Уряд запроваджує експериментальні зміни щодо військового обліку: Що вони передбачають

Сьогодні на засіданні Кабміну було ухвалено постанову "Про реалізацію експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Мінреінтеграції.

Як зазначається, зміни стосуються військового обліку призовників, перевірки документів за кордоном, внесення осіб до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Військовий облік для призовників

Хлопці віком від 17 до 25 років повинні бути взяті на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Це стосується як тих, хто проживає в Україні, так і тих, хто перебуває за кордоном.

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Перевірка документів за кордоном

Йдеться про чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном і звертаються за оформленням українського або закордонного паспортів. Вони проходитимуть перевірку дійсності своїх військово-облікових документів через державну електронну систему "Трембіта".

Внесення до реєстру

Хлопці віком від 16 до 25 років, які проживають в Україні та звертаються за оформленням паспорта, будуть внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (ЄДРПВР) без проходження ВЛК.

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Також це стосується тих, хто перебуває за кордоном і звертається за оформленням або отриманням паспорта в українських представництвах за кордоном.

Перелік громадян

Буде сформованой перелік громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років, дані яких повинні бути внесені до ЄДРПВР і які підлягають постановці на військовий облік.