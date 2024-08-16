На Прикарпатье усилят мобилизацию: область отстает, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив

В течение следующих двух недель в Ивано-Франковской области усилят мобилизационные мероприятия, поскольку сейчас она демонстрирует плохие показатели.

Об этом в эфире телерадиокомпании ВЕЖА сообщил городской голова Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Учитывая то, что Ивано-Франковская область отстает в проведении мобилизации, по данным Минобороны, я считаю, что несколько недель точно будет [усиление мобилизационных мероприятий]", - заявил он.

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Отвечая на вопрос, как долго продлится усиление мобилизационных мероприятий во Франковске, мэр сказал, что из-за низких темпов мобилизации в городе увеличилось количество блокпостов.

Он сказал, что областной центр не определяет, где могут обустраивать блокпосты, но, согласно закону о местном самоуправлении, оказывает необходимую поддержку.

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