Уряд запроваджує експериментальні зміни щодо військового обліку: Що вони передбачають
Сьогодні на засіданні Кабміну було ухвалено постанову "Про реалізацію експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Мінреінтеграції.
Як зазначається, зміни стосуються військового обліку призовників, перевірки документів за кордоном, внесення осіб до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
Військовий облік для призовників
Хлопці віком від 17 до 25 років повинні бути взяті на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Це стосується як тих, хто проживає в Україні, так і тих, хто перебуває за кордоном.
Перевірка документів за кордоном
Йдеться про чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном і звертаються за оформленням українського або закордонного паспортів. Вони проходитимуть перевірку дійсності своїх військово-облікових документів через державну електронну систему "Трембіта".
Внесення до реєстру
Хлопці віком від 16 до 25 років, які проживають в Україні та звертаються за оформленням паспорта, будуть внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (ЄДРПВР) без проходження ВЛК.
Також це стосується тих, хто перебуває за кордоном і звертається за оформленням або отриманням паспорта в українських представництвах за кордоном.
Перелік громадян
Буде сформованой перелік громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років, дані яких повинні бути внесені до ЄДРПВР і які підлягають постановці на військовий облік.
Будь ласка, зачекайте...
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Я щось не дуже зрозумів, а навіщо це взагалі? Ну в плані, що це дасть. І так вже перевіряють, чи оновив дані. Ааааа, чи це для тих хто або ще до війни виїхав і не має військового квитка, або дитиною і досягнув 18 років за кордоном.... Зрозумів. Ну щоб типу поверталися а Україну і робили собі військово-обліковий документ. Більше всього по дітях вдарить. Що, за нинішньої влади і не дивно.
Це нажаль втрачене для України покоління...
Як не крути нашу вищу освіту добили тим що тут низькі зарплати в держвузах, хоча багато платників але гроші кудись випаровуються ні інвентаря ********* для практичних робіт ні зарплат щоб зацікавити викладачів...
недавно із студентами спілкувався, нічим освіта не змінилась з часів моєї молодості, якщо щось нового з інвентаря залучили то це або самі викладачі принесли або завкафедри великих виробників розкрутили на благодійність, а де всі гроші від платників куди пропадають ...
та тим що у асистентів бронь забрали, хоча якраз вони і подавали практичні навики та там переважно молодь, цікаво чим викладач в училищах кращий за викладача в вишах... чи вищої освіти не потрібно тільки треба робочі спеціальності
А технології то ідуть вперед...
Якщо взяти приватні вузи то в більшості грошовий конвеєр, заплатив і можна одразу на 4-5 курс... а сесії то умовна стрижка
ті ще можливо повернуться, а от ті що начаються у школах чи вищих школах не повернуться точно ніколи, навіть якщо батьки повернуться.
олені ОПи "Трембітнувся."
Зменшення мобілізаційного віку для чоловіків з 60 років до 50 років.
https://petition.president.gov.ua/petition/229766
В общем, я бы ещё поспорил с тем, люди каких возрастных категорий сейчас цинично полезнее для выживания нашей страны.
Моему сыну 18.
Никто не хочет умирать. Вот и все пояснение.
Реєстрація і так показує скільки людей в країні.
забудьте , усі ті млн. вже не повернуться. Куди? на 400-500дол середньої зп???
Всього 2 варіанти: через пунк пропуску (законно) або стежками-манівцями.
До першої категорії претензій бути не може(їх випустив представник держави).
Про других не можна сказати що вони перетнули кордон, допоки не буде підтвердження, що вони в іншій країні. Як можна встановити факт перетину?
Якщо ж "плавці" змогли отримати реєстрацію, то вона цілком легальна з точки зору країни, що її надала. Знову, "забудьте".
Згадка про Інтерпол в контексті адміністративного правопорушення!? Закінчуйте вживати телемарафєт.
Это в мировой истории уже было...!)))
Закончилось тем, что бумажки из подобной страны (любительницы "навесить") перестали воспринимать за рубежом!))
А людям выдали внутренние документы стран пребывания БЕЗ КАКИХ ЛИБО ПРОБЛЕМ!)))
Ты ничего не попутал?))))
Украина НИКТО что бы кому то ставить условия!
Ей МОГУТ ставить условия! А она НЕТ!)))
И все в одно место!)))
Очередной распил бюджета и запугивания ! И не более!!)))
например ссыкунам нужно запретить носить штаны, поскольку это мужская одежда и часть военной формы.
а одежда ссыкунов это женские юбки.
а мужчины юбок не носят и не прячутся под юбками своих матерей и жен.
УБД. 2 ранения.
там, куда вы смогли добраться не осталось ничего, только руины и трупы.
Ви тільки погляньте на того пузатого пі..дора. Видно що бідолашна з окопів не вилазив
Не повернуться діти з дружинами, значить туди поїдуть і чоловіки. Залишаться одні пенси
Є багато тих, хто навоювався. Мій ліпший друг майже з першого дня. Жінка з дітьми в Європі. Після останнього разу, коли вдалось їх побачити, сказав що з нього досить. Хоча за неділю до цього, навіть думок таких не було
"З нього досить ..." - це звісно емоційно, але чим він займатися буде ? А якщо тут мир настане, нащо виїзджати ? Так, місяць-два буде приходити в себе.