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Новости мобилизации
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На Прикарпатье усилят мобилизацию: область отстает, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив

Івано-Франківськ

В течение следующих двух недель в Ивано-Франковской области усилят мобилизационные мероприятия, поскольку сейчас она демонстрирует плохие показатели.

Об этом в эфире телерадиокомпании ВЕЖА сообщил городской голова Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Учитывая то, что Ивано-Франковская область отстает в проведении мобилизации, по данным Минобороны, я считаю, что несколько недель точно будет [усиление мобилизационных мероприятий]", - заявил он.

Также читайте: Правительство вводит экспериментальные изменения по военному учету: Что они предполагают

Отвечая на вопрос, как долго продлится усиление мобилизационных мероприятий во Франковске, мэр сказал, что из-за низких темпов мобилизации в городе увеличилось количество блокпостов.

Он сказал, что областной центр не определяет, где могут обустраивать блокпосты, но, согласно закону о местном самоуправлении, оказывает необходимую поддержку.

Также читайте: Распространяла информацию о местах выдачи повесток: на Ривненщине задержан администратор телеграмм-канала

Автор: 

мобилизация (2746) Ивано-Франковская область (916) Марцинкив Руслан (99)


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Топ комментарии
+33
Буковель до плану посилення мобілізації включили?
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16.08.2024 16:41
+18
100 % совок, методы те же. Показатели превыше всего. Доложить верховному на бумажках как в ссср .....
Какая Европа, какое развитие ?
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16.08.2024 16:53
+15
ні,то внутрішній офшор
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16.08.2024 16:43
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Буковель до плану посилення мобілізації включили?
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16.08.2024 16:41 Ответить
ні,то внутрішній офшор
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16.08.2024 16:43 Ответить
..офссюр
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16.08.2024 16:45 Ответить
Там Олєг Валєрійович в самообороні, там порядок
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16.08.2024 17:12 Ответить
Куди ділась новина про коломойського?)
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16.08.2024 16:45 Ответить
Мабуть, Беня добре задонатив, щоб новину прибрали.
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16.08.2024 16:50 Ответить
Дійсно....УПС - і нема ...фокус-покус
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16.08.2024 16:51 Ответить
Тепер у Франіку опустіють "елітні качалки" та нічні клюби?
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16.08.2024 16:47 Ответить
в Станіславі
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16.08.2024 17:11 Ответить
В елітних кабаках та нічних клубах молодь або ті що мають документи, був присутній при такому рейді одному тільки чоловікові вручили повістку із всіх присутніх...
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16.08.2024 17:22 Ответить
А тобі яким боком,що у Польщі тісно,плануєш приїхати?
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16.08.2024 18:45 Ответить
Після кожного висеру Орбана або Сіярто треба проводити патріотичні рейди ТЦК по *******, хоча можна і не чекати.
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16.08.2024 16:48 Ответить
А при чім тут Прикарпаття?
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16.08.2024 17:25 Ответить
100 % совок, методы те же. Показатели превыше всего. Доложить верховному на бумажках как в ссср .....
Какая Европа, какое развитие ?
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16.08.2024 16:53 Ответить
Кацапське пі рилосиди тихо щоб не найшли
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16.08.2024 17:11 Ответить
бачу що ти сережка сидишь тихо як та миша
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16.08.2024 17:23 Ответить
Без угорськомовних нас вже давно би путін завоював...
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16.08.2024 16:59 Ответить
У Франківській області їх взагалі-то немає...
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16.08.2024 17:00 Ответить
Кожен Віктор Федорович-то "проффесор"...
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16.08.2024 18:49 Ответить
Ти угорськомовний?
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16.08.2024 22:52 Ответить
Я за Франківську й не казав. Просто так, к слову...
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16.08.2024 22:53 Ответить
Точно,через день сусіда хоронять(А може пропорційність має бути щодо кількості населення області?
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16.08.2024 17:00 Ответить
Потрібно донатити на бусики для ТЦК,бо не вистачає!
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16.08.2024 17:02 Ответить
На Тернопільщині вже пАтужна-посилили!
Як наслідок: двоє вбитих та четверо поранених п'яним "посилювачем".
Як вам мєтодічка пише: "Работайтє, братья!"
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16.08.2024 17:03 Ответить
"Невідомі особи у військовій формі постріляли невідомих осіб у цивільному одязі".

А невідомим зеленим чиновникам про це нічого невідомо...

Файно!
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16.08.2024 19:53 Ответить
Знову будуть хапати старих та хворих 50+, бо не можуть відсіч дати або просто втекти!
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16.08.2024 17:04 Ответить
Як можна спланувати показники мобілізації? Значить, показники 200-х вже теж заплановані? Люди є, але клерки їх вже списали - давай нових.
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16.08.2024 17:04 Ответить
Начните с обыска у начальника ТЦК Там наверняка побольше денег чем у недавних киевских начальников
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16.08.2024 17:06 Ответить
Просто немає кого призивати дуже багато виїхало ще до війни на заробітки в області практично не має промисловості одне будівництво квартир для заробітчан... в перші місяці також кордон близько одні одного знають тому....

Хто хотів воювати пішли добровільно черга була така що треба було день відстояти щоб тебе записали і сказали іди додому тому що немає ні форми ні зброї позвонимо... потім коли почалась велика корупція на війні та совок у війську... ті кого ще не взяли оформили документи або виїхали..

Тому і недобір... села пусті, в містах уже повигрібали немає кому навіть працювати лишились, мер сам недавно жалівся що в комунальних підприємствах велика нехватка працівників.... залишились або бронь або звільнені
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16.08.2024 17:30 Ответить
Скорее всего так и есть плюс отсрочки и бронирование кому надо и не надо
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16.08.2024 17:39 Ответить
А що набронюєш знайомий зараз шукає працівників на монтаж СЕС, то просто немає самі алкаші... і бронь може дати тому що компанія відноситься до критичної інфраструктури а немає кому ту бронь дати... алкаші самі приходять...
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16.08.2024 17:49 Ответить
А якщо я бусик для ТЦК куплю,то мені відсрочка або бронь буде?
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16.08.2024 17:07 Ответить
Буде: кинуть до того бусика
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16.08.2024 18:16 Ответить
Нахєра? 50 років - підходящий вік для вояка. Краще нижню межу підняти до 45!
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16.08.2024 17:38 Ответить
"Бандерівці" язиком більше ******* повоювати!
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16.08.2024 17:33 Ответить
Там ладно на початку війни більше гребли із західних областей, коли возили на схід допомогу то тільки на заході була ловля... вже тільки як тернопільску проїзджаєсь спокійно ніяких перевірок...

навіть ті хто втік із сходу переїзджали в центр України тому що казали що там набагато спокійніше з тцк...
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16.08.2024 17:46 Ответить
На початку війни схід та північ були окуповані, а де були неокуповані, там народ сам черги в військомати вистроював.
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17.08.2024 14:51 Ответить
Це вам щодо "язиків", як ухилянту з німеччини взагалі совість довзоляє таку х...ню говорити

https://www.facebook.com/watch?v=1552613778936833
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16.08.2024 23:27 Ответить
Це у Старлінка ІР-адреса така.
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17.08.2024 14:52 Ответить
А чим зараз займається Святослав Марцинків 22 рочків? Пасе задніх чи передніх?
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16.08.2024 17:57 Ответить
посилення це що? доведеться платити знову?
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16.08.2024 18:01 Ответить
Бусификация начнется просто адовая!
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16.08.2024 18:46 Ответить
Знайшли прблему. Відправте на поповнення частин тцкашників, якщо не справляються і ноу проблем.
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16.08.2024 19:11 Ответить
В ТЦК приблизно 100 тисяч військових. Принаймні, про це пише нардепкиня Мар'яна Безугла. )))
Це майже 20 укомплектованих бригад з військовим досвідом!

Навіть, якще не брати до уваги певну кількість "інвалідів", які чудово долають спринтерські дистанції у спортивній дисципліні "біг за ухилянтами", - то все одно це ціла армія, котра завиграшки могла б захопити, наприклад, Брянську область кацапської підерації.

А на їх місце абсолютно спокійно можна набрати українських жінок і чоловіків-пенсіонерів. Папірці перекладати, і повістки розносити, - то цивільні українці цілком здатні патріотично замінити тцкашників. А шо, - хіба не так?! )))
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16.08.2024 21:42 Ответить
Не знаю, що там пише Безугла, але навіть якщо грубо прикинути, в ТЦК біля 450 тис., яких варто замінити людьми, які мають моральне право здійнювати мобілізацію на відміну від тилових щурів-уклоністів, а це батьки, дружини, доньки, сестри хлопців з передової і звісно ж бійці після поранень, яких виводять поза штат
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17.08.2024 00:09 Ответить
 
 