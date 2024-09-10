Шмигаль анонсував подальші зміни у Кабміні: Буде оптимізація

У майбутньому плануються подальші зміни у Кабміні з метою оптимізації.

Про це ем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"22 члени Кабміну було до кадрових змін, зараз 20 членів Кабміну. Це зменшення відбулось, хоча не до 17, як ми анонсували і прогнозували. Це ще попереду. Така оптимізація буде", - поінформував Шмигаль.

Глава уряду також уточнив, що наразі влада дивиться на ті потреби, які є в час війни, враховуючи певну стабільність, адже "радикальні зміни, можуть призвести до непередбачуваних результатів, тому дуже обережно формуємо нашу кадрову політику".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль про пріоритети уряду: Сили оборони, економіка та реформи на шляху до ЄС

Як повідомлялося, Шмигаль заявив, що рішення щодо кадрових перестановок у Кабміні ухвалювала фракція "Слуга народу"