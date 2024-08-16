На Прикарпатье усилят мобилизацию: область отстает, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив
В течение следующих двух недель в Ивано-Франковской области усилят мобилизационные мероприятия, поскольку сейчас она демонстрирует плохие показатели.
Об этом в эфире телерадиокомпании ВЕЖА сообщил городской голова Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Учитывая то, что Ивано-Франковская область отстает в проведении мобилизации, по данным Минобороны, я считаю, что несколько недель точно будет [усиление мобилизационных мероприятий]", - заявил он.
Отвечая на вопрос, как долго продлится усиление мобилизационных мероприятий во Франковске, мэр сказал, что из-за низких темпов мобилизации в городе увеличилось количество блокпостов.
Он сказал, что областной центр не определяет, где могут обустраивать блокпосты, но, согласно закону о местном самоуправлении, оказывает необходимую поддержку.
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Какая Европа, какое развитие ?
Як наслідок: двоє вбитих та четверо поранених п'яним "посилювачем".
Як вам мєтодічка пише: "Работайтє, братья!"
А невідомим зеленим чиновникам про це нічого невідомо...
Файно!
Хто хотів воювати пішли добровільно черга була така що треба було день відстояти щоб тебе записали і сказали іди додому тому що немає ні форми ні зброї позвонимо... потім коли почалась велика корупція на війні та совок у війську... ті кого ще не взяли оформили документи або виїхали..
Тому і недобір... села пусті, в містах уже повигрібали немає кому навіть працювати лишились, мер сам недавно жалівся що в комунальних підприємствах велика нехватка працівників.... залишились або бронь або звільнені
навіть ті хто втік із сходу переїзджали в центр України тому що казали що там набагато спокійніше з тцк...
https://www.facebook.com/watch?v=1552613778936833
Це майже 20 укомплектованих бригад з військовим досвідом!
Навіть, якще не брати до уваги певну кількість "інвалідів", які чудово долають спринтерські дистанції у спортивній дисципліні "біг за ухилянтами", - то все одно це ціла армія, котра завиграшки могла б захопити, наприклад, Брянську область кацапської підерації.
А на їх місце абсолютно спокійно можна набрати українських жінок і чоловіків-пенсіонерів. Папірці перекладати, і повістки розносити, - то цивільні українці цілком здатні патріотично замінити тцкашників. А шо, - хіба не так?! )))