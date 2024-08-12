52 тыс. военных уже авторизовались в приложении "Армія+", - Минобороны

Использование приложения "Армія+" уже успешно внедрила 51 воинская часть.

Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на 11 августа уже было 52 тысячи успешных авторизаций в "Армія+".

"Это 51 военная часть, которая уже успешно внедрила использование данного приложения. Рапорты проходят весь процесс и сейчас обрабатываются системами электронного документооборота. Мы планируем сконцентрироваться на внедрении, чтобы разъяснить военным, как перейти на новый электронный способ подачи рапортов, который упростит их жизнь, а также ускорение новых функций, о которых уже говорили: курс обучения и электронные документы в приложении. Это удостоверение военного", - пояснила заместитель главы Минобороны.

Черногоренко добавила, что сейчас планируют реализовать онлайн-рекрутинг. Также до конца 2024 года планируют внедрить направление на ВВК. Также направление можно будет сгенерировать через приложение самостоятельно.

Так, человек сможет пройти ВВК без визита в ТЦК.

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