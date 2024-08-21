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Новини Мобілізація
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Рада підтримала надання відстрочки неповнорідним родичам загиблих чи зниклих захисників

Рада підтримала відстрочку для неповнорідних родичів

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт щодо відстрочки для неповнорідних братів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 310 парламентарів.

Так, військовозобов'язані, чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях під час дії воєнного стану, отримають відстрочку від призову на військову службу.

Читайте: Уряд спростив надання відстрочки від мобілізації у разі догляду за хворими рідними та близькими

Автор: 

ВР (14940) мобілізація (3016)


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Зрозумів!
Зникаю....
"Братела" потім бабосики віддасть!
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21.08.2024 13:16 Відповісти
Мільйон заброньованих, вища освіта після 25, неповнорідні родичі... Цікаво, кого вони збираються мобілізувати?
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21.08.2024 13:24 Відповісти
да, що ж, таке, коїться?
прокуратура, забороняє військовозобов'язаним одружуватись, а тут таке?
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21.08.2024 13:27 Відповісти
 
 