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Отсрочка от мобилизации неполнородным родственникам: Зеленский подписал закон

Відстрочка неповнорідним родичам: Зеленський підписав Закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке лицам, у которых неполнородные родственники погибли на войне или пропали без вести.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

Закон был возвращен с подписью от Президента Украины.

Ранее соответствующий законопроект поддержала Верховная Рада.

Военнообязанные, чьи близкие родственники, в частности родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях во время действия военного положения, получат отсрочку от призыва на военную службу.

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Навіяло
На третьому році війни підійшов я до найдосвідченішого бійця і спитав,
- Скажи мені, о мудрець, як довго нам чекати дємбєля?
- Якщо чекати, - то довго!
Відповів мудрець і с'їб...ся в СЖЧ)
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12.09.2024 14:21 Ответить
Цікаво, який юоидичний статус мають усі ті закони підписані простроченим президентом? За логікою вони теж мають бути ''прострченими''..
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12.09.2024 14:30 Ответить
Было освобождение, а теперь только отсрочка???
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12.09.2024 14:56 Ответить
 
 