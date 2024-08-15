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Новини
4 023 15

Від мобілізації вже забронювали 770 тисяч працівників, – Мінекономіки

бронювання

Загальна кількість заброньованих працівників критично важливих підприємств станом на 14 серпня складає 770 тисяч осіб, з них близько 160 тисяч забронювали через портал "Дія".

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, інформує пресслужба міністерства.

Вона зауважила, що найбільш активно бронюють працівників підприємства із Київської, Дніпропетровської та Львівської областей.

Наразі, найбільше працівників заброньовано через портал "Дія" в таких регіонах:

  • Київ та Київська область – 55 тис.
  • Дніпропетровська обл. – 16,6 тис.
  • Львівська обл. – 13,7 тис.
  • Харківська обл. – 9,7 тис.
  • Одеська обл. – 7,7 тис.

Читайте також: Забронювати від мобілізації можна 1,2 мільйона працівників, 800 000 вже заброньовано, – Мінекономіки

Як повідомлялося, із 17 липня 2024 року керівники критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби Сил оборони, отримали можливість забронювати співробітників через портал "Дія".

Як відбувається бронюання через "Дію"

Алгоритм бронювання на порталі "Дія" наступний:

  • Міністерства, обласні військові адміністрації вносять до Єдиного переліку установ (органів влади, підприємств, організацій) підприємства, установи та організації які, відповідно до законодавства, мають право бронювати працівників;
  • керівник компанії, що має право на бронювання своїх працівників, подає на порталі "Дія" списки на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом;
  • система автоматично перевіряє, чи людина працевлаштована офіційно і чи є її дані в реєстрі "Оберіг";
  • "Дія" протягом доби надсилає сповіщення керівнику про результат розгляду;
  • у разі позитивного рішення система автоматично переводить військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання. З цього моменту він вважається заброньованим, а інформація про бронювання з'являється в застосунку "Резерв+".

Згодом витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі "Дія" й за потреби роздрукувати. Також за бажанням документи на бронювання можуть бути подані в паперовому форматі. Обидві форми подачі документів матимуть однакову вагу.

Автор: 

Мінекономрозвитку (1995) бронювання (200) мобілізація (468) Дія (621)


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Топ коментарі
+6
95кагал там теж? Стратегічне підприємство.
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15.08.2024 14:31
+3
Щось багатенько "критичних осіб" у Києві та Київській області. У нас тепер вся оборонка там?
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15.08.2024 14:32
+3
Зараз, за даними Департаменту персоналу МВС, сумарна штатна чисельність самого міністерства (тепер це окремий від поліції орган), Нацгвардії та Нацполіції - 241,5 тисяч осіб.

Загальна штатна чисельність державних службовців органів прокуратури України у 2023 році становить 3232 одиниці, з яких в Офісі Генерального прокурора - 644, в обласних, окружних та прирівняних до них прокуратурах - 2588.

Фактична кількість працюючих державних службовців наразі складає 159 904 осіб.

це те, що в прийшло в голову, миттєво.
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15.08.2024 15:23
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95кагал там теж? Стратегічне підприємство.
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15.08.2024 14:31 Відповісти
Щось багатенько "критичних осіб" у Києві та Київській області. У нас тепер вся оборонка там?
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15.08.2024 14:32 Відповісти
А вона й була при совку вся там. Практично. Території з підземними уехами, великі за площиною.
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15.08.2024 14:53 Відповісти
А нам постійно розповідають, що нема де патронний заводик розмістити.
Невже обманюють?
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15.08.2024 15:32 Відповісти
Тю..сільпо всілякі прибрати - й ввльна територія..і залізничне сполучення поряд, рятівники теж..немає політичної волі..
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15.08.2024 16:00 Відповісти
Якщо є бабло, то і працівників ресторану можуть забронювати
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15.08.2024 19:13 Відповісти
ТаЦаКам заборонено читати цей список - можуть луснути від безсильної злоби.
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15.08.2024 14:39 Відповісти
Вони сьогодні задоволені як ніколи, адже сам пан Лубінець під них прогнувся:
"У більшості звернень зі скаргами на порушення прав громадян з боку представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які надходять до уповноваженого Верховної Ради з прав людини, не було підтверджено таких порушень".
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15.08.2024 15:37 Відповісти
зельоний генохвонд нації....
нагадує колишні фантастичні фільми жахів.
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15.08.2024 14:44 Відповісти
Воювати будуть селяни...
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15.08.2024 14:55 Відповісти
У меня десятки знакомых механизаторов специально мобилизовали на перебронировке.Люди уезжали в армию а потом ТЦК как издеватьство присылал бронь.
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15.08.2024 15:37 Відповісти
Тому що ********* держава в якій звільнення тих хто вже став кріпаком не передбачено. Навіть якщо ти був би дуже корисним (для армії!) на гражданці і абсолютно непотрібний в армії.
Кончена держава з конченими законами і інституціями. Ви Ми зробили її разом (((
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16.08.2024 09:56 Відповісти
Зараз, за даними Департаменту персоналу МВС, сумарна штатна чисельність самого міністерства (тепер це окремий від поліції орган), Нацгвардії та Нацполіції - 241,5 тисяч осіб.

Загальна штатна чисельність державних службовців органів прокуратури України у 2023 році становить 3232 одиниці, з яких в Офісі Генерального прокурора - 644, в обласних, окружних та прирівняних до них прокуратурах - 2588.

Фактична кількість працюючих державних службовців наразі складає 159 904 осіб.

це те, що в прийшло в голову, миттєво.
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15.08.2024 15:23 Відповісти
Бронювання - це добре!!! Але за цей час потрібно пройти БЗВП по місцю роботи, такмед, курси дроноводів , ВЛК... і тоді, під час нового заходу на територію Вороніжської області, під рукою буде достатньо резервів!!!
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15.08.2024 22:59 Відповісти

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