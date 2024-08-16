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Новини Мобілізація
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На Прикарпатті посилять мобілізацію: область пасе задніх, - мер Івано-Франківська Марцінків

Івано-Франківськ

Протягом наступних двох тижнів в Івано-Франківській області посилять мобілізаційні заходи, оскільки наразі вона демонструє погані показники.

Про це в ефірі телерадіокомпанії ВЕЖА повідомив міський голова Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ з просиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Зважаючи на те, що Івано-Франківська область пасе задніх в проведенні мобілізації, за даним Міноборони, я вважаю, що декілька тижнів точно буде [посилення мобілізаційних заходів]", – заявив він.

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Відповідаючи на запитання, як довго триватиме посилення мобілізаційних заходів у Франківську, мер сказав, що через низькі темпи мобілізації у місті збільшилась кількість блокпостів.

Він пояснив, що обласний центр не визначає, де можуть облаштовувати блокпости, але, згідно з законом про місцеве самоврядування, надає необхідну підтримку.

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Автор: 

мобілізація (3036) Івано-Франківська область (945) Марцінків Руслан (100)


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Топ коментарі
+33
Буковель до плану посилення мобілізації включили?
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16.08.2024 16:41
+18
100 % совок, методы те же. Показатели превыше всего. Доложить верховному на бумажках как в ссср .....
Какая Европа, какое развитие ?
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16.08.2024 16:53
+15
ні,то внутрішній офшор
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16.08.2024 16:43
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Буковель до плану посилення мобілізації включили?
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16.08.2024 16:41 Відповісти
ні,то внутрішній офшор
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16.08.2024 16:43 Відповісти
..офссюр
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16.08.2024 16:45 Відповісти
Там Олєг Валєрійович в самообороні, там порядок
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16.08.2024 17:12 Відповісти
Куди ділась новина про коломойського?)
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16.08.2024 16:45 Відповісти
Мабуть, Беня добре задонатив, щоб новину прибрали.
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16.08.2024 16:50 Відповісти
Дійсно....УПС - і нема ...фокус-покус
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16.08.2024 16:51 Відповісти
Тепер у Франіку опустіють "елітні качалки" та нічні клюби?
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16.08.2024 16:47 Відповісти
в Станіславі
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16.08.2024 17:11 Відповісти
В елітних кабаках та нічних клубах молодь або ті що мають документи, був присутній при такому рейді одному тільки чоловікові вручили повістку із всіх присутніх...
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16.08.2024 17:22 Відповісти
А тобі яким боком,що у Польщі тісно,плануєш приїхати?
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16.08.2024 18:45 Відповісти
Після кожного висеру Орбана або Сіярто треба проводити патріотичні рейди ТЦК по *******, хоча можна і не чекати.
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16.08.2024 16:48 Відповісти
А при чім тут Прикарпаття?
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16.08.2024 17:25 Відповісти
100 % совок, методы те же. Показатели превыше всего. Доложить верховному на бумажках как в ссср .....
Какая Европа, какое развитие ?
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16.08.2024 16:53 Відповісти
Кацапське пі рилосиди тихо щоб не найшли
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16.08.2024 17:11 Відповісти
бачу що ти сережка сидишь тихо як та миша
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16.08.2024 17:23 Відповісти
Без угорськомовних нас вже давно би путін завоював...
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16.08.2024 16:59 Відповісти
У Франківській області їх взагалі-то немає...
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16.08.2024 17:00 Відповісти
Кожен Віктор Федорович-то "проффесор"...
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16.08.2024 18:49 Відповісти
Ти угорськомовний?
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16.08.2024 22:52 Відповісти
Я за Франківську й не казав. Просто так, к слову...
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16.08.2024 22:53 Відповісти
Точно,через день сусіда хоронять(А може пропорційність має бути щодо кількості населення області?
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16.08.2024 17:00 Відповісти
Потрібно донатити на бусики для ТЦК,бо не вистачає!
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16.08.2024 17:02 Відповісти
На Тернопільщині вже пАтужна-посилили!
Як наслідок: двоє вбитих та четверо поранених п'яним "посилювачем".
Як вам мєтодічка пише: "Работайтє, братья!"
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16.08.2024 17:03 Відповісти
"Невідомі особи у військовій формі постріляли невідомих осіб у цивільному одязі".

А невідомим зеленим чиновникам про це нічого невідомо...

Файно!
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16.08.2024 19:53 Відповісти
Знову будуть хапати старих та хворих 50+, бо не можуть відсіч дати або просто втекти!
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16.08.2024 17:04 Відповісти
Як можна спланувати показники мобілізації? Значить, показники 200-х вже теж заплановані? Люди є, але клерки їх вже списали - давай нових.
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16.08.2024 17:04 Відповісти
Начните с обыска у начальника ТЦК Там наверняка побольше денег чем у недавних киевских начальников
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16.08.2024 17:06 Відповісти
Просто немає кого призивати дуже багато виїхало ще до війни на заробітки в області практично не має промисловості одне будівництво квартир для заробітчан... в перші місяці також кордон близько одні одного знають тому....

Хто хотів воювати пішли добровільно черга була така що треба було день відстояти щоб тебе записали і сказали іди додому тому що немає ні форми ні зброї позвонимо... потім коли почалась велика корупція на війні та совок у війську... ті кого ще не взяли оформили документи або виїхали..

Тому і недобір... села пусті, в містах уже повигрібали немає кому навіть працювати лишились, мер сам недавно жалівся що в комунальних підприємствах велика нехватка працівників.... залишились або бронь або звільнені
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16.08.2024 17:30 Відповісти
Скорее всего так и есть плюс отсрочки и бронирование кому надо и не надо
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16.08.2024 17:39 Відповісти
А що набронюєш знайомий зараз шукає працівників на монтаж СЕС, то просто немає самі алкаші... і бронь може дати тому що компанія відноситься до критичної інфраструктури а немає кому ту бронь дати... алкаші самі приходять...
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16.08.2024 17:49 Відповісти
А якщо я бусик для ТЦК куплю,то мені відсрочка або бронь буде?
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16.08.2024 17:07 Відповісти
Буде: кинуть до того бусика
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16.08.2024 18:16 Відповісти
Нахєра? 50 років - підходящий вік для вояка. Краще нижню межу підняти до 45!
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16.08.2024 17:38 Відповісти
"Бандерівці" язиком більше ******* повоювати!
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16.08.2024 17:33 Відповісти
Там ладно на початку війни більше гребли із західних областей, коли возили на схід допомогу то тільки на заході була ловля... вже тільки як тернопільску проїзджаєсь спокійно ніяких перевірок...

навіть ті хто втік із сходу переїзджали в центр України тому що казали що там набагато спокійніше з тцк...
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16.08.2024 17:46 Відповісти
На початку війни схід та північ були окуповані, а де були неокуповані, там народ сам черги в військомати вистроював.
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17.08.2024 14:51 Відповісти
Це вам щодо "язиків", як ухилянту з німеччини взагалі совість довзоляє таку х...ню говорити

https://www.facebook.com/watch?v=1552613778936833
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16.08.2024 23:27 Відповісти
Це у Старлінка ІР-адреса така.
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17.08.2024 14:52 Відповісти
А чим зараз займається Святослав Марцинків 22 рочків? Пасе задніх чи передніх?
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16.08.2024 17:57 Відповісти
посилення це що? доведеться платити знову?
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16.08.2024 18:01 Відповісти
Бусификация начнется просто адовая!
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16.08.2024 18:46 Відповісти
Знайшли прблему. Відправте на поповнення частин тцкашників, якщо не справляються і ноу проблем.
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16.08.2024 19:11 Відповісти
В ТЦК приблизно 100 тисяч військових. Принаймні, про це пише нардепкиня Мар'яна Безугла. )))
Це майже 20 укомплектованих бригад з військовим досвідом!

Навіть, якще не брати до уваги певну кількість "інвалідів", які чудово долають спринтерські дистанції у спортивній дисципліні "біг за ухилянтами", - то все одно це ціла армія, котра завиграшки могла б захопити, наприклад, Брянську область кацапської підерації.

А на їх місце абсолютно спокійно можна набрати українських жінок і чоловіків-пенсіонерів. Папірці перекладати, і повістки розносити, - то цивільні українці цілком здатні патріотично замінити тцкашників. А шо, - хіба не так?! )))
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16.08.2024 21:42 Відповісти
Не знаю, що там пише Безугла, але навіть якщо грубо прикинути, в ТЦК біля 450 тис., яких варто замінити людьми, які мають моральне право здійнювати мобілізацію на відміну від тилових щурів-уклоністів, а це батьки, дружини, доньки, сестри хлопців з передової і звісно ж бійці після поранень, яких виводять поза штат
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17.08.2024 00:09 Відповісти
 
 