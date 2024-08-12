52 тыс. военных уже авторизовались в приложении "Армія+", - Минобороны
Использование приложения "Армія+" уже успешно внедрила 51 воинская часть.
Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
По состоянию на 11 августа уже было 52 тысячи успешных авторизаций в "Армія+".
"Это 51 военная часть, которая уже успешно внедрила использование данного приложения. Рапорты проходят весь процесс и сейчас обрабатываются системами электронного документооборота. Мы планируем сконцентрироваться на внедрении, чтобы разъяснить военным, как перейти на новый электронный способ подачи рапортов, который упростит их жизнь, а также ускорение новых функций, о которых уже говорили: курс обучения и электронные документы в приложении. Это удостоверение военного", - пояснила заместитель главы Минобороны.
Черногоренко добавила, что сейчас планируют реализовать онлайн-рекрутинг. Также до конца 2024 года планируют внедрить направление на ВВК. Также направление можно будет сгенерировать через приложение самостоятельно.
Так, человек сможет пройти ВВК без визита в ТЦК.
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Ви, шановний, можете навести приклад із нормальної країни НАТО, де би у смартфончику можна було реєструватися і оперувати військовими таємницями? Тільки нашим безмозглим інфантилам, які звикли гратися смарфончиками, могла прийти у голову така ідея. Але то все аби красти гроші - не більше.
Бо, якщо видалити бюрократію, та не підраховувати скільки кілометрів вермішелі з'їдено за місяць = підрахуям нема чого буде робити. І прийдеться йти воювати, а не бавиться смортфончиком.
Якщо усім нам авторизуватися разом зі своїми котами, собаками та рибками - балістичні ракети з'являться?
При чому у розробку цієї ДІРИ гатять мільйони гривень замість ракетної програми...
Це розумно?
Замість Дейнеги поставили.