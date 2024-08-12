Студенти та багатодітні батьки зможуть отримати відстрочку в "Резерв+", - Міноборони

У додатку "Резерв+" протягом року з'явиться автоматична відстрочка для студентів та багатодітних батьків.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

За її словами, функцію автоматичної онлайн-відстрочки буде реалізовано через інтеграцію з іншими реєстрами.

Перші оновлення будуть стосуватися студентів денної форми навчання і багатодітних батьків.

"Ми прагнемо не змушувати громадян стояти у чергах, а запровадити проактивну автоматичну відстрочку. Як тільки інформація з відповідних реєстрів стане доступною, вона одразу відобразиться в Резерв+", - додала заступниця міністра.

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