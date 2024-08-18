Вопрос понижения мобилизационного возраста в Раде не рассматривается. В Украине есть необходимый мобилизационный ресурс, - Стефанчук

Сейчас Верховная Рада Украины не рассматривает вопрос дальнейшего снижения мобилизационного возраста.

Об этом сказал в интервью спикер парламента Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он напомнил, что мобилизационный возраст уже снизили до 25 лет. Разговоры по этому вопросу продолжаются по сей день, однако реальных дискуссий о дальнейшем понижении предельного возраста не было.

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"Насколько я проинформирован, избегая каких-либо цифр, как раз правильный подход к формированию мобилизационной основы сегодня говорит нам о том, что в Украине есть необходимый мобилизационный ресурс, который может быть правильно применен при правильном менеджменте в Министерстве обороны. Поэтому пока острый вопрос о снижении мобилизационного возраста, по крайней мере в Верховной Раде, не рассматривается", - подчеркнул Стефанчук.