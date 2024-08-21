Правительство упростило предоставление отсрочки от мобилизации в случае ухода за больными родными и близкими

Кабинет министров внес изменения в Порядок мобилизации военнообязанных граждан, которые ухаживают или содержат больных или лиц с инвалидностью.

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики, передает Цензор.НЕТ.

Что изменилось?

Согласно принятому постановлению, правительство пересмотрело документы, подтверждающие право на отсрочку для лиц, содержащих или осуществляющих постоянный уход за родными и близкими. Отныне эти две категории людей и пакеты документов, подтверждающих факт содержания или ухода, разграничены.

Кроме того, военнообязанным, которые ухаживают за больной женой/мужем, ребенком и/или своим отцом/матерью больше не нужно указывать в заявлении в ТЦК информацию об отсутствии других трудоспособных членов семьи, а также подавать документы, подтверждающие невозможность осуществления ухода другими членами семьи.

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В постановлении указано, что такую информацию указывают только военнообязанные, осуществляющие уход за больными родителями жены. ТЦК будут проверять ее по данным государственных реестров.

Кроме того, военнообязанным, имеющим родителей с инвалидностью I или II группы, больше не нужно устанавливать факт осуществления ухода. По украинскому законодательству, взрослые дети, имеющие нетрудоспособных родителей, обязаны их содержать и имеют право на отсрочку.

Этим же постановлением изменен механизм получения акта об установлении постоянного ухода, урегулирована процедура и срок его выдачи.

Постановление, разработанное Министерством социальной политики, было принято на заседании правительства 16 августа.

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Ранее сообщалось, что Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады поддержал за основу и в целом законопроект об отсрочке для неполнородных братьев.