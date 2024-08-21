Рада поддержала предоставление отсрочки неполнородным родственникам погибших или пропавших защитников

Верховная Рада поддержала в целом законопроект об отсрочке для неполнородных братьев.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 310 парламентариев.

Так, военнообязанные, чьи близкие родственники, в частности родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях во время действия военного положения, получат отсрочку от призыва на военную службу.

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