Распространяла информацию о местах выдачи повесток: на Ривненщине задержан администратор телеграмм-канала
В Ривненской области правоохранители разоблачили местную жительницу, которая распространяла информацию о местах выдачи повесток и срывала формирование военного резерва.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ и в Ровенской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, девушка, будучи администратором телеграмм-сообщества, регулярно распространяла информацию о проведении мобилизационных мер военнослужащими РТЦК и СП.
"В частности, участники канала "сливали" актуальные места вручения военнообязанным повесток и призывали скрываться от представителей военкоматов. Из-за постоянного обновления информации ТГ-канал набирал немалую огласку и быстро "наращивал" аудиторию", - рассказали в СБУ.
Таким образом подозреваемая предупреждала уклонистов, срывала процесс формирования военного резерва и препятствовала законной деятельности ВСУ, добавили в прокуратуре.
Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли у злоумышленницы мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности.
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В СБУ вважають, що в Україні є військкомати?
А може там навіть думають, що президентом досі є шапкотир?
Чи будь-яке місце, де присів ТЦКшник, тепер військовий об'єкт?
Одна, стільки може зробити поганого проти кремезних чоловіків і військової махіни.
Дуже, дуже сильна баба. Таких треба на руках носити - діти будуть бунтарями.
А вони - в'яжуть.
Ай-я-яй. Ай-я-яй.