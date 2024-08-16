Правительство вводит экспериментальные изменения по военному учету: Что они предполагают
Сегодня на заседании Кабмина было принято постановление "О реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверки сведений о призывниках, военнообязанных и резервистов".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минреинтеграции.
Как отмечается, изменения касаются воинского учета призывников, проверки документов за рубежом, внесения лиц в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.
Военный учет для призывников
Юноши в возрасте от 17 до 25 лет должны быть взяты на воинский учет без прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Это касается как тех, кто проживает в Украине, так и тех, кто находится за рубежом.
Проверка документов за границей
Речь идет о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей и обращаются за оформлением украинского или заграничного паспортов. Они будут проходить проверку действительности своих военно-учетных документов через государственную электронную систему "Трембіта".
Внесение в реестр
Юноши в возрасте от 16 до 25 лет, которые проживают в Украине и обращаются за оформлением паспорта, будут внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов (ЕГРПВР) без прохождения ВВК.
Также это касается тех, кто находится за границей и обращается за оформлением или получением паспорта в украинских представительствах за рубежом.
Перечень граждан
Будет сформирован перечень граждан Украины мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, данные которых должны быть внесены в ЕГРПВР и которые подлежат постановке на воинский учет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я щось не дуже зрозумів, а навіщо це взагалі? Ну в плані, що це дасть. І так вже перевіряють, чи оновив дані. Ааааа, чи це для тих хто або ще до війни виїхав і не має військового квитка, або дитиною і досягнув 18 років за кордоном.... Зрозумів. Ну щоб типу поверталися а Україну і робили собі військово-обліковий документ. Більше всього по дітях вдарить. Що, за нинішньої влади і не дивно.
Це нажаль втрачене для України покоління...
Як не крути нашу вищу освіту добили тим що тут низькі зарплати в держвузах, хоча багато платників але гроші кудись випаровуються ні інвентаря ********* для практичних робіт ні зарплат щоб зацікавити викладачів...
недавно із студентами спілкувався, нічим освіта не змінилась з часів моєї молодості, якщо щось нового з інвентаря залучили то це або самі викладачі принесли або завкафедри великих виробників розкрутили на благодійність, а де всі гроші від платників куди пропадають ...
та тим що у асистентів бронь забрали, хоча якраз вони і подавали практичні навики та там переважно молодь, цікаво чим викладач в училищах кращий за викладача в вишах... чи вищої освіти не потрібно тільки треба робочі спеціальності
А технології то ідуть вперед...
Якщо взяти приватні вузи то в більшості грошовий конвеєр, заплатив і можна одразу на 4-5 курс... а сесії то умовна стрижка
ті ще можливо повернуться, а от ті що начаються у школах чи вищих школах не повернуться точно ніколи, навіть якщо батьки повернуться.
олені ОПи "Трембітнувся."
Зменшення мобілізаційного віку для чоловіків з 60 років до 50 років.
https://petition.president.gov.ua/petition/229766
В общем, я бы ещё поспорил с тем, люди каких возрастных категорий сейчас цинично полезнее для выживания нашей страны.
Моему сыну 18.
Никто не хочет умирать. Вот и все пояснение.
Реєстрація і так показує скільки людей в країні.
забудьте , усі ті млн. вже не повернуться. Куди? на 400-500дол середньої зп???
Всього 2 варіанти: через пунк пропуску (законно) або стежками-манівцями.
До першої категорії претензій бути не може(їх випустив представник держави).
Про других не можна сказати що вони перетнули кордон, допоки не буде підтвердження, що вони в іншій країні. Як можна встановити факт перетину?
Якщо ж "плавці" змогли отримати реєстрацію, то вона цілком легальна з точки зору країни, що її надала. Знову, "забудьте".
Згадка про Інтерпол в контексті адміністративного правопорушення!? Закінчуйте вживати телемарафєт.
Это в мировой истории уже было...!)))
Закончилось тем, что бумажки из подобной страны (любительницы "навесить") перестали воспринимать за рубежом!))
А людям выдали внутренние документы стран пребывания БЕЗ КАКИХ ЛИБО ПРОБЛЕМ!)))
Ты ничего не попутал?))))
Украина НИКТО что бы кому то ставить условия!
Ей МОГУТ ставить условия! А она НЕТ!)))
И все в одно место!)))
Очередной распил бюджета и запугивания ! И не более!!)))
например ссыкунам нужно запретить носить штаны, поскольку это мужская одежда и часть военной формы.
а одежда ссыкунов это женские юбки.
а мужчины юбок не носят и не прячутся под юбками своих матерей и жен.
УБД. 2 ранения.
там, куда вы смогли добраться не осталось ничего, только руины и трупы.
Ви тільки погляньте на того пузатого пі..дора. Видно що бідолашна з окопів не вилазив
Не повернуться діти з дружинами, значить туди поїдуть і чоловіки. Залишаться одні пенси
Є багато тих, хто навоювався. Мій ліпший друг майже з першого дня. Жінка з дітьми в Європі. Після останнього разу, коли вдалось їх побачити, сказав що з нього досить. Хоча за неділю до цього, навіть думок таких не було
"З нього досить ..." - це звісно емоційно, але чим він займатися буде ? А якщо тут мир настане, нащо виїзджати ? Так, місяць-два буде приходити в себе.