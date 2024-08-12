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Новини
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52 тис. військових вже авторизувалися у додатку "Армія+", - Міноборони

Вже 52 тисячі військових авторизувалися у додатку Армія+

Використання додатка "Армія+" вже успішно впровадила 51 військова частина.

Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

Станом на 11 серпня вже було 52 тисячі успішних авторизацій в "Армії+".

"Це 51 військова частина, яка вже успішно впровадила використання даного застосунку. Рапорти проходять увесь процес і зараз опрацьовуються системами електронного документообігу. Ми плануємо сконцентруватися на впровадженні, щоб роз'яснити військовим, як перейти на новий електронний спосіб подачі рапортів, який спростить їхнє життя, а також прискорення нових функцій, про які вже говорили: курс навчання й електронні документи у застосунку. Це посвідчення військового", - пояснила заступниця голови Міноборони.

Черногоренко додала, що наразі планують реалізувати онлайн-рекрутинг. Також до кінця 2024 року планують впровадити направлення на ВЛК. Також направлення можна буде згенерувати через додаток самостійно.

Так, людина зможе пройти ВЛК без візиту до ТЦК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Резерв+" вже восени може з’явитися онлайн-рекрутинг, е-повісток не буде, - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7325) додаток (474) Черногоренко Катерина (121)


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Топ коментарі
+5
"Ресурсами" паспортного столу на сьогодні можна хіба що підтертися, якби вони були на папері. Та й оприлюднювати дані з тої "армії" не страшно - саме тому, що кремлівські спецслужби все чудово знають. Порівнювати купівлю товарів он-лайн чи оплату послуг ЖКХ з секретними базами військових, які складають сувору таємницю - це смішно.
Ви, шановний, можете навести приклад із нормальної країни НАТО, де би у смартфончику можна було реєструватися і оперувати військовими таємницями? Тільки нашим безмозглим інфантилам, які звикли гратися смарфончиками, могла прийти у голову така ідея. Але то все аби красти гроші - не більше.
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12.08.2024 12:40
+3
Є такі люди - як кажуть, хочь кілок їм на голові теши. Скільки би професійні незалежні спеціалісти не казали, що усі ці "дії", "резерви", "армії" тощо зливаються у кремль до ФСБ - все одно, як вівці у загоні будуть пхатися і реєструватися. Реєструватися у базах ФСБ.
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12.08.2024 12:23
+3
Це не діджилізація, а хрень собача, коли треба просто відмінити під час війни бюрократію, вони наймають якісь невідомі фірми, що роблять якийсь софт, що може перехвачувати ворог.
При чому у розробку цієї ДІРИ гатять мільйони гривень замість ракетної програми...
Це розумно?
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12.08.2024 13:00
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12.08.2024 12:10 Відповісти
У твоїй кацапії, вона ця могилізація і не припинялася.
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12.08.2024 12:28 Відповісти
Є такі люди - як кажуть, хочь кілок їм на голові теши. Скільки би професійні незалежні спеціалісти не казали, що усі ці "дії", "резерви", "армії" тощо зливаються у кремль до ФСБ - все одно, як вівці у загоні будуть пхатися і реєструватися. Реєструватися у базах ФСБ.
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12.08.2024 12:23 Відповісти
Ти такий же "пересічний українець" як я "пересічний німець"! Навіщо ФСБ отримувати щось з бази цих додатків коли легше отримати набагато більше даних з ресурсів паспортного столу?! Інша справа що оприлюднювати скільки десь там зареєструвались не варто, а от використання можливості щось зробити онлайн замість того щоб стояти у чергах в державних закладах полегшує життя, як і можливість розраховуватись за товари онлайн обираючи товар на сайті чи карткою замість готівки, як можливість сплачувати за послуги ЖКХ з дому а не у касі банку, таке ж оформлення різних довідок й т.п. Тож охолонь "пересічний" і досить тут розносити "зраду" котрої НЕ МАЄ!!!
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12.08.2024 12:30 Відповісти
"Ресурсами" паспортного столу на сьогодні можна хіба що підтертися, якби вони були на папері. Та й оприлюднювати дані з тої "армії" не страшно - саме тому, що кремлівські спецслужби все чудово знають. Порівнювати купівлю товарів он-лайн чи оплату послуг ЖКХ з секретними базами військових, які складають сувору таємницю - це смішно.
Ви, шановний, можете навести приклад із нормальної країни НАТО, де би у смартфончику можна було реєструватися і оперувати військовими таємницями? Тільки нашим безмозглим інфантилам, які звикли гратися смарфончиками, могла прийти у голову така ідея. Але то все аби красти гроші - не більше.
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12.08.2024 12:40 Відповісти
100%! більш того, усі ці цирки у телефончику генерують підрахуї з Міноборони.
Бо, якщо видалити бюрократію, та не підраховувати скільки кілометрів вермішелі з'їдено за місяць = підрахуям нема чого буде робити. І прийдеться йти воювати, а не бавиться смортфончиком.
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12.08.2024 14:55 Відповісти
А це точно та інформація котру треба оприлюднювати?! Ви впевненні що загальна кількість військових повинна бути відомою усім під час війни?!
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12.08.2024 12:24 Відповісти
Замість того, щоб виробляти балістичні ракети, щоб до москви долітали - Міноборони у телефончики грається.

Якщо усім нам авторизуватися разом зі своїми котами, собаками та рибками - балістичні ракети з'являться?
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12.08.2024 12:29 Відповісти
Я згоден що далекобійна зброя нам потрібніша, але одне другому не заважає. Інша справа що команда Зеленського відкинула нас на роки коли прийшовши до влади закрила ракетні програми через впевненість що треба лише "перестати стріляти" і намагання вкладати гроши не туди куди потрібно, а туди де легше і швидше попіаритись та вкрасти! Ну а діджиталізація це все одно майбутнє людства і проводити її не буде зайвим.
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12.08.2024 12:34 Відповісти
Це не діджилізація, а хрень собача, коли треба просто відмінити під час війни бюрократію, вони наймають якісь невідомі фірми, що роблять якийсь софт, що може перехвачувати ворог.
При чому у розробку цієї ДІРИ гатять мільйони гривень замість ракетної програми...
Це розумно?
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12.08.2024 13:00 Відповісти
І ця в оливі..
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12.08.2024 12:37 Відповісти
Комісарша-цифровізаторша від Федорова.
Замість Дейнеги поставили.
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12.08.2024 12:55 Відповісти
сестричка безуглой? та они там все молочные родственники
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12.08.2024 14:01 Відповісти
комусь "армія+", комусь "резерв+", а комусь "роттердам"+ )
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12.08.2024 15:29 Відповісти
 
 