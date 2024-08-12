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Студенты и многодетные родители смогут получить отсрочку в "Резерв+", - Минобороны
В приложении "Резерв+" в течение года появится автоматическая отсрочка для студентов и многодетных родителей.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
По ее словам, функция автоматической онлайн-отсрочки будет реализована через интеграцию с другими реестрами.
Первые обновления будут касаться студентов дневной формы обучения и многодетных родителей.
"Мы стремимся не заставлять граждан стоять в очередях, а ввести проактивную автоматическую отсрочку. Как только информация из соответствующих реестров станет доступной, она сразу отобразится в Резерв+", - добавила заместитель министра.
Топ комментарии
+2 Марина Нєчаєва #561431
показать весь комментарий12.08.2024 13:41
+1 ArtK
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+1 tomas marss
показать весь комментарий12.08.2024 16:55
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У "Резерв+" вже восени може з'явитися онлайн-рекрутинг, е-повісток не буде, - Міноборони Джерело:
Міноборони працює з МОЗ над впровадженням електронних направлень на ВЛК через "Резерв+" Джерело:
Студенти та багатодітні батьки зможуть отримати відстрочку в "Резерв+", - Міноборони Джерело:
???
Далі буде, що не зможуть? Бо направлення на влк то є другий з трьох видів повісток, адже катя черногоренко любить *********