УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8735 відвідувачів онлайн
Новини
6 562 26
підлітки (373) військовий обов'язок (86) ЗСУ (7197)

Юнакам, які не стали на військовий облік, надсилатимуть повістки. Це не мобілізація, - Сухопутні війська

мобілізація,тцк

Громадянам 17 років, які не стали на військовий облік, надсилатимуть повістки. Це не має відношення до мобілізаційних заходів.

Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до статті 14 Закону "Про військовий обов’язок і військову службу" щороку протягом січня - березня беруться на облік громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років. Взяття громадян України на військовий облік призовників здійснюється у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання", - йдеться в повідомленні.

Там наголосили, що для взяття на військовий облік призовників громадяни України зобов’язані особисто прибути до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строк, визначений у повістці, та подати необхідні документи, перелік яких установлюється Міністерством оборони України.

"Юнаки, які з певних причин не стали на військовий облік, оповіщаються за місцем реєстрації за допомогою повісток, для прибуття в ТЦК та постановки на військовий облік.

Постановка на військовий облік не має відношення до мобілізаційних заходів, які тривають", - додали у Сухопутних військах.

Читайте: Кабмін затвердив нову форму військового квитка

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
ви, навіть не уявляєте, як це мотивує випускників хлопчиків, та дівчаток, абітурієнток медичних вузів, залишитися в україні.
а, ще чекаємо, як прикордонники будуть виконувати злочинні накази, та не випускати дітей до 18 років.
все робиться навмисно.
таке враження, що кацапи вже захопили україну.
ось він, тотальний реванш медведчука портнова, сдупо та ригів.
показати весь коментар
28.05.2024 17:04
+14
надсилайте одразу в дитячі садочки......
показати весь коментар
28.05.2024 16:48
+12
Йде повне знищення країни Антимайданом під псевдо-патріотичними лозунгами. Закінчиться ця "країна мрій" зеленої шобли випаленою пустелею.
показати весь коментар
28.05.2024 17:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
надсилайте одразу в дитячі садочки......
показати весь коментар
28.05.2024 16:48 Відповісти
відразу у роддомі виписувати на памперс)
показати весь коментар
28.05.2024 16:53 Відповісти
Одразу в сімейного лікаря

- вітаю вас, ви на 3 місяці. Я вам у хелсі два направлення скинула - одне до гінеколога, друге - в ТЦК
показати весь коментар
28.05.2024 16:57 Відповісти
Це ДЕБІЛІЗАЦІЯ від ЗЕбидла !
показати весь коментар
28.05.2024 17:41 Відповісти
тупі нема слів. очікуємо черги на кордоні після випускних
показати весь коментар
28.05.2024 16:49 Відповісти
показати весь коментар
28.05.2024 16:52 Відповісти
Угу. В цьому роцi ще нi
показати весь коментар
28.05.2024 16:55 Відповісти
Гінеколога прямо в ТЦК проходити?
показати весь коментар
28.05.2024 17:00 Відповісти
ну, що ви таке пишете?
гінеколога зобов'яжуть виписувати повєстку, у разі виявлення хлопчика, на узд.
а, в разі відмовлення, ставити штамп "ухилянт".
показати весь коментар
28.05.2024 17:07 Відповісти
ви, навіть не уявляєте, як це мотивує випускників хлопчиків, та дівчаток, абітурієнток медичних вузів, залишитися в україні.
а, ще чекаємо, як прикордонники будуть виконувати злочинні накази, та не випускати дітей до 18 років.
все робиться навмисно.
таке враження, що кацапи вже захопили україну.
ось він, тотальний реванш медведчука портнова, сдупо та ригів.
показати весь коментар
28.05.2024 17:04 Відповісти
Йде повне знищення країни Антимайданом під псевдо-патріотичними лозунгами. Закінчиться ця "країна мрій" зеленої шобли випаленою пустелею.
показати весь коментар
28.05.2024 17:10 Відповісти
Ще не було ідей одразу після перерізання пуповини вживляти пристрій стеження та таврувати надписом "Власність ТЦК"? Скоро батьки при плануванні дитини робитимуть все можливе, аби у них народилась дівчинка, а не мобілізаційний ресурс.
показати весь коментар
28.05.2024 17:05 Відповісти
а, раптом, дівчинка мріє стати лікарем?
все, капець!
показати весь коментар
28.05.2024 17:08 Відповісти
Не хвилюйтеся, коли чоловіків знищать, візьмуться за жінок. Перепрошиють стадо пропагандою, на кшталт: "Україна - новий Ізраїль, у нас служать усі!" Отож дівчинка - не варіант.
показати весь коментар
28.05.2024 17:13 Відповісти
А чого всі дивуються? Типу раніше такого не було. Ну ви смішні. 20 років тому теж саме було.
показати весь коментар
28.05.2024 17:07 Відповісти
А 33 роки тому радянський союз був. І шо? закони давно змінилися. Мало того - тоді ніхто не думав про законність і підстави. Тепер - можна сміливо сказати, шо коли вас замість уроків у школі вели у Військомат в 16 (а не в 17, як ви кажете 20 років тому) , тл це був злочин, та незаконно. Діти - неповнолітні. І без батьків не вирішують ні вони, ні їм шо робити. Ні тим більше не мають права переривати учбовий процес і вести через все місто кудась хз куд
показати весь коментар
28.05.2024 18:16 Відповісти
Закон прийнятий не зараз щодо того, що чоловіки цього віку повинні встати на облік.

Що означає ніхто не думав про законність і підстави? І тоді і зараз потрібно виконувати закон.

Є закон? Виконуйте нарешті бл*ть. А то ниєте ой Рада, ой мер, ой Президент, ой Кабмін, всі порушують корупція і т.п.

ТИ, ТИ САМ не хочеш ніх*я робить по закону. І такий же як ти отримує владу і теж не хоче. Бо це не якісь варяги приплили. Це ті ж самі люди, які волею долі отримали владу і роблять ту ж саму хрінь.

І все можна. І переривати учбовий процес, і все інше. Батьки, школа і інші повинні виконати закон. Крапка. Це ви повинні це зробити. Щоб 17-річний прибув і пройшов всі процедури. Як це робили всі.
показати весь коментар
28.05.2024 18:45 Відповісти
Ключевое слово: "пока". Пока "не надсилатимуть".
показати весь коментар
28.05.2024 17:12 Відповісти
Громадянам 17 років, які не стали на військовий облік, надсилатимуть повістки. Це не має відношення до мобілізаційних заходів.

А по ***** та з ноги? До речі, це також не має відношення до ************ дій.
показати весь коментар
28.05.2024 17:15 Відповісти
Вот прям з язика зірвав. Дограються ці зелені довбодятли в гру з Сухорутними в «вам можна все». Ні, не можна
показати весь коментар
28.05.2024 18:12 Відповісти
Дурості і тупості немає меж.
показати весь коментар
28.05.2024 17:23 Відповісти
Найвелічніший с ригами загнав країну в ссср яке вони так обожнюють
показати весь коментар
28.05.2024 17:30 Відповісти
Ану нагадайте, за яким законом/постановою ви неповнолітнім надсилаєте повістки явитись кудась там, і яка стаття Кримінального Кодексу (черговий раз) була порушена?
показати весь коментар
28.05.2024 18:11 Відповісти
Вы правы, но все ещё печальнее. Цель всех этих действий - усложнить выезд детям. Но эффект противоположный. У меня у очень многих пациентов дети последний год учили польский язык. И поступают кто-то в "ПТУ", кто поумнее - в польские ВУЗы. А про тех, кто хотел в медицинский, я вообще молчу. В этом году, из 12 моих учеников, которых я готовил к поступлению в Украине будут поступать 3!!! А 3 года назад была противоположная история.
показати весь коментар
28.05.2024 18:27 Відповісти
В 2011р, сину з дипломом ВТУ, дали повістку в армію. Я сказала "забити", йому ще кілька місяців було до 18 років. Подзвонив комісар і гнівно обіцяв записати в ухилянти. На аргумент, що неповнолітній сказав, що доки пройде комісію, буде 18.
показати весь коментар
28.05.2024 18:28 Відповісти
Хтось ризикує повторити ідіотську витівку Януковича - посягти на дітей. Всі памʼятають, шо сталося в кінці Листопаду 13-г
показати весь коментар
28.05.2024 18:18 Відповісти
 
 