У "Дії" запустили електронне бронювання

Відтепер керівники критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби Сил оборони, можуть забронювати співробітників через портал "Дія". Сервіс уже доступний для користувачів.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Як зазначається, бронювання через портал "Дія" усуває людський фактор, що суттєво прискорює процедуру.

Як відбувається бронюання через "Дію"

Алгоритм бронювання на порталі "Дія" наступний:

Міністерства, обласні військові адміністрації вносять до Єдиного переліку установ (органів влади, підприємств, організацій) підприємства, установи та організації які, відповідно до законодавства, мають право бронювати працівників;

керівник компанії, що має право на бронювання своїх працівників, подає на порталі "Дія" списки на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом;

система автоматично перевіряє, чи людина працевлаштована офіційно і чи є її дані в реєстрі "Оберіг";

"Дія" протягом доби надсилає сповіщення керівнику про результат розгляду;

у разі позитивного рішення система автоматично переводить військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання. З цього моменту він вважається заброньованим, а інформація про бронювання з'являється в застосунку "Резерв+".

Згодом витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі "Дія" й за потреби роздрукувати. Також за бажанням документи на бронювання можуть бути подані в паперовому форматі. Обидві форми подачі документів матимуть однакову вагу.

"Електронне бронювання через портал "Дія" доступне для підприємств та установ, які є критично важливими. Послуга працює в кілька кліків, а результат слід чекати не довше години часу. У цьому сервісі ми автоматизували всі процеси, які можна автоматизувати, щоб пришвидшити оформлення бронювання і не витрачати час на збір документів чи походи до держорганів. Цифровізація процесу виключає людський фактор, адже всі дані перевіряються автоматично, а керівник в режимі реального часу розуміє, кого забронювали, а кого – ні і яка причина відмови", – зазначив віце-прем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Перед запуском сервісу відбулося закрите бета-тестування, під час якого компанії забронювали 929 працівників.

Раніше повідомлялося, що в застосунку "Дія" військовозобов'язані зможуть дізнатися про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані.

Усі військовозобов’язані, резервісти та призовники повинні були оновити свої військово-облікові дані до 16 липня 2024 року. Зробити це можна через ТЦК та СП, ЦНАП або в застосунку Резерв+.

Також починаючи з 17 липня наявність військово-облікового документа при перетині кордону обов’язкова для всіх чоловіків віком від 18 до 60 років.