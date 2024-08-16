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Новости мобилизации
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Интернет-провайдеры и мобильные операторы смогут бронировать до 100% работников, - Минцифры

Провайдер

Интернет-провайдеры и мобильные операторы смогут бронировать до 100% сотрудников - правительство приняло изменения в постановление.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры, передает Цензор.НЕТ.

"Обеспечить украинцев стабильной связью и интернетом во время войны - наш приоритет. Для этого нужны люди, которые будут питать генераторы, заменять аккумуляторы на станциях и оперативно восстанавливать связь после очередных российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Поэтому разработали изменения в порядок бронирования работников мобильных операторов и интернет-провайдеров вместе с партнерами, а правительство их поддержало.

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Мінцифри: Інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть бронювати до 100% працівників

Подробные требования к компаниям на инфографике. Из главного - у всех предприятий должен быть статус критически важного и они должны выполнять требования НЦУ.

Ранее уже приняли решение, чтобы стабилизировать ситуацию с мобильной связью и интернетом. Одно из них - обновили требования НЦУ. Бронирование работников мобильных операторов и интернет-провайдеров - еще один необходимый шаг, чтобы операторы и провайдеры могли выполнять эти требования, а украинцы всегда оставались на связи.

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Работаем дальше, чтобы обесточивание не влияли на базовые жизненные потребности людей", - говорится в сообщении.

Мінцимфри про бронювання працівників

Автор: 

мобильная связь (434) провайдер (32) бронирование (152) мобилизация (2746) Минцифры (316)


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Топ комментарии
+17
Тепер я думаю у провайдерів проблема нестачі кабельщиків зникне. Та і зарплатню можна не піднімати бо конкуренція на робоче місце буде.
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16.08.2024 18:10
+9
А що, цю роботу жінки нездатні виконувати?
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16.08.2024 18:10
+7
а чому ні? у жінок якось інакше влаштовані руки і ноги?
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16.08.2024 18:14
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3.14здець повний....
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16.08.2024 18:08 Ответить
А що, цю роботу жінки нездатні виконувати?
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16.08.2024 18:10 Ответить
А жінки будуть по драбинах та комунікаційних колодязях лазити, дірки у стінах довбати, кабелі тягати та т.і?
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16.08.2024 18:13 Ответить
а чому ні? у жінок якось інакше влаштовані руки і ноги?
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16.08.2024 18:14 Ответить
Ти жвнку перфоратором який важит 10 кг, та ще стоячій на драбині на висоті другого поверху і б'є дірку у метровій стіні десь бачив?
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16.08.2024 18:28 Ответить
Захоче,продовбить!
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16.08.2024 18:30 Ответить
Макс, ну керівники провайдерських фірм не ідіоти ж...
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16.08.2024 18:34 Ответить
Ти хоч електроперфоратор у руках тримав колись? Чи у тебе уяви про перфоратор з часів СРСР, коли привозили компресор та пневмоперфоратор важив 20 кг? До речі, якщо жінка здатна грузовиком керувати, чому не може дірку пробити? Чи в твоїй уяві жінки здатні тільки нігті відрощувати та губи ботоксом накачувати?
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16.08.2024 19:29 Ответить
Перфоратори бувають різні. Одні для пробиття дірки під саморіз в квартирі, а інші для пробиття стіни в метр, чи міжповерхове перекриття, плюс промисловий пилосос, щоб відсмоктувати продукти сверління який треба тягати з поверху на поверх в будинках де немає ліфта, а він важить не менше 15 кг. Якщо не знаєш, то не треба тут умнічать.
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16.08.2024 19:51 Ответить
Дырку пробивають не перфоратором, а буром, вставленим у перфоратор, хвостовики стандартні. Знайшовся тут "знаток". Якщо жінка здатна в ЗСУ воювати на нулі, то й в інтернет-компанії теж.
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17.08.2024 07:19 Ответить
О, *** викрутився А який побутовий перфоратор покрутить бур на 60, 80 см на 100 мм під трубу? Труби ставляться між поверхами, на кожному поверсі на трубах встановлюється розпредкоробка, потім в них проягуються різні кабелі коаксіальні, оптичні, гігабітні, живлення і т.д. Ти якщо не петриш в цьому то просто не вступай в дискусію. Угу?
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17.08.2024 08:02 Ответить
Та нащо їм це. Вони всі хочуть в Італію до тебе, шо не ясно...
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16.08.2024 18:39 Ответить
я скоро приїду, подивимося, як вони хочуть ))))
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16.08.2024 18:51 Ответить
ШО !? Вже Перемога завтра ?!
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16.08.2024 18:58 Ответить
прикол в тому, що я - можу їздити закордон і я повертаюсь, вже більше 20 разів зʼїздив!
а ось таке сцикло як ти, за першою можливостью одразу драпануло б
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16.08.2024 19:45 Ответить
1. Незрозуміла причина вашої образи, сер ??
2. Я невиїздний, причому з декількох причин.
3. Навіть не збирався.
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16.08.2024 21:53 Ответить
Тепер я думаю у провайдерів проблема нестачі кабельщиків зникне. Та і зарплатню можна не піднімати бо конкуренція на робоче місце буде.
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16.08.2024 18:10 Ответить
1 до 10 або й навіть до 100
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16.08.2024 18:12 Ответить
Ага, я трохи знайомий з цією сферою, тому уявлення маю
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16.08.2024 18:14 Ответить
непонятна щедрость кабмина и бусификация.... где-то 100%, где то 50%... ух там баблища вертятся....
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16.08.2024 18:14 Ответить
Та і зарплатню можна не піднімати.

Та ще й самі заплатять
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16.08.2024 18:24 Ответить
Ага
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16.08.2024 18:30 Ответить
Нормальок! Ще не всіх старих,хворих та бідних в Україні виловили! Можна зв"язківців забронювати! Поки що!
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16.08.2024 18:27 Ответить
Як я розумію,тепер робітники будуть платити роботодавцям щомісячну зарплату на заброньованих підприємствах!
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16.08.2024 18:29 Ответить
Я нуль...
Але одиниця....
Я квант...
Вийшовший з бант...
Жіночої спідниці...

Я розумію мову компьютеріів...
Я зневажаю юзерів...

Моє ім'я - хаккер...

Мене надихають інші музи...
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16.08.2024 18:32 Ответить
"скоро не буде не тєлемарафєту, не квартала, не тєатра, не сватів,.... залишаться одні інтернет-провайдери та мобільні оператори!" )))
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16.08.2024 18:45 Ответить
минцыфры - гарант бронироваия! а так же умеров и зеленский! Сдай персоналку - получи бронь на срок от 24часов
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16.08.2024 18:57 Ответить
аналогічно ... в око впало - Мінцифри рулить мобілізацію
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16.08.2024 19:00 Ответить
 
 