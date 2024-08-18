Вопрос понижения мобилизационного возраста в Раде не рассматривается. В Украине есть необходимый мобилизационный ресурс, - Стефанчук
Сейчас Верховная Рада Украины не рассматривает вопрос дальнейшего снижения мобилизационного возраста.
Об этом сказал в интервью спикер парламента Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Он напомнил, что мобилизационный возраст уже снизили до 25 лет. Разговоры по этому вопросу продолжаются по сей день, однако реальных дискуссий о дальнейшем понижении предельного возраста не было.
"Насколько я проинформирован, избегая каких-либо цифр, как раз правильный подход к формированию мобилизационной основы сегодня говорит нам о том, что в Украине есть необходимый мобилизационный ресурс, который может быть правильно применен при правильном менеджменте в Министерстве обороны. Поэтому пока острый вопрос о снижении мобилизационного возраста, по крайней мере в Верховной Раде, не рассматривается", - подчеркнул Стефанчук.
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Во-первых, когда тебе 20, а не 50 - ты можешь взвалить на себя больше амуниции, более толстую каску, более классовый бронежилет, а можешь еще и наколенники с начленником, и при этом не сдохнуть на марш-броске в соседний квартал. Соответственно при бахании дрона над головой 20 летнего, он получает оглушение, а 50-летний остается с прошитой осколками головой.
Во-вторых, когда тебе 20, а не 50 - у тебя лучше слух (с возрастом барабанная перепонка грубеет), ты можешь этот дрон услышать на более дальнем расстоянии, а значит выработать тактику - сбить с автомата, палкой, обрезом с дробью (который тоже кстати весит вес), или просто купить сибаса подальше.
В-третьих, когда у тебя рана от осколка с такого дрона, то у 20-летнего регенерация тканей будет происходить эффективнее, чем у 50 летнего. Рана быстрее заживет, если по-понятному.
Звісно не всякий "дідусь " фізично спроможний воювати в піхоті, або штурмовиком. Але якщо ти можеш пробігти 100-200 метрів у броніку, то ти цілком відповідаєш потребам нашої піхоти. У лис'ю нору зануришся як молодий і будеш там сидіти скільки потрібно. А якщо здоров'я трішечки більше, то і штурмувати можеш краще за молодого. Тому що більш розсудливий ніж молодий боєць. Щє допомагає велика сила адреналіну) . Було б бажання.
Про дрони. Глухий боєць звісно не потрібен), як і тупий, але збити дрон палкою, каскою, або з автомата.... ))) Дробовик - так, якщо пощастить. А взагалі занурюєш у якусь нору, завалюєш вхід своїм бронікам і ти у шоколаді (якщо дрон тільки один). Бажано, що б нора була глибока і мала ще один вихід. Тоді у тебе все ок.
Регенерація це добре, але якщо відірвало кінцівку, вона не регенерує. Протокол МАRCH старий зробить не гірше а то й краще за молодого.
Тобто з віком боєць більш може бути більш відповідальним і зосередженим. Є свої плюси. Зараз війна не така, як була ще рік тому.
А мінус, якщо застарілі болячки повилазять в непотрібний момент. Але і з молодими та ж фігня. Бойці потрібні насамперед вмотивовані.
І найголовніше - У молодих більше шансів зробити дітей і це вже до питання виживання нації.
Вы просто прекрасно знаете что в начале 2000-хх была демографическая яма, и плевков от потенциального электората вы получите больше, чем самих призывников
ст.24 Закону України про національну поліцію
п.2. У разі виникнення загрози державному суверенітету України та її територіальної цілісності, а також у ході відсічі збройної агресії проти України органи та підрозділи, що входять до системи поліції, відповідно до законодавства України беруть участь в обороні України, у виконанні завдань територіальної оборони, забезпеченні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану у разі його оголошення на всій території України або в окремій місцевості.
А 18-24 летние будут через Тису заплывы устраивать...
Мобілізація - комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту - на організацію і штати воєнного часу. Мобілізація може бути загальною або частковою та проводиться відкрито чи приховано.
Давайте відрахуємо днів так 20-25 і побачимо. Боєздатні Українці і Українки віком 45-60 років незабаром вже скінчаться. Підходять 25-40+. Але і з ними туго. Тому наші партнери вже казали в голос - ******* техніку щоб нею керували 50-60-ти річні не дамо. В армії НАТО 46 років - крайня межа для віськово-службовця. Тому, пане Стефанчук, як скажуть тобі закордонні партнери, так і зробиш! При чому аж побіжиш бігцем, бо інакше - ні цента, ні снаряда, ні патрона не отримаєш! Все ж просто, хто платить, той і з дівчинкою танцює!