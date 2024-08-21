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Новости мобилизации
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Правительство упростило предоставление отсрочки от мобилизации в случае ухода за больными родными и близкими

Уряд спростив порядок надання відстрочки від мобілізації при догляді за хворими

Кабинет министров внес изменения в Порядок мобилизации военнообязанных граждан, которые ухаживают или содержат больных или лиц с инвалидностью.

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики, передает Цензор.НЕТ.

Что изменилось?

Согласно принятому постановлению, правительство пересмотрело документы, подтверждающие право на отсрочку для лиц, содержащих или осуществляющих постоянный уход за родными и близкими. Отныне эти две категории людей и пакеты документов, подтверждающих факт содержания или ухода, разграничены.

Кроме того, военнообязанным, которые ухаживают за больной женой/мужем, ребенком и/или своим отцом/матерью больше не нужно указывать в заявлении в ТЦК информацию об отсутствии других трудоспособных членов семьи, а также подавать документы, подтверждающие невозможность осуществления ухода другими членами семьи.

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В постановлении указано, что такую информацию указывают только военнообязанные, осуществляющие уход за больными родителями жены. ТЦК будут проверять ее по данным государственных реестров.

Кроме того, военнообязанным, имеющим родителей с инвалидностью I или II группы, больше не нужно устанавливать факт осуществления ухода. По украинскому законодательству, взрослые дети, имеющие нетрудоспособных родителей, обязаны их содержать и имеют право на отсрочку.

Этим же постановлением изменен механизм получения акта об установлении постоянного ухода, урегулирована процедура и срок его выдачи.

Постановление, разработанное Министерством социальной политики, было принято на заседании правительства 16 августа.

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Ранее сообщалось, что Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады поддержал за основу и в целом законопроект об отсрочке для неполнородных братьев.

Автор: 

Кабмин (14023) Министерство социальной политики (882) мобилизация (2732)


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У кожній другій родині є старі і хворі. Це можливості для маніпуляцій.
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21.08.2024 12:15 Ответить
Для тих хто має гроші - це найлегший спосіб відстрочки, бо хто не має - це не допоможе...
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21.08.2024 12:16 Ответить
Треба не просто мати старого та хворого у родині, до того ще потрібно заключення МСЕК ,або ЛКК, що вони потребують догляду.
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21.08.2024 16:57 Ответить
Підписуйте петицію, щоб сини могли доглядати своїх стареньких батьків без перепон ТЦК і КМ

Зменшення мобілізаційного віку для чоловіків з 60 років до 50 років.

https://petition.president.gov.ua/petition/229766
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21.08.2024 12:16 Ответить
Сіль на ТаЦаКівські рани...
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21.08.2024 12:24 Ответить
Це могла бути сіль, якби ТЦК не стояли над Законом з мовчазної згоди Верховного Головнокомандувача
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21.08.2024 12:29 Ответить
зараз проблема в потраплянні в електронну чергу та в потрібний кабінет. Немає вільних місць, кожен день пише щоб спробувавали наступного дня..)
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21.08.2024 12:40 Ответить
Цікаво, а якщо чоловіка вже мобілізували, то в нього вже автоматично всі родичі зникають, чи опановують здібності життя вічного без хвороб, невразливості до снарядів і ракет, так?
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21.08.2024 17:14 Ответить
 
 