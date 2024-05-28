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Юношам, которые не стали на военный учет, будут присылать повестки. Это не мобилизация, - Сухопутные войска

мобілізація,тцк

Гражданам 17 лет, которые не стали на военный учет, будут присылать повестки. Это не имеет отношения к мобилизационным мероприятиям.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В соответствии со статьей 14 Закона "О военной обязанности и военной службе" ежегодно в течение января - марта берутся на учет граждане Украины мужского пола, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет. Взятие граждан Украины на военный учет призывников осуществляется в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по месту жительства", - говорится в сообщении.

Там отметили, что для постановки на военный учет призывников граждане Украины обязаны лично прибыть в соответствующий районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки в срок, определенный в повестке, и подать необходимые документы, перечень которых устанавливается Министерством обороны Украины.

"Юноши, которые по определенным причинам не стали на военный учет, оповещаются по месту регистрации с помощью повесток, для прибытия в ТЦК и постановки на военный учет.

Постановка на военный учет не имеет отношения к мобилизационным мероприятиям, которые продолжаются", - добавили в Сухопутных войсках.

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Топ комментарии
+19
ви, навіть не уявляєте, як це мотивує випускників хлопчиків, та дівчаток, абітурієнток медичних вузів, залишитися в україні.
а, ще чекаємо, як прикордонники будуть виконувати злочинні накази, та не випускати дітей до 18 років.
все робиться навмисно.
таке враження, що кацапи вже захопили україну.
ось він, тотальний реванш медведчука портнова, сдупо та ригів.
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28.05.2024 17:04
+14
надсилайте одразу в дитячі садочки......
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28.05.2024 16:48
+12
Йде повне знищення країни Антимайданом під псевдо-патріотичними лозунгами. Закінчиться ця "країна мрій" зеленої шобли випаленою пустелею.
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28.05.2024 17:10
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Правила форума Совет форумчан
надсилайте одразу в дитячі садочки......
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28.05.2024 16:48 Ответить
відразу у роддомі виписувати на памперс)
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28.05.2024 16:53 Ответить
Одразу в сімейного лікаря

- вітаю вас, ви на 3 місяці. Я вам у хелсі два направлення скинула - одне до гінеколога, друге - в ТЦК
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28.05.2024 16:57 Ответить
Це ДЕБІЛІЗАЦІЯ від ЗЕбидла !
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28.05.2024 17:41 Ответить
тупі нема слів. очікуємо черги на кордоні після випускних
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28.05.2024 16:49 Ответить
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28.05.2024 16:52 Ответить
Угу. В цьому роцi ще нi
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28.05.2024 16:55 Ответить
Гінеколога прямо в ТЦК проходити?
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28.05.2024 17:00 Ответить
ну, що ви таке пишете?
гінеколога зобов'яжуть виписувати повєстку, у разі виявлення хлопчика, на узд.
а, в разі відмовлення, ставити штамп "ухилянт".
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28.05.2024 17:07 Ответить
ви, навіть не уявляєте, як це мотивує випускників хлопчиків, та дівчаток, абітурієнток медичних вузів, залишитися в україні.
а, ще чекаємо, як прикордонники будуть виконувати злочинні накази, та не випускати дітей до 18 років.
все робиться навмисно.
таке враження, що кацапи вже захопили україну.
ось він, тотальний реванш медведчука портнова, сдупо та ригів.
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28.05.2024 17:04 Ответить
Йде повне знищення країни Антимайданом під псевдо-патріотичними лозунгами. Закінчиться ця "країна мрій" зеленої шобли випаленою пустелею.
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28.05.2024 17:10 Ответить
Ще не було ідей одразу після перерізання пуповини вживляти пристрій стеження та таврувати надписом "Власність ТЦК"? Скоро батьки при плануванні дитини робитимуть все можливе, аби у них народилась дівчинка, а не мобілізаційний ресурс.
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28.05.2024 17:05 Ответить
а, раптом, дівчинка мріє стати лікарем?
все, капець!
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28.05.2024 17:08 Ответить
Не хвилюйтеся, коли чоловіків знищать, візьмуться за жінок. Перепрошиють стадо пропагандою, на кшталт: "Україна - новий Ізраїль, у нас служать усі!" Отож дівчинка - не варіант.
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28.05.2024 17:13 Ответить
А чого всі дивуються? Типу раніше такого не було. Ну ви смішні. 20 років тому теж саме було.
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28.05.2024 17:07 Ответить
А 33 роки тому радянський союз був. І шо? закони давно змінилися. Мало того - тоді ніхто не думав про законність і підстави. Тепер - можна сміливо сказати, шо коли вас замість уроків у школі вели у Військомат в 16 (а не в 17, як ви кажете 20 років тому) , тл це був злочин, та незаконно. Діти - неповнолітні. І без батьків не вирішують ні вони, ні їм шо робити. Ні тим більше не мають права переривати учбовий процес і вести через все місто кудась хз куд
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28.05.2024 18:16 Ответить
Закон прийнятий не зараз щодо того, що чоловіки цього віку повинні встати на облік.

Що означає ніхто не думав про законність і підстави? І тоді і зараз потрібно виконувати закон.

Є закон? Виконуйте нарешті бл*ть. А то ниєте ой Рада, ой мер, ой Президент, ой Кабмін, всі порушують корупція і т.п.

ТИ, ТИ САМ не хочеш ніх*я робить по закону. І такий же як ти отримує владу і теж не хоче. Бо це не якісь варяги приплили. Це ті ж самі люди, які волею долі отримали владу і роблять ту ж саму хрінь.

І все можна. І переривати учбовий процес, і все інше. Батьки, школа і інші повинні виконати закон. Крапка. Це ви повинні це зробити. Щоб 17-річний прибув і пройшов всі процедури. Як це робили всі.
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28.05.2024 18:45 Ответить
Ключевое слово: "пока". Пока "не надсилатимуть".
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28.05.2024 17:12 Ответить
Громадянам 17 років, які не стали на військовий облік, надсилатимуть повістки. Це не має відношення до мобілізаційних заходів.

А по ***** та з ноги? До речі, це також не має відношення до ************ дій.
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28.05.2024 17:15 Ответить
Вот прям з язика зірвав. Дограються ці зелені довбодятли в гру з Сухорутними в «вам можна все». Ні, не можна
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28.05.2024 18:12 Ответить
Дурості і тупості немає меж.
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28.05.2024 17:23 Ответить
Найвелічніший с ригами загнав країну в ссср яке вони так обожнюють
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28.05.2024 17:30 Ответить
Ану нагадайте, за яким законом/постановою ви неповнолітнім надсилаєте повістки явитись кудась там, і яка стаття Кримінального Кодексу (черговий раз) була порушена?
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28.05.2024 18:11 Ответить
Вы правы, но все ещё печальнее. Цель всех этих действий - усложнить выезд детям. Но эффект противоположный. У меня у очень многих пациентов дети последний год учили польский язык. И поступают кто-то в "ПТУ", кто поумнее - в польские ВУЗы. А про тех, кто хотел в медицинский, я вообще молчу. В этом году, из 12 моих учеников, которых я готовил к поступлению в Украине будут поступать 3!!! А 3 года назад была противоположная история.
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28.05.2024 18:27 Ответить
В 2011р, сину з дипломом ВТУ, дали повістку в армію. Я сказала "забити", йому ще кілька місяців було до 18 років. Подзвонив комісар і гнівно обіцяв записати в ухилянти. На аргумент, що неповнолітній сказав, що доки пройде комісію, буде 18.
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28.05.2024 18:28 Ответить
Хтось ризикує повторити ідіотську витівку Януковича - посягти на дітей. Всі памʼятають, шо сталося в кінці Листопаду 13-г
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28.05.2024 18:18 Ответить
 
 