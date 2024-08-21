Рада підтримала надання відстрочки неповнорідним родичам загиблих чи зниклих захисників

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт щодо відстрочки для неповнорідних братів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 310 парламентарів.

Так, військовозобов'язані, чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях під час дії воєнного стану, отримають відстрочку від призову на військову службу.

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