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Шмигаль анонсував подальші зміни у Кабміні: Буде оптимізація

Зміни у Кабміні

У майбутньому плануються подальші зміни у Кабміні з метою оптимізації. 

Про це ем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"22 члени Кабміну було до кадрових змін, зараз 20 членів Кабміну. Це зменшення відбулось, хоча не до 17, як ми анонсували і прогнозували. Це ще попереду. Така оптимізація буде", - поінформував Шмигаль.

Глава уряду також уточнив, що наразі влада дивиться на ті потреби, які є в час війни, враховуючи певну стабільність, адже "радикальні зміни, можуть призвести до непередбачуваних результатів, тому дуже обережно формуємо нашу кадрову політику".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль про пріоритети уряду: Сили оборони, економіка та реформи на шляху до ЄС

Як повідомлялося, Шмигаль заявив, що рішення щодо кадрових перестановок у Кабміні ухвалювала фракція "Слуга народу"

Автор: 

Кабмін (14085) Шмигаль Денис (4572)


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Топ коментарі
+4
Всі оптимізації Зельоних це тільки нові схематози для вимивання грошей з бюджету.
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10.09.2024 15:17
+4
з 19 року в Україні "зелена оптимізаці",котра все більше подібна до "зеленої могилізації України"
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10.09.2024 15:20
+2
"Міністерство культури та інформаційної політики перейменовано на Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури стане Міністерством розвитку громад та територій" (Офіц. інформ.)

При всій зовнішній недолугості і комізмі дій Шмигаля в цьому криється значно більш прагматичні речі. Перейменування тягне за собою організаційну ліквідацію величезного масиву внутрішніх документів, які стосуються рішень розподілу\перерозподілу бюджетних коштів на приблизну суму біля 10-12 млрд. гривен. Знищені будуть документи, які приховують безпосередніх організаторів і виконавців дій, що призвели до їх нецільового використання. Пізніше, довести причетність конкретних чиновників буде просто неможливо. https://timeze2019.blogspot.com/
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10.09.2024 15:29
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Всі оптимізації Зельоних це тільки нові схематози для вимивання грошей з бюджету.
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10.09.2024 15:17 Відповісти
з 19 року в Україні "зелена оптимізаці",котра все більше подібна до "зеленої могилізації України"
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10.09.2024 15:20 Відповісти
Себе ,,оптимизуй"!
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10.09.2024 15:21 Відповісти
Оптимізація захвата влади дєрьмаком чи де?
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10.09.2024 15:26 Відповісти
"Міністерство культури та інформаційної політики перейменовано на Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури стане Міністерством розвитку громад та територій" (Офіц. інформ.)

При всій зовнішній недолугості і комізмі дій Шмигаля в цьому криється значно більш прагматичні речі. Перейменування тягне за собою організаційну ліквідацію величезного масиву внутрішніх документів, які стосуються рішень розподілу\перерозподілу бюджетних коштів на приблизну суму біля 10-12 млрд. гривен. Знищені будуть документи, які приховують безпосередніх організаторів і виконавців дій, що призвели до їх нецільового використання. Пізніше, довести причетність конкретних чиновників буде просто неможливо. https://timeze2019.blogspot.com/
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10.09.2024 15:29 Відповісти
Всій зеленій банді пропоную таку формулу "оптимізації":
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10.09.2024 15:39 Відповісти
Пропоную
ТРЕНУВАЛЬНУ ПРОГРАМУ по ОПТИМІЗАЦІЇ ліжок у БОРДЕЛІ:

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10.09.2024 15:44 Відповісти
Не треба плутати єрмакізацію з оптимізацією.
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10.09.2024 15:47 Відповісти
Перестановка стульев это и есть оптимизация?
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10.09.2024 15:50 Відповісти
Вы как не садитесь....
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10.09.2024 16:08 Відповісти
Оптимізація!
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10.09.2024 16:18 Відповісти
Накуя? Шапіто мабуть вирішило підторгувати посадами.
Нові кандидати, запропонували якісь програми потужних змін який сенс одного дармоїда змінювати на іншого?
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10.09.2024 16:22 Відповісти
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10.09.2024 16:45 Відповісти
Найкраща оптимізація, коли ти, разом із кабміном, зникнеш назавжди, і не забудеш прихопити із собою зелене шобло з банкової.
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10.09.2024 17:10 Відповісти
 
 