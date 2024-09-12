Відстрочка від мобілізації неповнорідним родичам: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон про відстрочку особам, в яких неповнорідні родичі загинули на війні чи зникли безвісти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

Закон було повернуто з підписом від Президента України.

Раніше відповідний законопроєкт підтримала Верховна Рада.

Військовозобов'язані, чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях під час дії воєнного стану, отримають відстрочку від призову на військову службу.

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