Юношам, которые не стали на военный учет, будут присылать повестки. Это не мобилизация, - Сухопутные войска
Гражданам 17 лет, которые не стали на военный учет, будут присылать повестки. Это не имеет отношения к мобилизационным мероприятиям.
Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"В соответствии со статьей 14 Закона "О военной обязанности и военной службе" ежегодно в течение января - марта берутся на учет граждане Украины мужского пола, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет. Взятие граждан Украины на военный учет призывников осуществляется в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по месту жительства", - говорится в сообщении.
Там отметили, что для постановки на военный учет призывников граждане Украины обязаны лично прибыть в соответствующий районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки в срок, определенный в повестке, и подать необходимые документы, перечень которых устанавливается Министерством обороны Украины.
"Юноши, которые по определенным причинам не стали на военный учет, оповещаются по месту регистрации с помощью повесток, для прибытия в ТЦК и постановки на военный учет.
Постановка на военный учет не имеет отношения к мобилизационным мероприятиям, которые продолжаются", - добавили в Сухопутных войсках.
Пожалуйста, подождите...
- вітаю вас, ви на 3 місяці. Я вам у хелсі два направлення скинула - одне до гінеколога, друге - в ТЦК
гінеколога зобов'яжуть виписувати повєстку, у разі виявлення хлопчика, на узд.
а, в разі відмовлення, ставити штамп "ухилянт".
а, ще чекаємо, як прикордонники будуть виконувати злочинні накази, та не випускати дітей до 18 років.
все робиться навмисно.
таке враження, що кацапи вже захопили україну.
ось він, тотальний реванш медведчука портнова, сдупо та ригів.
все, капець!
Що означає ніхто не думав про законність і підстави? І тоді і зараз потрібно виконувати закон.
Є закон? Виконуйте нарешті бл*ть. А то ниєте ой Рада, ой мер, ой Президент, ой Кабмін, всі порушують корупція і т.п.
ТИ, ТИ САМ не хочеш ніх*я робить по закону. І такий же як ти отримує владу і теж не хоче. Бо це не якісь варяги приплили. Це ті ж самі люди, які волею долі отримали владу і роблять ту ж саму хрінь.
І все можна. І переривати учбовий процес, і все інше. Батьки, школа і інші повинні виконати закон. Крапка. Це ви повинні це зробити. Щоб 17-річний прибув і пройшов всі процедури. Як це робили всі.
А по ***** та з ноги? До речі, це також не має відношення до ************ дій.