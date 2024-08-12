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Новости мобилизации
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Студенты и многодетные родители смогут получить отсрочку в "Резерв+", - Минобороны

Онлайн-відстрочка від мобілізації

В приложении "Резерв+" в течение года появится автоматическая отсрочка для студентов и многодетных родителей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

По ее словам, функция автоматической онлайн-отсрочки будет реализована через интеграцию с другими реестрами.

Первые обновления будут касаться студентов дневной формы обучения и многодетных родителей.

"Мы стремимся не заставлять граждан стоять в очередях, а ввести проактивную автоматическую отсрочку. Как только информация из соответствующих реестров станет доступной, она сразу отобразится в Резерв+", - добавила заместитель министра.

Также читайте: 52 тыс. военных уже авторизовались в приложении "Армія+", - Минобороны

Автор: 

Минобороны (9296) мобилизация (2737) приложение (170) Черногоренко Екатерина (115)


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Топ комментарии
+2
А інші категорії ні? Ті що за законом?
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12.08.2024 13:41
+1
треба кожні три місяці ходити і доводити, що не відросло.
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12.08.2024 15:32
+1
багатодітний
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12.08.2024 16:55
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А інші категорії ні? Ті що за законом?
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12.08.2024 13:41 Ответить
До чого це тут?
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12.08.2024 16:52 Ответить
Хронологія зе!
У "Резерв+" вже восени може з'явитися онлайн-рекрутинг, е-повісток не буде, - Міноборони Джерело:
Міноборони працює з МОЗ над впровадженням електронних направлень на ВЛК через "Резерв+" Джерело:
Студенти та багатодітні батьки зможуть отримати відстрочку в "Резерв+", - Міноборони Джерело:
???
Далі буде, що не зможуть? Бо направлення на влк то є другий з трьох видів повісток, адже катя черногоренко любить *********
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12.08.2024 14:08 Ответить
це казки діда Опанаса,або із серії лох йди до нас
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12.08.2024 15:02 Ответить
А інваліди? І так хворим людям місяцями треба чекати...
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12.08.2024 15:22 Ответить
треба кожні три місяці ходити і доводити, що не відросло.
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12.08.2024 15:32 Ответить
Це жестяк з тими відстрочками ,стояв місяць в черзі потім всіх послали на..й і сказали тільки електронна реєстрація, був сотим став 398 зашебісь подав документи!
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12.08.2024 16:37 Ответить
Вибачте. А яка причина надання відстрочки?
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12.08.2024 16:53 Ответить
багатодітний
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12.08.2024 16:55 Ответить
Капець((
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12.08.2024 17:00 Ответить
 
 