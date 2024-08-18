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Новости мобилизации
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Вопрос понижения мобилизационного возраста в Раде не рассматривается. В Украине есть необходимый мобилизационный ресурс, - Стефанчук

Спікер парламенту Руслан Стефанчук

Сейчас Верховная Рада Украины не рассматривает вопрос дальнейшего снижения мобилизационного возраста.

Об этом сказал в интервью спикер парламента Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он напомнил, что мобилизационный возраст уже снизили до 25 лет. Разговоры по этому вопросу продолжаются по сей день, однако реальных дискуссий о дальнейшем понижении предельного возраста не было.

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"Насколько я проинформирован, избегая каких-либо цифр, как раз правильный подход к формированию мобилизационной основы сегодня говорит нам о том, что в Украине есть необходимый мобилизационный ресурс, который может быть правильно применен при правильном менеджменте в Министерстве обороны. Поэтому пока острый вопрос о снижении мобилизационного возраста, по крайней мере в Верховной Раде, не рассматривается", - подчеркнул Стефанчук.

Автор: 

мобилизация (2746) Стефанчук Руслан (651)


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Топ комментарии
+38
Нет не пофиг.
Во-первых, когда тебе 20, а не 50 - ты можешь взвалить на себя больше амуниции, более толстую каску, более классовый бронежилет, а можешь еще и наколенники с начленником, и при этом не сдохнуть на марш-броске в соседний квартал. Соответственно при бахании дрона над головой 20 летнего, он получает оглушение, а 50-летний остается с прошитой осколками головой.

Во-вторых, когда тебе 20, а не 50 - у тебя лучше слух (с возрастом барабанная перепонка грубеет), ты можешь этот дрон услышать на более дальнем расстоянии, а значит выработать тактику - сбить с автомата, палкой, обрезом с дробью (который тоже кстати весит вес), или просто купить сибаса подальше.

В-третьих, когда у тебя рана от осколка с такого дрона, то у 20-летнего регенерация тканей будет происходить эффективнее, чем у 50 летнего. Рана быстрее заживет, если по-понятному.
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18.08.2024 03:58
+36
Ще i як залежать.
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18.08.2024 02:24
+35
Дебилы, гонят на фронт 58 летних дедов с кучей болячек, а потом удивляются проблемам на фронте
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18.08.2024 02:04
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Дебилы, гонят на фронт 58 летних дедов с кучей болячек, а потом удивляются проблемам на фронте
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18.08.2024 02:04 Ответить
Нажаль, проблеми на фронті не залежать від віку і фізичної форми військового.
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18.08.2024 02:17 Ответить
Ще i як залежать.
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18.08.2024 02:24 Ответить
Дрону пофіг скільки тобі років.
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18.08.2024 02:39 Ответить
Нет не пофиг.
Во-первых, когда тебе 20, а не 50 - ты можешь взвалить на себя больше амуниции, более толстую каску, более классовый бронежилет, а можешь еще и наколенники с начленником, и при этом не сдохнуть на марш-броске в соседний квартал. Соответственно при бахании дрона над головой 20 летнего, он получает оглушение, а 50-летний остается с прошитой осколками головой.

Во-вторых, когда тебе 20, а не 50 - у тебя лучше слух (с возрастом барабанная перепонка грубеет), ты можешь этот дрон услышать на более дальнем расстоянии, а значит выработать тактику - сбить с автомата, палкой, обрезом с дробью (который тоже кстати весит вес), или просто купить сибаса подальше.

В-третьих, когда у тебя рана от осколка с такого дрона, то у 20-летнего регенерация тканей будет происходить эффективнее, чем у 50 летнего. Рана быстрее заживет, если по-понятному.
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18.08.2024 03:58 Ответить
Так, мій допис був некоректним. Головна проблема не в віці, а в бажанні захищати свою землю. Чому ж так багато патриотів у віці, не меньше ніж молодих.
Звісно не всякий "дідусь " фізично спроможний воювати в піхоті, або штурмовиком. Але якщо ти можеш пробігти 100-200 метрів у броніку, то ти цілком відповідаєш потребам нашої піхоти. У лис'ю нору зануришся як молодий і будеш там сидіти скільки потрібно. А якщо здоров'я трішечки більше, то і штурмувати можеш краще за молодого. Тому що більш розсудливий ніж молодий боєць. Щє допомагає велика сила адреналіну) . Було б бажання.
Про дрони. Глухий боєць звісно не потрібен), як і тупий, але збити дрон палкою, каскою, або з автомата.... ))) Дробовик - так, якщо пощастить. А взагалі занурюєш у якусь нору, завалюєш вхід своїм бронікам і ти у шоколаді (якщо дрон тільки один). Бажано, що б нора була глибока і мала ще один вихід. Тоді у тебе все ок.
Регенерація це добре, але якщо відірвало кінцівку, вона не регенерує. Протокол МАRCH старий зробить не гірше а то й краще за молодого.
Тобто з віком боєць більш може бути більш відповідальним і зосередженим. Є свої плюси. Зараз війна не така, як була ще рік тому.
А мінус, якщо застарілі болячки повилазять в непотрібний момент. Але і з молодими та ж фігня. Бойці потрібні насамперед вмотивовані.

І найголовніше - У молодих більше шансів зробити дітей і це вже до питання виживання нації.
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18.08.2024 05:20 Ответить
Досить цієї диванної філософії. Ти сам-то стикався з тими, кому за 50? А я постійно маю справу. В основній масі, за невеликим виключенням, вони годні хіба що для господарських робіт.
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18.08.2024 07:31 Ответить
Мені 49,5 років, і я воюю зараз з такими ж як я та навіть старшими за мене побратимами. Важко, але ж...
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18.08.2024 14:43 Ответить
Шановні почитайте хоча б ще совкові нормативи фізичної підготовки солдата, та навіть теперішні. Сто відсотків їх ще кончене мін об. не викинуло. Там вже за сорок наприклад солдат на перекладині вже не підтягується а робить жим від підлоги. Подивіться за скільки має пробігти навіть 40+ і 20+. Навіщо ваші особисті безаргументовані балачки. Медики і науковці встановили норми. Крапка. Старий може бути лише інструктором, а не виконавцем. А про дітей це взагалі хєрня. Відкрийте статистику і подивіться скільки за останній рік понарожували 20+. Їх поки що не чіпають бо це є потенційний електорат зеленого картеля. На цій масі побудована ціла ухилянтське індустрія в мільярди доларів. Ха ха ха.
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18.08.2024 08:23 Ответить
Після недоречного допису, ти піднажав і написав повну маячню. За зєльцмана голосував?
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18.08.2024 08:51 Ответить
Конченые идиоты. Когда закончатся опытные деды что вы будете делать с зелеными сопляками? Будет то же самое что у рашистов с призовниками под Курском
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18.08.2024 02:12 Ответить
Це ви маєте на увазі "досвідчених" дідів, які не здатні усвідомити, які якості потрібно мати управлінцю для управління державою, або підготовкою законодавчої бази для ефективного управління державою. Під Курськом у москалів провалилося управління і наявність досвідчених дідів їм не допомогла. І вам треба до лікаря. бо у Вас когнітивний дисонанс: ми маємо знизити вік мобілізованих щоб набрати у військо молодь, а наведений вами приклад свідчить про неефективність даного підходу.
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18.08.2024 07:32 Ответить
Хороша порада стосовно лікарні, чому не користуєшся? А, когнітивний дисонанс!)
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18.08.2024 08:54 Ответить
Ресурс є, але він ховається, або відмазався, або недоторканий, або с'їб...ся за кордон.
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18.08.2024 02:13 Ответить
долбодятли..що тут скажеш..самі вправні воїни 18-25 років..це едина в світі країна де все навпаки роблять..
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18.08.2024 02:31 Ответить
Чому б тобі на особистому прикладі не перевірити це? Страшно? Так всім страшно. Чому одні йдуть захищати свою землю, а інші виправдовують своє небажання. Вопрос не в віці, а в небажанні.
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18.08.2024 02:37 Ответить
Може ти вже втомишся вкиди " від Стєфанчука" робити?
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18.08.2024 10:16 Ответить
Що обрали - те й роблять!
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18.08.2024 08:38 Ответить
Мобілізаційний ресурс є,але він працює у ТЦК і на фронт ні,ні!
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18.08.2024 03:45 Ответить
у нашому РТЦК з 55 військових, 45 є учасниками бойових дій, з них 42 - учасники війни з 24.05.2024
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18.08.2024 08:21 Ответить
Із тих 45 убд отримали за стояння на бп під Маруполем в 2018-2021 та Слов'янськом. Як і більшість мєнтів до 2022.
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18.08.2024 09:51 Ответить
я ж написав. атошників тільки 3, а 42 - вже війна. Були інваліди війни, позвільнялись у травні, коли вийшли зміни до ст. 26. у нас принаймні так.
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18.08.2024 11:30 Ответить
Да нет Колыванчик, фишка в другом.

Вы просто прекрасно знаете что в начале 2000-хх была демографическая яма, и плевков от потенциального электората вы получите больше, чем самих призывников
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18.08.2024 04:02 Ответить
Выдыхайте, дети - воруй, бухай, епи гусей - дiди ще повоюють
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18.08.2024 04:45 Ответить
Ну, цей кабан ще той ресурс... Зелені клоуни ((
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18.08.2024 05:16 Ответить
Ти, зелений підсвинок, своєю смердючою дупою, пів фронта закриїш, ублюдошне. Чому ти ще не на фронті?
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18.08.2024 05:55 Ответить
Покажіть це поліцейським на вулиці Може, вони не знають ... або забули ... що це вони зі зброєю в руках, всі, до єдиного, повинні бути зараз на передовій, всі 300 000 осіб, які давали присягу.
ст.24 Закону України про національну поліцію

п.2. У разі виникнення загрози державному суверенітету України та її територіальної цілісності, а також у ході відсічі збройної агресії проти України органи та підрозділи, що входять до системи поліції, відповідно до законодавства України беруть участь в обороні України, у виконанні завдань територіальної оборони, забезпеченні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану у разі його оголошення на всій території України або в окремій місцевості.
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18.08.2024 06:07 Ответить
поліцейські бойові отримують, тому вони повинні бути на війні, а не бабок з огірками та петрушкою ганяти.
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18.08.2024 07:52 Ответить
Чомусь в армію завжди призивали з 18 років
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18.08.2024 06:12 Ответить
Боров задовбав пи_діти.
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18.08.2024 06:33 Ответить
Свинарчук!
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18.08.2024 08:35 Ответить
Сьогодні ні, а через рік два?
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18.08.2024 07:27 Ответить
50ти летние гренадеры и 45ти летние гусары, так и переможемо.
А 18-24 летние будут через Тису заплывы устраивать...
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18.08.2024 07:35 Ответить
- Как сказал Антуан Шарль Луи Лассаль: "Если гусар дожил до 30 лет, то это говно, а не гусар!"
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18.08.2024 10:48 Ответить
Щось я не бачу де мобілізували органи державної влади.
Мобілізація - комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту - на організацію і штати воєнного часу. Мобілізація може бути загальною або частковою та проводиться відкрито чи приховано.
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18.08.2024 07:56 Ответить
Недавно мобилизовали знакомого примерно 50 лет. Мало того что возраст, так человек по характеру "божий одуванчик". С горем пополам закончил учебку. И все, дальше не знают что с ним делать. "Покупатели" которые приезжают за новобранцами после беседы с ним, категорически не хотят его брать. Дошло до маразма, его уже военные сами посылают снова в больницу, чтобы признали негодным!
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18.08.2024 08:09 Ответить
Це воно не на часі сьогодні - 18.08.2024 року.
Давайте відрахуємо днів так 20-25 і побачимо. Боєздатні Українці і Українки віком 45-60 років незабаром вже скінчаться. Підходять 25-40+. Але і з ними туго. Тому наші партнери вже казали в голос - ******* техніку щоб нею керували 50-60-ти річні не дамо. В армії НАТО 46 років - крайня межа для віськово-службовця. Тому, пане Стефанчук, як скажуть тобі закордонні партнери, так і зробиш! При чому аж побіжиш бігцем, бо інакше - ні цента, ні снаряда, ні патрона не отримаєш! Все ж просто, хто платить, той і з дівчинкою танцює!
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18.08.2024 08:13 Ответить
Ьак мета того свинорила - зовсім не захист Неньки, а її грабіж
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18.08.2024 08:56 Ответить
Зє вирішев всі пой#би вішати на Свинарчука,а всі перемоги привласнювати собі,верховному ухилянту.
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18.08.2024 08:33 Ответить
Все вiрно! Молодi та здоровi штурмують Тису, а старi та хворi штурмують ворожi окопи!
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18.08.2024 10:03 Ответить
Бережуть свій майбутній електорат - старі совкові пердуни "какая разніца" та замріяні молокососи "хоть паржом".
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18.08.2024 10:25 Ответить
А в якому віці 95кагал, чи це ''стратегічне підприємство'' ім. хрінпіду?
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18.08.2024 11:02 Ответить
остыньте, у депутатиков детки тинейджеры, какая мобилизация 18-25. Им на учёбу закордон пора.
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19.08.2024 04:10 Ответить
От і я кажу ,18-25 це ж немовлята ,вони ще життя не бачіли.От друге дело 55-60 опытные юноши.
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04.10.2024 14:30 Ответить
 
 