Комитет ВР по нацбезопасности и обороне поддержал предоставление отсрочки неполнородным родственникам

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады поддержал за основу и в целом законопроект об отсрочке для неполнородных братьев.

Об этом сообщил член Комитета, народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой LB.UA.

По его словам, 18 членов комитета поддержали документ.

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"Если коротко, то речь касается ситуации, когда есть братья у которых мать одна, а родители у братьев - разные. Согласно действующему законодательству это - неполнородные братья", - написал Федиенко в телеграмме.

Также добавил, что если один из братьев погиб, пропал без вести во время защиты Украины, то другой брат не имеет права на отсрочку.

"Комитет считает, что это несправедливо, когда та же самая ситуация, но отец и мать имеют двух родных рожденных в браке сыновей, один из которых погиб, пропал без вести, то другой брат получает право на отсрочку", - отметил он.

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Федиенко сообщил, что Министерство обороны поддержало этот законопроект, а представители Генштаба не присоединились к совещанию, поэтому "их позиция непонятна".

Сейчас Комитет будет собирать статистику цифры по количественному составу мобилизованных неполнородных братьев, когда один из братьев ранее погиб/пропал без вести.