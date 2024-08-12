Студенты и многодетные родители смогут получить отсрочку в "Резерв+", - Минобороны

В приложении "Резерв+" в течение года появится автоматическая отсрочка для студентов и многодетных родителей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

По ее словам, функция автоматической онлайн-отсрочки будет реализована через интеграцию с другими реестрами.

Первые обновления будут касаться студентов дневной формы обучения и многодетных родителей.

"Мы стремимся не заставлять граждан стоять в очередях, а ввести проактивную автоматическую отсрочку. Как только информация из соответствующих реестров станет доступной, она сразу отобразится в Резерв+", - добавила заместитель министра.

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