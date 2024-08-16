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Новини
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Уряд запроваджує експериментальні зміни щодо військового обліку: Що вони передбачають

військовий,квиток

Сьогодні на засіданні Кабміну було ухвалено постанову "Про реалізацію експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Мінреінтеграції.

Як зазначається, зміни стосуються військового обліку призовників, перевірки документів за кордоном, внесення осіб до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Військовий облік для призовників

Хлопці віком від 17 до 25 років повинні бути взяті на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Це стосується як тих, хто проживає в Україні, так і тих, хто перебуває за кордоном.

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Перевірка документів за кордоном

Йдеться про чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном і звертаються за оформленням українського або закордонного паспортів. Вони проходитимуть перевірку дійсності своїх військово-облікових документів через державну електронну систему "Трембіта".

Внесення до реєстру

Хлопці віком від 16 до 25 років, які проживають в Україні та звертаються за оформленням паспорта, будуть внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (ЄДРПВР) без проходження ВЛК.

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Також це стосується тих, хто перебуває за кордоном і звертається за оформленням або отриманням паспорта в українських представництвах за кордоном.

Перелік громадян

Буде сформованой перелік громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років, дані яких повинні бути внесені до ЄДРПВР і які підлягають постановці на військовий облік.

Автор: 

призов (431) військовий обов’язок (92) мобілізація (3036) Міністерство реінтеграції (500)


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Топ коментарі
+26
Ті хто досягнув 18 роки закордоном сюди точно не повернуться їм надають багато можливостей як навчання по грантах, посвідка на проживання з прискореним отриманням громадянства 5 років ... і вони швидко адаптуються там знаходять друзів вивчають мову...

Це нажаль втрачене для України покоління...
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16.08.2024 14:24
+19
І не тільки вони. Завдяки мудрим виборам українського народу дуже багато людей втрачено для України.
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16.08.2024 14:40
+14
розшук на підставі чого зелебобіна?
забудьте , усі ті млн. вже не повернуться. Куди? на 400-500дол середньої зп???
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16.08.2024 15:17
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Йдеться про чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном і звертаються за оформленням українського або закордонного паспортів. Вони проходитимуть перевірку дійсності своїх військово-облікових документів через державну електронну систему "Трембіта".

Я щось не дуже зрозумів, а навіщо це взагалі? Ну в плані, що це дасть. І так вже перевіряють, чи оновив дані. Ааааа, чи це для тих хто або ще до війни виїхав і не має військового квитка, або дитиною і досягнув 18 років за кордоном.... Зрозумів. Ну щоб типу поверталися а Україну і робили собі військово-обліковий документ. Більше всього по дітях вдарить. Що, за нинішньої влади і не дивно.
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16.08.2024 14:00 Відповісти
Ті хто досягнув 18 роки закордоном сюди точно не повернуться їм надають багато можливостей як навчання по грантах, посвідка на проживання з прискореним отриманням громадянства 5 років ... і вони швидко адаптуються там знаходять друзів вивчають мову...

Це нажаль втрачене для України покоління...
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16.08.2024 14:24 Відповісти
І не тільки вони. Завдяки мудрим виборам українського народу дуже багато людей втрачено для України.
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16.08.2024 14:40 Відповісти
по закінченню війни тут залишаться тільки держслужбовці, пенси та бариги купи-продай.
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16.08.2024 14:47 Відповісти
просто молодь швидше адаптовується ніж старі пердуни, Діти яких матусі вивезли у одразу після школи, ще можливо повернуться, а от ті яких вивезли у дитячому віці і вони зараз там навчаються у школах, ніколи не повернуться. Може це і на краще.
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16.08.2024 14:45 Відповісти
Та ті так само.... знаю деяких уже батьків які б повернулись сюди тому що мають вже документи на звільнення але діти не хочуть тому що знайшли там друзів пішли на навчання у вузи і батьки також рішили залишатись закордоном.... Все таки іноземна вища освіта на порядок вища рівнем чим українська, працюючи на іноземну компанію проходив деякі курси від іноземних вишів

Як не крути нашу вищу освіту добили тим що тут низькі зарплати в держвузах, хоча багато платників але гроші кудись випаровуються ні інвентаря ********* для практичних робіт ні зарплат щоб зацікавити викладачів...

недавно із студентами спілкувався, нічим освіта не змінилась з часів моєї молодості, якщо щось нового з інвентаря залучили то це або самі викладачі принесли або завкафедри великих виробників розкрутили на благодійність, а де всі гроші від платників куди пропадають ...

та тим що у асистентів бронь забрали, хоча якраз вони і подавали практичні навики та там переважно молодь, цікаво чим викладач в училищах кращий за викладача в вишах... чи вищої освіти не потрібно тільки треба робочі спеціальності

А технології то ідуть вперед...

Якщо взяти приватні вузи то в більшості грошовий конвеєр, заплатив і можна одразу на 4-5 курс... а сесії то умовна стрижка
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16.08.2024 15:33 Відповісти
я ж написав можливо повернуться, не всі хто виїхав, йдеться про пацанів після школи, мають знання щоб навчатись у Європі, так сидять на шиї у батьків чи праюють на роботах, маю таких знайомих,
ті ще можливо повернуться, а от ті що начаються у школах чи вищих школах не повернуться точно ніколи, навіть якщо батьки повернуться.
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16.08.2024 15:43 Відповісти
Ну ті хто на чорній роботі або на допомозі і не хочуть працювати то мабуть так повернуться в Україну після війни....
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16.08.2024 16:03 Відповісти
Допиш1ть, що пердять вс1 без вийнятку, особливо т1, що показують на других, сеньор - пердун( сам, козел, напросиася
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18.08.2024 13:44 Відповісти
що це за бред божевільної
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18.08.2024 13:53 Відповісти
Я так поняла, если кто-то из ребят старше 18 не состоит на воинском учете, при обращении за документами в консульство, его на учёт будут брать? В статье: "Також це стосується тих, хто перебуває за кордоном і звертається за оформленням або отриманням паспорта в українських представництвах за кордоном."
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16.08.2024 14:47 Відповісти
так Ви правильно зрозуміли
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16.08.2024 15:24 Відповісти
І, на жаль, саме українська влада зробила все, щоб його втратити...
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16.08.2024 17:01 Відповісти
так і бачу як чотирикратний стрибун в сторону із 95аналом на чолені ОПи "Трембітнувся."
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16.08.2024 14:21 Відповісти
Влада вже не знає яким способом себе зберегти і лізе в кожну сраку без мила
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16.08.2024 15:29 Відповісти
Петиція про

Зменшення мобілізаційного віку для чоловіків з 60 років до 50 років.

https://petition.president.gov.ua/petition/229766
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16.08.2024 14:29 Відповісти
А чому в 49 років можна воювати, а в 24 роки - ні?
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16.08.2024 23:38 Відповісти
Тому що 49 річний менш цінний, ніж 24 річних. Це грубо, але це факт і закон природи. Навіть молоді коні більш цінні ніж старіші
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17.08.2024 00:44 Відповісти
Кому цінний? 49 річний працюючий батько цінніший родичам за 24 річного наркомана. А почому у нас олігархи? Яка у них ціна? Якщо б їх просто пристрелили, то всім було би краще.
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17.08.2024 03:42 Відповісти
демагогія
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17.08.2024 21:30 Відповісти
У 24 краще здоров'я, у 49 - це ходячі трупи на полі бою з нульовою ефективністью. Тому молоді цінніші за рухлядь.
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17.08.2024 03:51 Відповісти
Мне 49, а моему единственному ребенку 4 года. Лично для меня ее будущее ценнее будущего 24-летнего взрослого человека. А ещё мои пожилые родители полностью зависят от моих доходов. А ещё я плачу налогов в разы больше среднего гражданина, и периодически покупаю с коллегами Мавики и пикапы для ВСУ. А ещё у меня есть знания, которые точно могут пригодиться для развития некоторых видов вооружений.
В общем, я бы ещё поспорил с тем, люди каких возрастных категорий сейчас цинично полезнее для выживания нашей страны.
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17.08.2024 11:07 Відповісти
а йіщо...коли не дай Боже вбють єдиного годувальника в сімї,то державі насрать на тих дітей сиріт.оце така історія мобілізації.
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17.08.2024 22:04 Відповісти
А я хочу внуков дождаться. У вас уже наследник есть.
Моему сыну 18.
Никто не хочет умирать. Вот и все пояснение.
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18.08.2024 00:39 Відповісти
вони викручуються, доки не припре, щоб не робити перепис населення
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16.08.2024 14:33 Відповісти
Важливіші задачі для перепису інші -вікова структура, освіта, національність, мова, житло тощо.
Реєстрація і так показує скільки людей в країні.
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17.08.2024 21:33 Відповісти
Всіх тих, що за кордоном у процесі "адаптації", набагато легше мобілізувати, адже там система реєстрації не така "дірява" як у нас. З іншого боку, потрібна ініціатива з боку України. Наприклад, подання у розшук всіх тих, хто незаконно перетнув кордон. З червоною міткою Інтерполу "адаптація" може виявитися досить специфічною.
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16.08.2024 14:43 Відповісти
до інтерполу? за незаконний перехід кордону? ПХАХАХАХАХА
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16.08.2024 15:03 Відповісти
розшук на підставі чого зелебобіна?
забудьте , усі ті млн. вже не повернуться. Куди? на 400-500дол середньої зп???
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16.08.2024 15:17 Відповісти
Пертнув кордон.
Всього 2 варіанти: через пунк пропуску (законно) або стежками-манівцями.
До першої категорії претензій бути не може(їх випустив представник держави).
Про других не можна сказати що вони перетнули кордон, допоки не буде підтвердження, що вони в іншій країні. Як можна встановити факт перетину?
Якщо ж "плавці" змогли отримати реєстрацію, то вона цілком легальна з точки зору країни, що її надала. Знову, "забудьте".

Згадка про Інтерпол в контексті адміністративного правопорушення!? Закінчуйте вживати телемарафєт.
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16.08.2024 17:03 Відповісти
Їм просто повісять всім судимості. А далі дивимося, що вимагає, наприклад Канада для отримання ВНЖ - серед переліку документів довідка про несудимість в країнах попереднього проживання. І до побачення.
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16.08.2024 20:13 Відповісти
Може й статтю КК підкажете?
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16.08.2024 20:24 Відповісти
Будь-ласка: незаконний перетин кордону. Адмінка (поки що) але ті й ще Канаді не важливо що саме - навіть за п'яну їзду футболять.
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30.08.2024 20:58 Відповісти
"повесят все судимости"!?))))
Это в мировой истории уже было...!)))
Закончилось тем, что бумажки из подобной страны (любительницы "навесить") перестали воспринимать за рубежом!))
А людям выдали внутренние документы стран пребывания БЕЗ КАКИХ ЛИБО ПРОБЛЕМ!)))
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16.08.2024 22:13 Відповісти
Розчарую вас. Немає такої довідки при отриманні внж. Просто людина заявляє ''я не маю судимостей і все''.
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17.08.2024 19:13 Відповісти
Є така довідка. Не плутайте з CUAET.
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30.08.2024 21:00 Відповісти
Навіть якщо перетнув кордон "стежками-манівцями", то такі в 99% також отримують в паспорт штамп ЄС, що робить їх перебування в Європі абсолютно легальним. Та і давайте будемо чесними, прямих нелегалів, що переплили Тису, може і буде декілька тисяч максимум, а от тих хто виїхав по підробним документам буде набагато більше, але з точки зору закону вони виїхали легально. Ну і не забувайте, що багато є тих, що в перші дні вторгнення перетинали кордон без будь-яких документів. Тому будь-які спроби зеленої шобли прищучити чоловіків закордоном - це завжди постріл собі в яйця.
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17.08.2024 03:55 Відповісти
)))) а "незаконность" Украина каким образом будет доказывать?!)))
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16.08.2024 22:10 Відповісти
І де ви такі клоуни беретеся?
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18.08.2024 00:34 Відповісти
Судячи з всьго у наступному роцi влада буде повертати примусово чоловiкiв. Умiло поставить перед фактом недостатностi чоловiчого ресурсу европейскi уряди i або ви пошлете солдатiв нато або видасте наших чоловiкiв. Для всего цi реестри та перепони. Це 100 вiдсоткiв буде зроблено i зараз йде активний пiдготовчий процес.
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16.08.2024 18:49 Відповісти
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16.08.2024 19:00 Відповісти
Навіть не смішно. "Взять, и поделить". А то, закони, кордони... Голова пухне
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16.08.2024 20:29 Відповісти
Редактори зєлємарафету перейшли на важкі розширювачи свідомості, чи це власне бажання або вигадка?
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16.08.2024 20:27 Відповісти
)))) прям :"або / або"?!))))
Ты ничего не попутал?))))
Украина НИКТО что бы кому то ставить условия!
Ей МОГУТ ставить условия! А она НЕТ!)))
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16.08.2024 22:15 Відповісти
Какой это по счёту эксперимент за последние 3 года?!
И все в одно место!)))
Очередной распил бюджета и запугивания ! И не более!!)))
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16.08.2024 22:16 Відповісти
ще не пізно, можуть почати і в цьому році. звісно держави ЄС не дуже раді, але в цілому згодні, як я бачу.
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16.08.2024 23:55 Відповісти
Резерв всьо, не котирується, тепер Трембіта. Скільки вони вкрали бюджетних грошей на розробках різних дебільних реєстрів і їх удосконалення та заміну можна тільки гадати.
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16.08.2024 19:01 Відповісти
а завтра трембіта злетить,то будуть цимбали...мать ***** !!!!
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17.08.2024 22:06 Відповісти
Поки народу буде поцимбалам, що коїть нинішнє кодло уклоністів-мародерів, вони й на бубні заграють аби дурні танцювали.
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18.08.2024 11:37 Відповісти
Та вообще *****....
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16.08.2024 21:34 Відповісти
для начала ссыкуны должны обозначиться, чтоб на улице их невозможно было перепутать с мужчинами.
например ссыкунам нужно запретить носить штаны, поскольку это мужская одежда и часть военной формы.
а одежда ссыкунов это женские юбки.
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16.08.2024 22:29 Відповісти
Вітя, ти свої гейські фантазії про мужиків в юбках тримай при собі, не варто це виносити на публіку.
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17.08.2024 01:20 Відповісти
Ярославчик, неправильные ссыкуны должны носить юбки это весело и смешно.
а мужчины юбок не носят и не прячутся под юбками своих матерей и жен.
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17.08.2024 04:59 Відповісти
Розкажи це бравим затятим шотландцям.
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17.08.2024 21:37 Відповісти
Из окопа пишешь, храбрый ты наш?
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17.08.2024 11:10 Відповісти
на войне с осени 22го.
УБД. 2 ранения.
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17.08.2024 11:12 Відповісти
ну й що ? твої ранєнія завадили якимсь чином продавати землю й людей внутрішнім окупантам ?
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17.08.2024 22:08 Відповісти
******* фанатики-путинососы, вы даже хуже **********.
там, куда вы смогли добраться не осталось ничего, только руины и трупы.
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18.08.2024 08:09 Відповісти
зобовязаний знати,що під час повномасштабного вторгнення влада внутрішніх окупантів продала чужинцям в рази більшу тереторію чим захопили руськоговорящіє інтернаціоналісти.ПНХ прибацаний.
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18.08.2024 17:54 Відповісти
Трембіта. Потім дійде і до цимбал.Буде все по цимбалам.
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17.08.2024 00:46 Відповісти
І це коштує грошей.
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17.08.2024 00:52 Відповісти
Да х*й положили чоловіки за кордоном на цей "экпериментальний проект" ( як і в середені країни)🤡
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17.08.2024 09:35 Відповісти
https://t.me/oko18_channel/11369?single Спроба мобілізації в Луцьку: чоловік благав ТЦК віддати йому документи і його відпустили На фото - один із представників ТЦК. Підписатися на OKO I Купуємо ваш контент
Ви тільки погляньте на того пузатого пі..дора. Видно що бідолашна з окопів не вилазив
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17.08.2024 10:26 Відповісти
з-за пуза його і відправили у тил, що не ясно ?
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17.08.2024 21:40 Відповісти
Держава продовжує робити все по максимуму, аби ті, хто ще думав повернутись, більше на це не розраховували.
Не повернуться діти з дружинами, значить туди поїдуть і чоловіки. Залишаться одні пенси
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17.08.2024 14:28 Відповісти
Тобто ... ті хто воював теж поїдуть ? А скільки їх ? А у них хтось питав, чи це бабка на лавочці накалякала ?
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17.08.2024 21:41 Відповісти
Частково так. І думаю частка ця не мала. Якщо людина воює, а сім'я там, та звісно поїде до них. А хтось надивившись..... і розуміючи що це не остання війна с кацапами.
Є багато тих, хто навоювався. Мій ліпший друг майже з першого дня. Жінка з дітьми в Європі. Після останнього разу, коли вдалось їх побачити, сказав що з нього досить. Хоча за неділю до цього, навіть думок таких не було
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20.08.2024 12:50 Відповісти
Звичайно, якась кількість виїде.

"З нього досить ..." - це звісно емоційно, але чим він займатися буде ? А якщо тут мир настане, нащо виїзджати ? Так, місяць-два буде приходити в себе.
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20.08.2024 20:05 Відповісти
Тим хто жива за кордоном ваша "Трембіта" давно по "Цимбалах"
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17.08.2024 23:20 Відповісти
 
 