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Отсрочка от мобилизации неполнородным родственникам: Зеленский подписал закон
Президент Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке лицам, у которых неполнородные родственники погибли на войне или пропали без вести.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.
Закон был возвращен с подписью от Президента Украины.
Ранее соответствующий законопроект поддержала Верховная Рада.
Военнообязанные, чьи близкие родственники, в частности родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях во время действия военного положения, получат отсрочку от призыва на военную службу.
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На третьому році війни підійшов я до найдосвідченішого бійця і спитав,
- Скажи мені, о мудрець, як довго нам чекати дємбєля?
- Якщо чекати, - то довго!
Відповів мудрець і с'їб...ся в СЖЧ)