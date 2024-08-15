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Новости мобилизации
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Комитет ВР по нацбезопасности и обороне поддержал предоставление отсрочки неполнородным родственникам

Тренування мобілізованих

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады поддержал за основу и в целом законопроект об отсрочке для неполнородных братьев.

Об этом сообщил член Комитета, народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой LB.UA.

По его словам, 18 членов комитета поддержали документ.

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"Если коротко, то речь касается ситуации, когда есть братья у которых мать одна, а родители у братьев - разные. Согласно действующему законодательству это - неполнородные братья", - написал Федиенко в телеграмме.

Также добавил, что если один из братьев погиб, пропал без вести во время защиты Украины, то другой брат не имеет права на отсрочку.

"Комитет считает, что это несправедливо, когда та же самая ситуация, но отец и мать имеют двух родных рожденных в браке сыновей, один из которых погиб, пропал без вести, то другой брат получает право на отсрочку", - отметил он.

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Федиенко сообщил, что Министерство обороны поддержало этот законопроект, а представители Генштаба не присоединились к совещанию, поэтому "их позиция непонятна".

Сейчас Комитет будет собирать статистику цифры по количественному составу мобилизованных неполнородных братьев, когда один из братьев ранее погиб/пропал без вести.

Зміни до законодавства щодо відстрочки неповнорідним родичам

Автор: 

ВР (29229) мобилизация (2744)


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Петиція про

Зменшення мобілізаційного віку для чоловіків з 60 років до 50 років.

https://petition.president.gov.ua/petition/229766
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15.08.2024 21:57 Ответить
Там азіров! Ні буда!!!!!
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15.08.2024 22:00 Ответить
Дивлячись по моїх сусідах,то віком до 50 більшість хлопців загинули,або пропали безвісті,залишились тільки від 50. Майже у кожного проблеми зі здоров"ям,спина,почки... Відправляють на лікування, ніхто ще не вилікувався, немає грошей на лікування,бо дуже дорогі ліки,або не допомагають ніякі ліки,Це я так для інформації.
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15.08.2024 22:19 Ответить
Вибачте, сам з таких...хромих-косих.Але дайте собі відповідь: молодих не мона бо вони ще не пожили ,35рлків не мона бо там то батьки інваліди, то дітей жмкня,то вони на броні, окодопенсів не мона бо ж вони з рюкзаком хвороб .Спробуйте вирі7ити цю дилему - кому ж воювати з втричі більшою ордою? 🙄 Мо одразу хвіртку відкрити...То будьте певні, вас всіх вишлють сибір піднімати, та(або) розміновувати отн все,що марс,вже...
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15.08.2024 22:25 Ответить
Та я згодна з вашими доводами,я про нашу медицину,дешевше померти,чим лікуватись.
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15.08.2024 22:36 Ответить
Краще б петиція знизити вік до 21 року.
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15.08.2024 22:27 Ответить
Відстрочка коли брат загинув? А наскільки відстрочка, поки родич з ''того світу'' повернеться? Десь є межа цинізму зеленої влади?
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16.08.2024 09:43 Ответить
Мда ..У мене друзі -батько, два сини в 72 бригаді воюють на нулю постійно , і ніяких відстрочок . А знайомі два брати по 35-40 років ,кормами торгують , олією , хати , автівки купляють , у обох відстрочка , бо сироти, мати рано померла , хоча в сиротинцю не були .
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16.08.2024 12:07 Ответить
 
 