52 тис. військових вже авторизувалися у додатку "Армія+", - Міноборони
Використання додатка "Армія+" вже успішно впровадила 51 військова частина.
Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
Станом на 11 серпня вже було 52 тисячі успішних авторизацій в "Армії+".
"Це 51 військова частина, яка вже успішно впровадила використання даного застосунку. Рапорти проходять увесь процес і зараз опрацьовуються системами електронного документообігу. Ми плануємо сконцентруватися на впровадженні, щоб роз'яснити військовим, як перейти на новий електронний спосіб подачі рапортів, який спростить їхнє життя, а також прискорення нових функцій, про які вже говорили: курс навчання й електронні документи у застосунку. Це посвідчення військового", - пояснила заступниця голови Міноборони.
Черногоренко додала, що наразі планують реалізувати онлайн-рекрутинг. Також до кінця 2024 року планують впровадити направлення на ВЛК. Також направлення можна буде згенерувати через додаток самостійно.
Так, людина зможе пройти ВЛК без візиту до ТЦК.
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Ви, шановний, можете навести приклад із нормальної країни НАТО, де би у смартфончику можна було реєструватися і оперувати військовими таємницями? Тільки нашим безмозглим інфантилам, які звикли гратися смарфончиками, могла прийти у голову така ідея. Але то все аби красти гроші - не більше.
Бо, якщо видалити бюрократію, та не підраховувати скільки кілометрів вермішелі з'їдено за місяць = підрахуям нема чого буде робити. І прийдеться йти воювати, а не бавиться смортфончиком.
Якщо усім нам авторизуватися разом зі своїми котами, собаками та рибками - балістичні ракети з'являться?
При чому у розробку цієї ДІРИ гатять мільйони гривень замість ракетної програми...
Це розумно?
Замість Дейнеги поставили.