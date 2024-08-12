52 тис. військових вже авторизувалися у додатку "Армія+", - Міноборони

Використання додатка "Армія+" вже успішно впровадила 51 військова частина.

Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

Станом на 11 серпня вже було 52 тисячі успішних авторизацій в "Армії+".

"Це 51 військова частина, яка вже успішно впровадила використання даного застосунку. Рапорти проходять увесь процес і зараз опрацьовуються системами електронного документообігу. Ми плануємо сконцентруватися на впровадженні, щоб роз'яснити військовим, як перейти на новий електронний спосіб подачі рапортів, який спростить їхнє життя, а також прискорення нових функцій, про які вже говорили: курс навчання й електронні документи у застосунку. Це посвідчення військового", - пояснила заступниця голови Міноборони.

Черногоренко додала, що наразі планують реалізувати онлайн-рекрутинг. Також до кінця 2024 року планують впровадити направлення на ВЛК. Також направлення можна буде згенерувати через додаток самостійно.

Так, людина зможе пройти ВЛК без візиту до ТЦК.

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