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Відстрочка від мобілізації неповнорідним родичам: Зеленський підписав закон
Президент Володимир Зеленський підписав закон про відстрочку особам, в яких неповнорідні родичі загинули на війні чи зникли безвісти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.
Закон було повернуто з підписом від Президента України.
Раніше відповідний законопроєкт підтримала Верховна Рада.
Військовозобов'язані, чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях під час дії воєнного стану, отримають відстрочку від призову на військову службу.
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На третьому році війни підійшов я до найдосвідченішого бійця і спитав,
- Скажи мені, о мудрець, як довго нам чекати дємбєля?
- Якщо чекати, - то довго!
Відповів мудрець і с'їб...ся в СЖЧ)