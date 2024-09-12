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Відстрочка від мобілізації неповнорідним родичам: Зеленський підписав закон

Відстрочка неповнорідним родичам: Зеленський підписав Закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон про відстрочку особам, в яких неповнорідні родичі загинули на війні чи зникли безвісти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

Закон було повернуто з підписом від Президента України.

Раніше відповідний законопроєкт підтримала Верховна Рада.

Військовозобов'язані, чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях під час дії воєнного стану, отримають відстрочку від призову на військову службу.

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На третьому році війни підійшов я до найдосвідченішого бійця і спитав,
- Скажи мені, о мудрець, як довго нам чекати дємбєля?
- Якщо чекати, - то довго!
Відповів мудрець і с'їб...ся в СЖЧ)
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12.09.2024 14:21 Відповісти
Цікаво, який юоидичний статус мають усі ті закони підписані простроченим президентом? За логікою вони теж мають бути ''прострченими''..
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12.09.2024 14:30 Відповісти
Было освобождение, а теперь только отсрочка???
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12.09.2024 14:56 Відповісти
 
 