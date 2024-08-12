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Студенти та багатодітні батьки зможуть отримати відстрочку в "Резерв+", - Міноборони
У додатку "Резерв+" протягом року з'явиться автоматична відстрочка для студентів та багатодітних батьків.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
За її словами, функцію автоматичної онлайн-відстрочки буде реалізовано через інтеграцію з іншими реєстрами.
Перші оновлення будуть стосуватися студентів денної форми навчання і багатодітних батьків.
"Ми прагнемо не змушувати громадян стояти у чергах, а запровадити проактивну автоматичну відстрочку. Як тільки інформація з відповідних реєстрів стане доступною, вона одразу відобразиться в Резерв+", - додала заступниця міністра.
Топ коментарі
+2 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар12.08.2024 13:41
+1 ArtK
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+1 tomas marss
показати весь коментар12.08.2024 16:55
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У "Резерв+" вже восени може з'явитися онлайн-рекрутинг, е-повісток не буде, - Міноборони Джерело:
Міноборони працює з МОЗ над впровадженням електронних направлень на ВЛК через "Резерв+" Джерело:
Студенти та багатодітні батьки зможуть отримати відстрочку в "Резерв+", - Міноборони Джерело:
???
Далі буде, що не зможуть? Бо направлення на влк то є другий з трьох видів повісток, адже катя черногоренко любить *********