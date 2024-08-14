Распространяла информацию о местах выдачи повесток: на Ривненщине задержан администратор телеграмм-канала

В Ривненской области правоохранители разоблачили местную жительницу, которая распространяла информацию о местах выдачи повесток и срывала формирование военного резерва.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ и в Ровенской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, девушка, будучи администратором телеграмм-сообщества, регулярно распространяла информацию о проведении мобилизационных мер военнослужащими РТЦК и СП.

"В частности, участники канала "сливали" актуальные места вручения военнообязанным повесток и призывали скрываться от представителей военкоматов. Из-за постоянного обновления информации ТГ-канал набирал немалую огласку и быстро "наращивал" аудиторию", - рассказали в СБУ.

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Таким образом подозреваемая предупреждала уклонистов, срывала процесс формирования военного резерва и препятствовала законной деятельности ВСУ, добавили в прокуратуре.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли у злоумышленницы мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности.

Что грозит женщине?

Женщине объявили о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период.

Ей по этой статье грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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