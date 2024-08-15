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Новини Мобілізація
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Комітет ВР з нацбезпеки й оборони підтримав надання відстрочки неповнорідним родичам

Тренування мобілізованих

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради підтримав за основу та вцілому законопроєкт щодо відстрочки для неповнорідних братів.

Про це повідомив член Комітету, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко, передає Цензор.НЕТ з посиланням LB.UA.

За його словами, 18 членів комітету підтримали документ.

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"Якщо коротко, то мова стосується ситуації коли є брати у яких мати одна, а батьки у братів різні. Згідно чинного законодавства це неповнорідні брати", – написав Федієнко у телеграмі.

Також додав, що якщо один з братів загинув, зник безвісті під час захисту України то інший брат не має права на відстрочку.

"Комітет вважає це несправедливо коли таж сама ситуація, але батько і мати мають двох рідних народжених у шлюбі синів, один яких загинув, зник безвісті, то інший брат отримує право на відстрочку", – зазначив він.

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Федієнко повідомив, що Міністерство оборони підтримало цей законопроєкт, а представники Генштабу не доєднались до наради, тому "їх позиція незрозуміла".

Наразі Комітет буде збирати статистику цифри щодо кількісного складу мобілізованих неповнорідних братів, коли один з братів раніше загинув/зник.

Зміни до законодавства щодо відстрочки неповнорідним родичам

Автор: 

ВР (14945) мобілізація (3036)


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Петиція про

Зменшення мобілізаційного віку для чоловіків з 60 років до 50 років.

https://petition.president.gov.ua/petition/229766
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15.08.2024 21:57 Відповісти
Там азіров! Ні буда!!!!!
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15.08.2024 22:00 Відповісти
Дивлячись по моїх сусідах,то віком до 50 більшість хлопців загинули,або пропали безвісті,залишились тільки від 50. Майже у кожного проблеми зі здоров"ям,спина,почки... Відправляють на лікування, ніхто ще не вилікувався, немає грошей на лікування,бо дуже дорогі ліки,або не допомагають ніякі ліки,Це я так для інформації.
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15.08.2024 22:19 Відповісти
Вибачте, сам з таких...хромих-косих.Але дайте собі відповідь: молодих не мона бо вони ще не пожили ,35рлків не мона бо там то батьки інваліди, то дітей жмкня,то вони на броні, окодопенсів не мона бо ж вони з рюкзаком хвороб .Спробуйте вирі7ити цю дилему - кому ж воювати з втричі більшою ордою? 🙄 Мо одразу хвіртку відкрити...То будьте певні, вас всіх вишлють сибір піднімати, та(або) розміновувати отн все,що марс,вже...
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15.08.2024 22:25 Відповісти
Та я згодна з вашими доводами,я про нашу медицину,дешевше померти,чим лікуватись.
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15.08.2024 22:36 Відповісти
Краще б петиція знизити вік до 21 року.
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15.08.2024 22:27 Відповісти
Відстрочка коли брат загинув? А наскільки відстрочка, поки родич з ''того світу'' повернеться? Десь є межа цинізму зеленої влади?
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16.08.2024 09:43 Відповісти
Мда ..У мене друзі -батько, два сини в 72 бригаді воюють на нулю постійно , і ніяких відстрочок . А знайомі два брати по 35-40 років ,кормами торгують , олією , хати , автівки купляють , у обох відстрочка , бо сироти, мати рано померла , хоча в сиротинцю не були .
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16.08.2024 12:07 Відповісти
 
 