Интернет-провайдеры и мобильные операторы смогут бронировать до 100% работников, - Минцифры

Интернет-провайдеры и мобильные операторы смогут бронировать до 100% сотрудников - правительство приняло изменения в постановление.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры, передает Цензор.НЕТ.

"Обеспечить украинцев стабильной связью и интернетом во время войны - наш приоритет. Для этого нужны люди, которые будут питать генераторы, заменять аккумуляторы на станциях и оперативно восстанавливать связь после очередных российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Поэтому разработали изменения в порядок бронирования работников мобильных операторов и интернет-провайдеров вместе с партнерами, а правительство их поддержало.

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Подробные требования к компаниям на инфографике. Из главного - у всех предприятий должен быть статус критически важного и они должны выполнять требования НЦУ.



Ранее уже приняли решение, чтобы стабилизировать ситуацию с мобильной связью и интернетом. Одно из них - обновили требования НЦУ. Бронирование работников мобильных операторов и интернет-провайдеров - еще один необходимый шаг, чтобы операторы и провайдеры могли выполнять эти требования, а украинцы всегда оставались на связи.

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Работаем дальше, чтобы обесточивание не влияли на базовые жизненные потребности людей", - говорится в сообщении.