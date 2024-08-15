Комітет ВР з нацбезпеки й оборони підтримав надання відстрочки неповнорідним родичам

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради підтримав за основу та вцілому законопроєкт щодо відстрочки для неповнорідних братів.

Про це повідомив член Комітету, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко, передає Цензор.НЕТ з посиланням LB.UA.

За його словами, 18 членів комітету підтримали документ.

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"Якщо коротко, то мова стосується ситуації коли є брати у яких мати одна, а батьки у братів різні. Згідно чинного законодавства це неповнорідні брати", – написав Федієнко у телеграмі.

Також додав, що якщо один з братів загинув, зник безвісті під час захисту України то інший брат не має права на відстрочку.

"Комітет вважає це несправедливо коли таж сама ситуація, але батько і мати мають двох рідних народжених у шлюбі синів, один яких загинув, зник безвісті, то інший брат отримує право на відстрочку", – зазначив він.

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Федієнко повідомив, що Міністерство оборони підтримало цей законопроєкт, а представники Генштабу не доєднались до наради, тому "їх позиція незрозуміла".

Наразі Комітет буде збирати статистику цифри щодо кількісного складу мобілізованих неповнорідних братів, коли один з братів раніше загинув/зник.