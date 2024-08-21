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Новости мобилизации
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Рада поддержала предоставление отсрочки неполнородным родственникам погибших или пропавших защитников

Рада підтримала відстрочку для неповнорідних родичів

Верховная Рада поддержала в целом законопроект об отсрочке для неполнородных братьев.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 310 парламентариев.

Так, военнообязанные, чьи близкие родственники, в частности родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях во время действия военного положения, получат отсрочку от призыва на военную службу.

Также читайте: Правительство упростило предоставление отсрочки от мобилизации в случае ухода за больными родными и близкими

Автор: 

ВР (29226) мобилизация (2732)


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Зрозумів!
Зникаю....
"Братела" потім бабосики віддасть!
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21.08.2024 13:16 Ответить
Мільйон заброньованих, вища освіта після 25, неповнорідні родичі... Цікаво, кого вони збираються мобілізувати?
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21.08.2024 13:24 Ответить
да, що ж, таке, коїться?
прокуратура, забороняє військовозобов'язаним одружуватись, а тут таке?
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21.08.2024 13:27 Ответить
 
 