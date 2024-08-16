На Прикарпатті посилять мобілізацію: область пасе задніх, - мер Івано-Франківська Марцінків

Протягом наступних двох тижнів в Івано-Франківській області посилять мобілізаційні заходи, оскільки наразі вона демонструє погані показники.

Про це в ефірі телерадіокомпанії ВЕЖА повідомив міський голова Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ з просиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Зважаючи на те, що Івано-Франківська область пасе задніх в проведенні мобілізації, за даним Міноборони, я вважаю, що декілька тижнів точно буде [посилення мобілізаційних заходів]", – заявив він.

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Відповідаючи на запитання, як довго триватиме посилення мобілізаційних заходів у Франківську, мер сказав, що через низькі темпи мобілізації у місті збільшилась кількість блокпостів.

Він пояснив, що обласний центр не визначає, де можуть облаштовувати блокпости, але, згідно з законом про місцеве самоврядування, надає необхідну підтримку.

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