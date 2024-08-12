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Студенти та багатодітні батьки зможуть отримати відстрочку в "Резерв+", - Міноборони

Онлайн-відстрочка від мобілізації

У додатку "Резерв+" протягом року з'явиться автоматична відстрочка для студентів та багатодітних батьків.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

За її словами, функцію автоматичної онлайн-відстрочки буде реалізовано через інтеграцію з іншими реєстрами.

Перші оновлення будуть стосуватися студентів денної форми навчання і багатодітних батьків.

"Ми прагнемо не змушувати громадян стояти у чергах, а запровадити проактивну автоматичну відстрочку. Як тільки інформація з відповідних реєстрів стане доступною, вона одразу відобразиться в Резерв+", - додала заступниця міністра.

Читайте: 52 тис. військових вже авторизувалися у додатку "Армія+", - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7325) мобілізація (3032) додаток (474) Черногоренко Катерина (121)


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Топ коментарі
+2
А інші категорії ні? Ті що за законом?
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12.08.2024 13:41
+1
треба кожні три місяці ходити і доводити, що не відросло.
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12.08.2024 15:32
+1
багатодітний
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12.08.2024 16:55
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А інші категорії ні? Ті що за законом?
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12.08.2024 13:41 Відповісти
До чого це тут?
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12.08.2024 16:52 Відповісти
Хронологія зе!
У "Резерв+" вже восени може з'явитися онлайн-рекрутинг, е-повісток не буде, - Міноборони Джерело:
Міноборони працює з МОЗ над впровадженням електронних направлень на ВЛК через "Резерв+" Джерело:
Студенти та багатодітні батьки зможуть отримати відстрочку в "Резерв+", - Міноборони Джерело:
???
Далі буде, що не зможуть? Бо направлення на влк то є другий з трьох видів повісток, адже катя черногоренко любить *********
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12.08.2024 14:08 Відповісти
це казки діда Опанаса,або із серії лох йди до нас
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12.08.2024 15:02 Відповісти
А інваліди? І так хворим людям місяцями треба чекати...
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12.08.2024 15:22 Відповісти
треба кожні три місяці ходити і доводити, що не відросло.
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12.08.2024 15:32 Відповісти
Це жестяк з тими відстрочками ,стояв місяць в черзі потім всіх послали на..й і сказали тільки електронна реєстрація, був сотим став 398 зашебісь подав документи!
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12.08.2024 16:37 Відповісти
Вибачте. А яка причина надання відстрочки?
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12.08.2024 16:53 Відповісти
багатодітний
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12.08.2024 16:55 Відповісти
Капець((
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12.08.2024 17:00 Відповісти
 
 