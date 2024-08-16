Интернет-провайдеры и мобильные операторы смогут бронировать до 100% работников, - Минцифры
Интернет-провайдеры и мобильные операторы смогут бронировать до 100% сотрудников - правительство приняло изменения в постановление.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры, передает Цензор.НЕТ.
"Обеспечить украинцев стабильной связью и интернетом во время войны - наш приоритет. Для этого нужны люди, которые будут питать генераторы, заменять аккумуляторы на станциях и оперативно восстанавливать связь после очередных российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Поэтому разработали изменения в порядок бронирования работников мобильных операторов и интернет-провайдеров вместе с партнерами, а правительство их поддержало.
Подробные требования к компаниям на инфографике. Из главного - у всех предприятий должен быть статус критически важного и они должны выполнять требования НЦУ.
Ранее уже приняли решение, чтобы стабилизировать ситуацию с мобильной связью и интернетом. Одно из них - обновили требования НЦУ. Бронирование работников мобильных операторов и интернет-провайдеров - еще один необходимый шаг, чтобы операторы и провайдеры могли выполнять эти требования, а украинцы всегда оставались на связи.
Работаем дальше, чтобы обесточивание не влияли на базовые жизненные потребности людей", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а ось таке сцикло як ти, за першою можливостью одразу драпануло б
2. Я невиїздний, причому з декількох причин.
3. Навіть не збирався.
Та ще й самі заплатять
Але одиниця....
Я квант...
Вийшовший з бант...
Жіночої спідниці...
Я розумію мову компьютеріів...
Я зневажаю юзерів...
Моє ім'я - хаккер...
Мене надихають інші музи...