував Шмигаль.
Глава уряду також уточнив, що наразі влада дивиться на ті потреби, які є в час війни, враховуючи певну стабільність, адже "радикальні зміни, можуть призвести до непередбачуваних результатів, тому дуже обережно формуємо нашу кадрову політику".
Як повідомлялося, Шмигаль заявив, що рішення щодо кадрових перестановок у Кабміні ухвалювала фракція "Слуга народу"
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При всій зовнішній недолугості і комізмі дій Шмигаля в цьому криється значно більш прагматичні речі. Перейменування тягне за собою організаційну ліквідацію величезного масиву внутрішніх документів, які стосуються рішень розподілу\перерозподілу бюджетних коштів на приблизну суму біля 10-12 млрд. гривен. Знищені будуть документи, які приховують безпосередніх організаторів і виконавців дій, що призвели до їх нецільового використання. Пізніше, довести причетність конкретних чиновників буде просто неможливо. https://timeze2019.blogspot.com/
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