Юнакам, які не стали на військовий облік, надсилатимуть повістки. Це не мобілізація, - Сухопутні війська
Громадянам 17 років, які не стали на військовий облік, надсилатимуть повістки. Це не має відношення до мобілізаційних заходів.
Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Відповідно до статті 14 Закону "Про військовий обов’язок і військову службу" щороку протягом січня - березня беруться на облік громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років. Взяття громадян України на військовий облік призовників здійснюється у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання", - йдеться в повідомленні.
Там наголосили, що для взяття на військовий облік призовників громадяни України зобов’язані особисто прибути до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строк, визначений у повістці, та подати необхідні документи, перелік яких установлюється Міністерством оборони України.
"Юнаки, які з певних причин не стали на військовий облік, оповіщаються за місцем реєстрації за допомогою повісток, для прибуття в ТЦК та постановки на військовий облік.
Постановка на військовий облік не має відношення до мобілізаційних заходів, які тривають", - додали у Сухопутних військах.
Будь ласка, зачекайте...
- вітаю вас, ви на 3 місяці. Я вам у хелсі два направлення скинула - одне до гінеколога, друге - в ТЦК
гінеколога зобов'яжуть виписувати повєстку, у разі виявлення хлопчика, на узд.
а, в разі відмовлення, ставити штамп "ухилянт".
а, ще чекаємо, як прикордонники будуть виконувати злочинні накази, та не випускати дітей до 18 років.
все робиться навмисно.
таке враження, що кацапи вже захопили україну.
ось він, тотальний реванш медведчука портнова, сдупо та ригів.
все, капець!
Що означає ніхто не думав про законність і підстави? І тоді і зараз потрібно виконувати закон.
Є закон? Виконуйте нарешті бл*ть. А то ниєте ой Рада, ой мер, ой Президент, ой Кабмін, всі порушують корупція і т.п.
ТИ, ТИ САМ не хочеш ніх*я робить по закону. І такий же як ти отримує владу і теж не хоче. Бо це не якісь варяги приплили. Це ті ж самі люди, які волею долі отримали владу і роблять ту ж саму хрінь.
І все можна. І переривати учбовий процес, і все інше. Батьки, школа і інші повинні виконати закон. Крапка. Це ви повинні це зробити. Щоб 17-річний прибув і пройшов всі процедури. Як це робили всі.
А по ***** та з ноги? До речі, це також не має відношення до ************ дій.