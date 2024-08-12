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52 тыс. военных уже авторизовались в приложении "Армія+", - Минобороны

Вже 52 тисячі військових авторизувалися у додатку Армія+

Использование приложения "Армія+" уже успешно внедрила 51 воинская часть.

Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на 11 августа уже было 52 тысячи успешных авторизаций в "Армія+".

"Это 51 военная часть, которая уже успешно внедрила использование данного приложения. Рапорты проходят весь процесс и сейчас обрабатываются системами электронного документооборота. Мы планируем сконцентрироваться на внедрении, чтобы разъяснить военным, как перейти на новый электронный способ подачи рапортов, который упростит их жизнь, а также ускорение новых функций, о которых уже говорили: курс обучения и электронные документы в приложении. Это удостоверение военного", - пояснила заместитель главы Минобороны.

Черногоренко добавила, что сейчас планируют реализовать онлайн-рекрутинг. Также до конца 2024 года планируют внедрить направление на ВВК. Также направление можно будет сгенерировать через приложение самостоятельно.

Так, человек сможет пройти ВВК без визита в ТЦК.

Также читайте: В "Резерв+" уже осенью может появиться онлайн-рекрутинг, е-повесток не будет, - Минобороны

Автор: 

Минобороны (9296) приложение (170) Черногоренко Екатерина (115)


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Топ комментарии
+5
"Ресурсами" паспортного столу на сьогодні можна хіба що підтертися, якби вони були на папері. Та й оприлюднювати дані з тої "армії" не страшно - саме тому, що кремлівські спецслужби все чудово знають. Порівнювати купівлю товарів он-лайн чи оплату послуг ЖКХ з секретними базами військових, які складають сувору таємницю - це смішно.
Ви, шановний, можете навести приклад із нормальної країни НАТО, де би у смартфончику можна було реєструватися і оперувати військовими таємницями? Тільки нашим безмозглим інфантилам, які звикли гратися смарфончиками, могла прийти у голову така ідея. Але то все аби красти гроші - не більше.
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12.08.2024 12:40
+3
Є такі люди - як кажуть, хочь кілок їм на голові теши. Скільки би професійні незалежні спеціалісти не казали, що усі ці "дії", "резерви", "армії" тощо зливаються у кремль до ФСБ - все одно, як вівці у загоні будуть пхатися і реєструватися. Реєструватися у базах ФСБ.
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12.08.2024 12:23
+3
Це не діджилізація, а хрень собача, коли треба просто відмінити під час війни бюрократію, вони наймають якісь невідомі фірми, що роблять якийсь софт, що може перехвачувати ворог.
При чому у розробку цієї ДІРИ гатять мільйони гривень замість ракетної програми...
Це розумно?
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12.08.2024 13:00
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12.08.2024 12:10 Ответить
У твоїй кацапії, вона ця могилізація і не припинялася.
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12.08.2024 12:28 Ответить
Є такі люди - як кажуть, хочь кілок їм на голові теши. Скільки би професійні незалежні спеціалісти не казали, що усі ці "дії", "резерви", "армії" тощо зливаються у кремль до ФСБ - все одно, як вівці у загоні будуть пхатися і реєструватися. Реєструватися у базах ФСБ.
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12.08.2024 12:23 Ответить
Ти такий же "пересічний українець" як я "пересічний німець"! Навіщо ФСБ отримувати щось з бази цих додатків коли легше отримати набагато більше даних з ресурсів паспортного столу?! Інша справа що оприлюднювати скільки десь там зареєструвались не варто, а от використання можливості щось зробити онлайн замість того щоб стояти у чергах в державних закладах полегшує життя, як і можливість розраховуватись за товари онлайн обираючи товар на сайті чи карткою замість готівки, як можливість сплачувати за послуги ЖКХ з дому а не у касі банку, таке ж оформлення різних довідок й т.п. Тож охолонь "пересічний" і досить тут розносити "зраду" котрої НЕ МАЄ!!!
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12.08.2024 12:30 Ответить
"Ресурсами" паспортного столу на сьогодні можна хіба що підтертися, якби вони були на папері. Та й оприлюднювати дані з тої "армії" не страшно - саме тому, що кремлівські спецслужби все чудово знають. Порівнювати купівлю товарів он-лайн чи оплату послуг ЖКХ з секретними базами військових, які складають сувору таємницю - це смішно.
Ви, шановний, можете навести приклад із нормальної країни НАТО, де би у смартфончику можна було реєструватися і оперувати військовими таємницями? Тільки нашим безмозглим інфантилам, які звикли гратися смарфончиками, могла прийти у голову така ідея. Але то все аби красти гроші - не більше.
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12.08.2024 12:40 Ответить
100%! більш того, усі ці цирки у телефончику генерують підрахуї з Міноборони.
Бо, якщо видалити бюрократію, та не підраховувати скільки кілометрів вермішелі з'їдено за місяць = підрахуям нема чого буде робити. І прийдеться йти воювати, а не бавиться смортфончиком.
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12.08.2024 14:55 Ответить
А це точно та інформація котру треба оприлюднювати?! Ви впевненні що загальна кількість військових повинна бути відомою усім під час війни?!
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12.08.2024 12:24 Ответить
Замість того, щоб виробляти балістичні ракети, щоб до москви долітали - Міноборони у телефончики грається.

Якщо усім нам авторизуватися разом зі своїми котами, собаками та рибками - балістичні ракети з'являться?
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12.08.2024 12:29 Ответить
Я згоден що далекобійна зброя нам потрібніша, але одне другому не заважає. Інша справа що команда Зеленського відкинула нас на роки коли прийшовши до влади закрила ракетні програми через впевненість що треба лише "перестати стріляти" і намагання вкладати гроши не туди куди потрібно, а туди де легше і швидше попіаритись та вкрасти! Ну а діджиталізація це все одно майбутнє людства і проводити її не буде зайвим.
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12.08.2024 12:34 Ответить
Це не діджилізація, а хрень собача, коли треба просто відмінити під час війни бюрократію, вони наймають якісь невідомі фірми, що роблять якийсь софт, що може перехвачувати ворог.
При чому у розробку цієї ДІРИ гатять мільйони гривень замість ракетної програми...
Це розумно?
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12.08.2024 13:00 Ответить
І ця в оливі..
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12.08.2024 12:37 Ответить
Комісарша-цифровізаторша від Федорова.
Замість Дейнеги поставили.
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12.08.2024 12:55 Ответить
сестричка безуглой? та они там все молочные родственники
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12.08.2024 14:01 Ответить
комусь "армія+", комусь "резерв+", а комусь "роттердам"+ )
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12.08.2024 15:29 Ответить
 
 