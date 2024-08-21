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Рада поддержала предоставление отсрочки неполнородным родственникам погибших или пропавших защитников
Верховная Рада поддержала в целом законопроект об отсрочке для неполнородных братьев.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Решение поддержали 310 парламентариев.
Так, военнообязанные, чьи близкие родственники, в частности родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях во время действия военного положения, получат отсрочку от призыва на военную службу.
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Зникаю....
"Братела" потім бабосики віддасть!
прокуратура, забороняє військовозобов'язаним одружуватись, а тут таке?