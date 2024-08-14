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Новости мобилизации
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Распространяла информацию о местах выдачи повесток: на Ривненщине задержан администратор телеграмм-канала

Жительку Рівненщини викрили на поширенні інформації про місця видачі повісток

В Ривненской области правоохранители разоблачили местную жительницу, которая распространяла информацию о местах выдачи повесток и срывала формирование военного резерва.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ и в Ровенской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, девушка, будучи администратором телеграмм-сообщества, регулярно распространяла информацию о проведении мобилизационных мер военнослужащими РТЦК и СП.

"В частности, участники канала "сливали" актуальные места вручения военнообязанным повесток и призывали скрываться от представителей военкоматов. Из-за постоянного обновления информации ТГ-канал набирал немалую огласку и быстро "наращивал" аудиторию", - рассказали в СБУ.

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Таким образом подозреваемая предупреждала уклонистов, срывала процесс формирования военного резерва и препятствовала законной деятельности ВСУ, добавили в прокуратуре.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли у злоумышленницы мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности.

Что грозит женщине?

Женщине объявили о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период.

Ей по этой статье грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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Автор: 

СБУ (19867) мобилизация (2744) повестка (153) Ровенская область (1231)


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Топ комментарии
+15
чому відразху зривала ??? може вона поширювала цю інфу, з метою інформування чоловіків для найшвидшого отримання повісток ??? де склад злочину зебіли француваті ???
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14.08.2024 13:22
+11
Вибачте, а видача повісток - це секретна операція, а місця видачі - державна таємниця?.. "Чиніть мараз, отримуйте оргазм!" називаєтья! (((
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14.08.2024 13:42
+11
А "злив" ворогу спецоперації по затриманню військових злочинців (вагнерівців) на скільки років тягне?
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14.08.2024 13:49
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чому відразху зривала ??? може вона поширювала цю інфу, з метою інформування чоловіків для найшвидшого отримання повісток ??? де склад злочину зебіли француваті ???
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14.08.2024 13:22 Ответить
Ухилянт?
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14.08.2024 13:49 Ответить
А ти диванний патріот?
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14.08.2024 14:11 Ответить
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14.08.2024 14:27 Ответить
З 24.02.22 на війні.
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14.08.2024 14:35 Ответить
Саме завдяки таким як я ти можеш дрочити на аніме на своєму диванчику перед монітором.
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14.08.2024 14:36 Ответить
Не тільки він, а і депутати можуть на диванчику, судді, чиновники різних рівнів, поліція і т.д. Он катлєта не знає куди тюки грошей дівати, і кого б поставити ще на "дельту" і подібних йому також вистачає ... чи тим страшно таке написати? а простим не страшно, вони ж прості.
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14.08.2024 19:40 Ответить
Дивно, а звідки ухилянти беруться чи такі відео іпсо і військові просять допомоги і поширення, бо влада на них вакладає по повній НА ЗАХИСНИКІВ https://www.youtube.com/shorts/vn_wuS7zBLM
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14.08.2024 14:27 Ответить
слідкуємо за рішенням суду. почитаємо про докази перешкоджання. Може вона допомогала.
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14.08.2024 13:28 Ответить
зливала актуальні місця? а якщо затримка в розголошенні місця 5 хвилин, чи є ця інформація актуальна?
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14.08.2024 13:33 Ответить
Вибачте, а видача повісток - це секретна операція, а місця видачі - державна таємниця?.. "Чиніть мараз, отримуйте оргазм!" називаєтья! (((
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14.08.2024 13:42 Ответить
А "злив" ворогу спецоперації по затриманню військових злочинців (вагнерівців) на скільки років тягне?
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14.08.2024 13:49 Ответить
закликали ховатися від представників військкоматів... - розповіли в СБУ. Джерело:

В СБУ вважають, що в Україні є військкомати?
А може там навіть думають, що президентом досі є шапкотир?

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14.08.2024 13:49 Ответить
І, яку ж статтю можна тут інкримінувати?

Чи будь-яке місце, де присів ТЦКшник, тепер військовий об'єкт?
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14.08.2024 14:20 Ответить
Ну звичайно це більший злочин ніж те шо що Міністерство оборони України витратило 8,9 млрд грн на зброю, якої не було поставлено.......а з початку війни Зеленський і компанія вкрали 36 млрд гривень......цих всих судити не будуть
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14.08.2024 14:22 Ответить
Ай-я-яй, Ай-я-яй.
Одна, стільки може зробити поганого проти кремезних чоловіків і військової махіни.
Дуже, дуже сильна баба. Таких треба на руках носити - діти будуть бунтарями.
А вони - в'яжуть.
Ай-я-яй. Ай-я-яй.
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14.08.2024 15:40 Ответить
 
 